Milla Koistisen kansainvälisessä teoksessa tanssii myös kahdeksan jyväskyläläistä vapaaehtoista – teemana hellyyden ja väkivallan suhde

Torstaina Jyväskylässä kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä vierailee Milla Koistisen tuore koreografia One Next to Me.

Kyseessä on jännittävä tapaus jo sen vuoksi, että nyt tarjoutuu mahdollisuus nähdä Berliinissä työskentelevän ja kovasti kiinnostavana tekijänä pidetyn Koistisen uutuus.

Teos on yhteiskunnallisesti ajankohtainen: Ympäri maailmaa on viime vuodet eletty kärjistyvän yhteiskunnallisen kaksinapaistumisen aikoja, ja One Next to Me käsittelee hellyyden ja väkivallan suhdetta ja rajanvetoa, pohtii laumakäyttäytymistä ja polarisoitumista fyysisyyden kautta. Osittaisena syntypontimena teokselle oli Koistisen omakohtainen ahdistus asiain tilasta ja mediassa silmille tunkevasta väkivallasta ja vihateoista.

Jännittävä on myös Koistisen rakentama teoksen konsepti.

On esiintyjien ydinryhmä. Siihen kuuluu neljä ammattitanssijaa: Nathalie Baert, Fanny Didelot, Àngel Duran Muntada ja Elton Petri. Tämä joukko on kansallisuuksiltaan ranskalais-belgialais-espanjalais-kreikkalainen.

Lisäksi on viiden hengen vaihtuva joukko ammattilaisia. Jyväskylässä he ovat nykytanssiryhmä Off/Balancen Terhi Kuokkanen ja Elina Häyrynen, Jyväskylän kaupunginteatterin Eino Heiskanen, Tanssin aika -festivaalin taiteellisena johtajanakin tunnettu Antti Lahti ja kuopiolaisen Tanssiteatteri Minimin Virva Torkko.

Nyt on päästy yhdeksään esiintyjään – jo tuon kokoinen esittäjäryhmä olisi nykytanssiteokselle poikkeuksellisen suuri.

Mutta One Next to Me -teoksessa nähdään vieläkin suurempi joukko. Ammattilaisten lisäksi mukana on jokaisessa esityskaupungissa vajaat kymmenen paikallista vapaaehtoista. Jyväskylässä heitä on kahdeksan, ikäjakauma on lapsista myöhäiskeski-ikäisiin.

– Esityksen tulee lisää sävyjä, kun lavalla on myös ihmisiä, jotka ovat siellä "normaalisti". Tällainen heijastelee paremmin yhteiskunnan koostumusta kuin pelkistä ammattilaisista koostuva ryhmä, Koistinen sanoo.

Suomessa teosta esitetään tai on esitetty neljässä kaupungissa. Kuokkanen ja Häyrynen ovat mukana kaikissa Suomen esityksissä.

– Kyllä kannatti. Olemme olleet otettuja ja onnellisia, että saamme työskennellä näin suuressa kansainvälisessä tuotannossa, Kuokkanen sanoo.

Kuokkanen ei muista, että olisi koskaan ollut mukana esiintyjämäärältään yhtä isossa tanssiproduktiossa.

Koska esiintyjäryhmä vaihtuu jokaiseen kaupunkiin, on jokainen esitys vääjäämättä erilainen ja oma ensi-iltansa.

– Toki se muuttuu. Aika paljon tekee jo roolitus: onko jossakin osassa mies vai nainen, lapsi vai aikuinen, suomalainen vai ulkomaalainen, Koistinen sanoo.

Jyväskylään ryhmä saapui viikonloppuna, ja teosta on harjoiteltu sunnuntaista lähtien.

One Next To Me kantaesitettiin Berliinissä tammikuussa, toinen esitys ulkomailla on nähty Salzburgissa Itävallassa. Suomen esityksissä tuottajatahoina ovat muun muassa Off/Balance ja Tanssiteatteri Minimi. Molemmille kyseessä on ensimmäinen kansainvälinen yhteistuotanto.