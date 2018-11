Mikko Maasolan stand up -sooloesitys Jyväskylän Huoneteatteriin - mukana myös lipputankovitsi, joka suututti Haminassa

Mikko Maasolan koko illan stand up -esitys palaa Huoneteatteriin joulukuun alussa. Maasola, 47, on jyväskyläläinen radiotoimittaja, teatterintekijä ja stand up -artisti.

Viime toukokuussa Maasola otti uuden askelen esiintyjän urallaan, kun hän valmisti Huoneteatterille ensimmäisen koko illan stand up -sooloesityksensä Mestarin ilta. Nyt nähtävä Pikkunaurut sisältää suurimmaksi osaksi saman sisällön, mutta on mukana muutamia uutuuksiakin, kuten esimerkiksi tarina Haminan lipputangosta.

Sen Maasola kirjoitti vastikään Haminan-esiintymistä varten. Lipputankoepisodissa on kyse siitä, että Haminaan on rakennettu Suomen suurin lipputanko, jota ei kuitenkaan ainakaan toistaiseksi ole voitu käyttää, kun rakennustekniikassa epäillään olevan puutteita.

– Siitä vähän seksuaalisviritteisesti kuittailen, että tanko on iso, mutta sillä ei osata tehdä mitään. Haminan yleisössä joku suuttui heti, ensimmäisestä vitsistä. Kuului vain viinilasin kilahdus ja tuhahdus, Maasola kertoo.

Haminan lisäksi Maasola on keikkaillut runsaasti eri puolilla Suomea. Aiemmin tänä vuonna hänet kiinnitti listoilleen suuri alan agentuuri, Suomen komiikkatehdas. Tulevana viikonloppunakin keikkoja on Jyväskylän lisäksi Kannuksessa ja Vaasassa.

Vaasan-tarjouksen Maasola tuli hyväksyneeksi ennen kuin kaikki tilaajan toiveet olivat täysin selvillä.

– Sitten sieltä kerrottiin, että yleisö on niin kansainvälistä, että suomeksi ei voi esiintyä. Mieluiten englanniksi, mutta kyllä ruotsikin käy. Minähän en osaa kumpaakaan, ja olen nyt aivan paniikissa, Maasola sanoo.

Maasola on työskennellyt Radio Keski-Suomessa parikymmentä vuotta. Enää hän ei juonna suoria lähetyksiä, mutta tuosta työstä hänet todennäköisesti parhaiten muistetaan. Suosituista radiopakinoista on julkaistu myös kirja.

Näyttelijänä Maasola on toiminut sekä harrastaja- että ammattiryhmissä, ja pitkään hän teki myös stand up -esiintymisiään roolihahmon kautta. Vasta noin vuosi sitten hän alkoi esiintyä "omana itsenään" stand upin valtavirtalinjan mukaisesti.

– Halusin katsoa, vieläkö tässä iässä pystyy tekemään jotakin uutta. Haaveena on tietenkin, että tästä saisi toimeentulon, Maasola sanoo.