Millaista on lapsuudenystävyys tanssina? – DecDance-klubilla tarjolla kolme nykytanssiteosta Jyväskylässä

Keski-Suomen Tanssin keskuksen ja tanssiryhmä Off/Balancen klubi-ilta Dec/Dance järjestetään keskiviikkona toista kertaa. Paikka on Seminaarinkadulla sijaitseva Local Culture Cafe, ja ohjelmassa on kolme nykytanssiteosta. Kaksi niistä nähdään Jyväskylässä nyt ensimmäistä kertaa.

Illan aloittaa Tanssin aika -festivaalilla vuosi sitten kantaesitetty Off/Balancen Lapsuudenystävä. Sooloteoksessa tanssii Elina Häyrynen, koreografia on Veli Lehtovaaran.

Tekijät ovat tosielämän lapsuudenystäviä: Lehtovaara ja Häyrynen asuivat lapsina saman jyväskyläläisrivitalon eri päädyissä, ja tutustuivat vuonna 1985, kun Lehtovaara oli kolme- ja Häyrynen kaksivuotias. Lapsuudenystävä-teoksessa ”palataan vartaloon kätkeytyneeseen lapsuuteen liikkeellisten muistojen ja kehon kerrostumien kautta”.

Lisäksi nähdään Rea-Liina Brunoun soolo Menestysteos, Part 1 – La Terre Des Chants Moroses ja Sari Palmgrenin neljän esiintyjän teos Utopia (Empatiasta).

Menestysteosta varten Brunou haastatteli esiintyjäkollegoitaan heidän ajatuksistaan menestymisestä. Teoksen liike- ja äänimateriaalin Brunou on rakentanut näiden haastattelujen ja muiden menestykseen liittyvien uskomuksien pohjalta. Menestysteos kantaesitettiin maaliskuussa Turussa.

Palmgrenin Utopia (Empatiasta) on perusmitaltaan useampituntinen kokonaisuus, joka kantaesitettiin vuonna 2016 Helsingissä. Jyväskylässä siitä nähdään puolituntinen lyhennelmä. Kokonaisuus koostuu muutamista pienistä esityksistä, joista jokaiseen valitaan yksi erityiskatsoja. Tämä istuu näyttämöllä tuolilla, vastapäätä istuu esiintyjä. "Kun yhteys on saatu, alkaa esitysosuus, joka on rakentunut utopiasta, empatiasta ja paikallisesta teemasta", kuvataan jatkoa Palmgrenin verkkosivuilla.

Illan "esilausujana" toimii runoilija Olli-Pekka Tennilä ja DJ:n tehtävää hoitaa Joniveli.

Viime vuonna Dec/Dance-klubi järjestettiin Ilokivessä. Keski-Suomen Tanssin keskuksen mukaan klubia on jatkossa suunniteltu järjestettäväksi myös muina aikoina kuin joulukuussa.