Miksi radiot ovat unohtaneet aikuiset kuuntelijat, ihmettelee Mikko Alatalo

Mikko Alatalo on keikkaillut koko ikänsä, mutta ensi keväänä maalaispoika lähtee tosissaan keikoille, kun kansanedustajan tehtävät päättyvät. Levyttämisen hän lopetti Viimeiseen junaan, sillä cd-le­vy­jä ei soi­te­ta ei­kä myy­dä enää juu­ri mis­sään.

– Viimeinen juna on protesti radiokanaville, Alatalo sanoo.

Ala­ta­lo kertoo tur­hau­tu­neen­sa sii­hen, et­tei hä­nen ikäis­ten­sä ar­tis­tien mu­siik­kia enää soi­te­ta ra­di­os­sa. Hän arvostelee erityisesti kaupallisia radioita, mutta sama kehitys näkyy myös Yleisradiossa.

– Minulle on tullut paljon valituksia, miksi 45-90-vuotiaat kuuntelijat on unohdettu.

Musiikkimiestä ärsyttää myös se, että Yleisradioonkin on levinnyt kaupallisista radiokanavista tuttu "höpö-höpö -puhe".

– Minua ei kiinnosta se, mitä nuori naistoimittaja on tehnyt aamulla vessassa tai tykkäätkö maksalaatikosta vai et.

Nuoret eivät saa levyjään radioon

Alatalo kysyy, miksi uutta musiikkia ei saa enää soimaan missään. Suomessa on kolme isoa levy-yhtiötä. Jos laulaja ei ole niiden leivissä, musiikkia on vaikea saada soimaan radiossa.

– Nuorten kannalta tilanne on epätoivoinen, koska he eivät saa levyjään radioon. En tiedä, miksi tämä on tällaiseksi mennyt. Radioista on tullut isojen levy-yhtiöiden etäispäätteitä.

Paikallisradiot ovat Alatalon mukaan unohtaneet alkuperäisen tehtävänsä paikallisen kulttuurin ja paikallisuutisten kertojana. Niistä on tullut kansainvälisten firmojen omistamia ketjuradioita.

– Nykykanavat soittavat vain teknopohjaista musiikkia, ei enää meidän ikäluokkamme säveliä. Omissa sanoituksissani kerron ikäistemme ihmisten elämästä, Alatalo huomauttaa.

Juice-elokuvan ilot ja surut

Juice-elokuvan käsikirjoituksessa Alatalolla oli yhdessä Harri Rinteen kanssa keskeinen rooli. He olivat 1970-luvun alussa Juicen läheisiä ystäviä Tampereen opiskelupiireissä. Kolmikko muodosti yhteisen yhtyeen nimeltään Juice Leskinen & Coitus Int.

– Olin ensimmäinen kaveri Tampereella, joka näki Jussin tekstit. Sanoin heti, että tämä on historian siipien havinaa, kitaran soittoa Juicelle opettanut Alatalo sanoo ja jatkaa.

– Jussi kuroi umpeen sen kuilun, joka oli suomalaisen laululyriikan ja angloamerikkalaisen rocklyriikan välillä. Coitus Int loi suomalaisen rocklyriikan.

Alatalo kuvaa Juice-elokuvaa iloiseksi ja surulliseksi tarinaksi. Se tavoittaa hyvin 1970-luvun sielunmaiseman, josta kiiltokuvamaisuus on kaukana.

– Ilo näkyy alussa, kun perustimme bändin ja me kolme oltiin intoa täynnä ja päästiin jopa levyttämään. Mutta totta kai jatko on surullinen. Alkoholi alkoi ottaa Jussista niin paljon valtaa, että minä en ainakaan pysynyt siinä mukana.

Laulaja ja senaattori

Alatalo kertoo kysyneensä joskus Jussilta, miten hän yhdistäisi laulajan homman ja senaattorin homman.

– Se on helppo homma. Puhu ilmaiseksi ja laskuta laulusta, Alatalo naurahtaa.

Juice ja Alatalo palasivat 2000-luvun alussa yhteen ja tekivät yhteisen levyn Senaattori ja boheemi. Alatalo kertoo, että Juice tuli käymään eduskunnassa ja sai kuppilan sekaisin. Vierailun jälkeen he menivät taksilla ravintolaan.

– Nyt kun tämä lapsi- ja taksiasiavaltuutettu on ollut esillä, niin ravintolan edessä kysyin Jussilta maksanko minä tällä eduskunnan taksikortilla vai maksatko sinä luottokortilla. Jussi sanoi, että maksa sinä, minä tämän maksan joka tapauksessa.