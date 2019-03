Minna Rytisalo sai Tulenkantaja-palkinnon Canth-kuvauksellaan

Kirjailija Minna Rytisalon romaani Rouva C. (Gummerus) palkittiin lauantaina 10 000 euron Tulenkantaja-palkinnolla. Rouva C. kertoo tarinan kirjallisuuden ja naisasialiikkeen pioneerista Minna Canthista.

– Canth ei ole maailmalla kovin tunnettu, mutta ei tarvitsekaan olla. Kirja on poikkeuksellisen avioliiton ja ihmisen muotokuva, ja sellaisena kauniisti kirjoitettu. Uskon, että tunnelma on välitettävissä myös käännettynä, perusteli palkintoraadin puheenjohtaja, kirjailija Timo Parvela.

Rouva C. on Rytisalon toinen romaani. Hänen esikoisteoksensa Lempi (Gummerus) julkaistiin vuonna 2016, ja se on käännetty muun muassa saksaksi ja norjaksi.

Aamulehti jakoi Tulenkantaja-kirjallisuuspalkinnon lauantaina seitsemättä kertaa. Palkinto annetaan vuosittain teokselle, jolla on tuomariston mukaan mahdollisuuksia menestyä käännettynä ulkomailla.