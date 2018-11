Miksaus pilasi maailmanluokan yhtyeen konsertin

Topsy oli vuonna 1903 New Yorkissa sähkön avulla lopetettu kuuluisa aasiannorsu. Miestaposta syytetyn eläimen viimeiset hetket olivat aikansa mediasensaatio ja Edisonin yhtiön filmatisoima varhaisen elokuvan merkkiteos. Topsy-vainaan nimi elää myös Count Basien orkesterin yli kolmekymmentä vuotta myöhemmin levyttämän instrumentaalijazzteoksen kautta. Tämän sävelteoksen tekstitetty sovitus soi New Yorkista lähtöisin olevan The Manhattan Transfer -yhtyeen konserttien avausnumerona yhtyeen viimeisimmällä kiertueella.

The Manhattan Transfer on kymmenen Grammy-palkintoa voittanut jazz-laulumusiikin instituutio. Virallisesti yhtye kertoo juhlivansa 45-vuotista taivaltaan, mutta kenties tiettyä solistiperinnettä vaalien kaunistelee hieman ikäänsä. Alkujaan yhtye on perustettu jo 1969, ja 70-luvun jälkeen kokoonpano on muuttunut vain alkuperäisjäsenen ja bassolaulaja Tim Hauserin menehdyttyä 2014.

Vuosikymmenet tien päällä eräänä maailman johtavista lauluryhmistä kuuluvat yhtyeen nykykunnossa sekä finessinä että myös iän tuomana särmien pyöristymisenä. The Manhattan Transfer on yhä ajoituksen mestari, ja yhtye selviytyy jazz-pohjaisen rytmimusiikin haasteista edelleen esimerkillisesti. Neliääniset harmoniat pölähtävät laulajalegendojen äänihuulilta rytmisen täsmällisesti ja kysymyksiä jättämättä.

Viihteellisen rytmimusiikin konventioihin kuuluu myös tietty show-elementti, jota Manhattan Transfer lähestyi kunnioitettavalla iällään enemmän kursorisesti kuin nuorekkaan show-norsun innolla. Löyhä koreografia toimi esiintymistilanteen staattisuutta purkavana elementtinä sisällöllisen painon ollessa lauluyhtyeen ja taustabändin luomassa äänikudoksessa.

Säestävänä ryhmänä työskenteli rumpujen, basson ja pianon klassinen jazz-trio. Ennen konserttia lähintä marketia etsimästä tavoitettu taustaryhmä kommenttoi etukäteen illan esitystä sanoin ”It’s a gig, man”, ja tämä kevyt duunariasenne välittyi myös soitosta. Pinnallisesti pätevää, paikoitellen hieman raskasta, mutta sinänsä rahan väärtiä.

Konsertin lähes kaikki tekijät olivatkin päällisin puolin aivan kelpoja viihdekonsertin osia, mutta todellisen fiaskon tarjosi salin miksaus. Ainakin reunalle, toimittaja-aitioon äänikuva oli epäselvä, raskas ja epätasapainossa. Pianistin työskentely ei ollut paikoin kuulua lainkaan, jazz-henkisesti soitetut rummut oli miksattu kulmikkaiksi ja rock-tyyliin iskeviksi, ja jopa konsertin tärkein, eli päänelikon laulut soivat kuin eri tilassa taustabändiin nähden.

Konsertin modernimmalla ja viihteellisemmällä, toisella puoliajalla myös laulajien keskinäisessä harmoniassa alkoi esiintyä useammin epätäsmällisyyksiä vireen osalta. The Manhattan Transfer on nähnyt parempia päiviä, mutta kykeni edelleenkin hienoimmillaan, kuten upeasti sovitetun ja lauletun Birdland-klassikon aikana näyttämään millä kortein yhtyeen menestys on rakennettu.