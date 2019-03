Miltä kuulostaa aaria svengaten – sopraano Mari Palo ja Tapiola Big Band esittävät muun muassa ooppera-aarioita jazzsovituksin

Miltähän ooppera kuulostaisi yhdistettynä jazziin ja big bandin svengiin? Kenties hykerryttävältä.

– Miksikäs erinomaiset tyylilajit eivät voisi kohdata, siitähän seuraa pelkästään hyvää, sopraano Mari Palo hymyilee.

Palon ja Tapiola Big Bandin tavoitteena on kerätä näyttämömusiikin ystävät laidasta laitaan samaan konserttiin. Tapiola Big Band feat. Mari Palo – Diiva Svengaa! kuullaan Jyväskylän kaupunginteatterissa sunnuntaina 7. huhtikuuta.

Monipuolinen musiikin tekeminen on ollut Palolle, 43, ominaista nuoresta saakka.

– Se on varmaan luonnekysymys. Minulle on luontevaa hypätä oopperasta rytmimusiikkiin. Olen käynyt opiskeluaikana jazzlaulukursseilla, kuuntelen jazzia ja käyn jazzkonserteissa, olen myös esiintynyt musikaaleissa ja kevyen musiikin konserteissa. Nykyään liikutaan paljon genrestä toiseen, hän sanoo.

Palo esiintyi viime kesänä Jyväskylän Kesän konsertissa Toivakassa, vierailusta Jyväskylä Sinfoniaan on kulunut jo vuosia.

– Teillä on Jyväskylässä todella hieno meininki, olen seurannut. Yleisö käy aktiivisesti konserteissa. Ville Matvejeff on saanut paljon aikaan.

Oli musiikin laji mikä tahansa, työ pitää tehdä tosissaan, mutta ei ryppyotsaisesti, Palo näkee. Hän kiittelee Tapiola Big Bandin kapellimestari Esko Heikkisen tekemiä sovituksia.

– On harvinaista ja jännittävää, että ooppera-aarioita sovitetaan big bandille. Siellä on välillä instrumenttisooloja, on trumpettia, saksofonia, pasuunaa ja pianoa.

Konsertissa kuullaan muun muassa Palon suosikkiaarioita, esimerkiksi Dvořákin haikea Mĕsičku na nebi, Puccinin heleä O Mio Babbino Caro sekä Mozartin hurja Yön kuningattaren aaria, joka koloratuuriaariana ei tavallisesti kuulu Palon ohjelmistoon.

– Näin big bandin kanssa se on mahdollista, kun voi vähän muuttaa sävellajia.

Populaarimusiikin puolelta big bandin svengiä maistavat muun muassa Piazollan Yo Soy Maria ja Loewen I could Have Danced All Night.

Konsertti on osa Tapiola Big Bandin 50-vuotisjuhlakiertuetta.

Freelancerina työskentelevä Palo konsertoi ja esiintyy oopperoissa. Kansallisoopperassa hän on vieraillut säännöllisesti kahdenkymmenen vuoden ajan.

Esityskautensa juuri päättäneessä Jää-oopperassa hänet nähtiin naispääosassa (Mona) vuoroin Marjukka Tepposen kanssa.

Jää on saanut kylmää kyytiä kriitikoilta, miltä teos sinusta tuntui?

– Olen lukenut vain muutaman kritiikin, kiittäviäkin on. Onnellista meidän esiintyjien kannalta on, että kaikki näytökset olivat loppuunmyytyjä ja palautteen perusteella teos on koskettanut ihmisiä. Taiteen tehtävä on herättää keskustelua puolesta ja vastaan, ja siinä olemme ilmeisesti onnistuneet, hän sanoo.

Tapiola Big Band feat. Mari Palo – Diiva Svengaa! sunnuntaina 7.4. klo 18 suurella näyttämöllä. Kesto n. 2 h, sisältäen väliajan.