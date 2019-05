Mitä Keski-Suomen kesäteattereissa esitetään vuonna 2019? – Katso lista

Oheinen lista sisältää toimituksen tietoon tulleet kesän 2019 teatteriesitykset Keski-Suomessa ja Keskisuomalaisen levikkialueella. Listalla on mainittu vain tuotannot, joista järjestetään vähintään kolme esitystä.

Mutta puuttuuko listasta jotain, onko siinä virheitä? Toimitus ottaa mielellään vastaan tietoja ja korjauksia. Kaksi puutetta tiedetään jo valmiiksi: tiedot jyväskyläläisten Puskakollektiivin ja Lastenteatteri Loihun esityskausista saadaan vasta lähiaikoina.

Toukokuun lopussa kesäteatterilista julkaistaan myös lehden paperiversiossa.

Tietoja voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen kulttuuri@keskisuomalainen.fi.

25.5.–8.6.

Saarijärvi

Teatteri Lumpero ja Saarijärven teatteri:

Pikku Pietarin piha

Aapelin klassikko nähdään tänä vuonna saarijärveläisnuorten esityksenä.

Ohjaus: Pilvi Honka

Esitetään Teatteri Lumperossa

Liput 15 e

30.5.–18.7.

Muurame ja Jyväskylä

Lastenteatteri Pikku-Sohvi:

Viirun ja Pesosen kesä

Uuden teatteritulokkaan ensimmäiseksi tuotannoksi on valittu varma, mutta laadukas nakki. Sven Nordqvstin tosi, tosi suosittuihin lastenkirjoihin perustuvassa näytelmässä pääosia esittävät Aaro Vuotila (ukko Pesonen) ja Sipriina Kauranen (Viiru-kissa). Pieniä rooleja tekee Tarja Matilainen, ja dramatisointi on ohjaaja Hastin. Lastenteatteri Pikku-Sohvi on keväällä perustetun kulttuuriosuuskunta Toitoitoin "lastenteatterijaos".

Ohjaus: Erika Hast

Esitetään Riihivuoressa 30.5.–16.6. ja Mäki-Matin perhepuistossa 2.7.–18.7.

Peruslippu: 14 e

7.6.–7.7.

Jyväskylä

Teatteriyhdistys Kulissi:

Liisa ihmemaassa

Kulissin nuortenryhmä tuo lavalle Lewis Carrollin klassikon. Viimeksi Liisa ihmemaassa nähtiin Kulissin tuotantona kesällä 1999. Tuolloinkin kyseessä oli sama, Jarmo Lintusen tekemä dramatisointi. Se linkittyy muutenkin jyväskyläläiseen teatterihistoriaan, sillä alunperin Lintunen dramatisoi Liisa ihmemaassa -tarinan Pahnanpohjimmaiset-teatterin ensimmäiseksi tuotannoksi kesäksi 1991. Pahnanpohjimmaiset puolestaan oli Jyväskylän keskeisiä teatteriryhmiä 1990-luvulla.

Esiintymässä on tuttuun tapaan runsas joukko 10 –18-vuotiaita teatterintekijöitä.

Ohjaus: Enni Junttila

Esitetään Survo-Korpelan Latoteatterissa

Peruslippu: 10 e

7.6.–21.7.

Jyväskylä

AdAstra:

Prinsessa Pikkiriikki

AdAstran kesän näytelmä on tuttuun tapaan lastenteatteria. Kirjailija Hannele Lampelan luoma Prinsessa Pikkiriikki on anarkistinen lapsihahmo, joka taistelee aikuisten typeriä sääntöjä vastaan kainalossaan taikakoira Makkara. Rooleissa Heidi Laasanen, Leo Karhunheimo, Hannele Kemppainen, Arja Sulkunen ja Iiris Korhonen.

Ohjaus: Marianna Räsänen

Esitetään Mäki-Matin perhepuistossa

Peruslippu: 12 e

14.6.–16.8.

Vaajakoski

Naissaaren näyttämö:

Suomen Loppusijoitus Oy – Hiihtävä hautaustoimisto

Lasse Lehtisen veijariromaaniin perustuvassa, Arto Paasilinnan hengessä etenevässä komediassa toverukset alkavat tehdä bisnestä toteuttamalla ihmisten erikoisia hautaamiseen liittyviä toiveita. Ohjaaja Antti Lattu ohjasi Hiihtävän hautaustoimiston jo tammikuussa ensi-iltaan Hämeenlinnassa, jossa sen esitti neljä Riihimäen vankilan miesvankia.

Ohjaus: Antti Lattu

Esitetään Vaajakosken Naissaaressa

Peruslippu: 15 e

19.6.–18.7.

Korpilahti

Korpilahden teatteri:

Tuplakupla

Korpilahdella nähdään brittifarssi 13 vuoden tauon jälkeen, kun Antti Viitamäki ohjaa John Chapmanin ja Dave Freemanin Tuplakuplan (Key for Two). Eilalla on kaksi miesystävää, ja kuten farssivaiheeseen pääseminen edellyttää, salailu johtaa äkkinäisten hätävalheiden, väärinkäsityksien ja kaatuilun kehään. Näytelmää on Suomessa aiemmin esitetty nimellä Muna ulos, kala sisään. Viime syksynä Murmuu-teatteri esitti Muuramessa Freemanin toista tunnettua näytelmää, Dummy Runia.

Ohjaus: Antti Viitamäki

Peruslippu: 15 e

19.6.–3.8.

Äänekoski

Teatteri Eurooppa Neljä:

Mies joka tiesi liikaa

Eurooppa Neljä täyttää tänä vuonna 30 vuotta, ja juhlistaa tasakymmeniä omasta historiastaan kertovalla kesänäytelmällä Mies joka tiesi liikaa – eli epätoivoinen yritys tuoda näyttämölle Eurooppa Neljän varhaisvuodet. Matti Kuikkaniemen kirjoittamassa ja ohjaamassa tarinassa palataan Saarijärvelle Kolkanniemen pappilaan, johon teatteri alunperin perustettiin.

Rooleissa Kunto Ojansivu, Satu Säävälä, Erkki Teittinen, Jyri Ojansivu, Paavo Honkimäki, Neija Välilä ja Maiju Jokinen.

Ohjaus: Matti Kuikkaniemi

Esitetään Kievarin kesäteatterissa Äänekosken Hietamalla

Peruslippu: 29 e

Kantaesitys

21.6.–21.7.

Tikkakoski

Ränssin kievarin kesäteatteri:

Maitolavan madonnat

Jonna Ortjun käsikirjoittamassa ja ohjaamassa musiikkinäytelmässä on ennakkotietojen mukaan "melkoista pyöritystä,kommelluksia, roihuavaa rakkautta, nostalgiaa, ikuista ystävyyttä ja iskusävelmiä laidasta laitaan".

Rooleissa muun muassa kyläbaarin emäntänä Meiju Suvas, "runoilevana nuohoojamestarina" Teijo Lindström, rovastina Markku Uhlbäck ja kansakoulun opettajana Jonna Ortju. Nelikosta Lindström on entinen tangokuningas, Uhlbäck entinen tangoprinssi ja Ortjukin tangokuningatar-kisan finalisti vuodelta 2016.

Ohjaus: Jonna Ortju

Peruslippu: 28 e

Kantaesitys

21.6.–28.7.

Hankasalmi

Venekosken kesäteatteri:

Rakkausresepti

Pienessä Pakaranmutkan kylässä konstaapelin rakkauskirje joutuu vääriin käsiin eivätkä terveyskeskuksen kesätyöntekijät erota vastaanottohuonetta ruumishuoneesta. "Kesäisen kepeä ja hersyvä", kuvaa Venekosken kesäteatteri itse Tanja Puustinen-Kiljusen kirjoittamaa näytelmää. Mikkelin teatterin johtaja Aleksander Anria ohjaa nyt Venekoskelle toista kesää.

Ohjaus: Aleksander Anria

Peruslippu: 15 e

21.6.–11.8.

Vilppula

Väinölän kesäteatteri:

Omatunto kohtaa kvartaalikapitalismin

Ihmisyyden tunnustajien Väinölän yhteisön kesän esitys on perinteiseen tapaan alusta loppuun omaa tuotantoa. Kyseessä on "tragikoominen näytelmä siitä, mitä tapahtuu, kun Rahkonen Company & GO -yhtiöiden suuromistajan ja saippuateollisuuskapitalistin Viljo Rahkosen omatunto yllättäen herää".

Esitetään Vilppulan Väinölässä

Peruslippu: 20 e

Kantaesitys

24.6.–13.7.

Leivonmäki

Teatteri Kuhaus:

Täydellinen taloyhtiö

Suositun kesäteatterikirjoittajan Rami Saarijärven komediassa esikoistaan odottava nuoripari muuttaa unelmiensa kotiin, mutta miten hyvin taloyhtiö Onnenpesän nimi mahtaakaan vastata todellisuutta Päärooleissa Sirkka Virtanen ja Toni Peiponen. Näytelmä kantaesitettiin viime kesänä Toijalassa.

Ohjaus: Marjatta Riihiaho

Esitetään Leivonmäen urheilutalolla

Peruslippu: 14 e

26.6.–14.7.

Muurame

Uusi iloinen teatteri:

Kaunis Veera

UIT tuo Riihivuoreen aiemmin koetellun ja hyväksi havaitun tuotannon: viime kesänä UIT esitti Kaunista Veeraa Lappeenrannan kesäteatterissa, ja siellä esitys keräsi yli 18 000 katsojaa. Tatu Pekkarisen kirjoittama romanttinen musiikkinäytelmä on alan klassikkoja. Nimiroolissa Sofia Arasola, muissa osissa muun muassa Sinikka Sokka, Jussi Lampi, Mikko Rantaniva ja Sanna Kemppainen. Jean S. -yhtye säestää.

Ohjaus: Sari Siikander

Esitetään Muuramen Riihivuoressa

Peruslippu: 39 e

28.6.–2.8.

Viitasaari

Telttateatteri:

Vuorotteluvapaa

Edellisvuosien tapaan Telttateatterin kesän uutuus on Johanna Törmälän kirjoittama, Sirpa Masalinin ohjaama ja musiikkipitoinen komedia.

Ohjaus: Sirpa Masalin

Esitetään Aikon kartanolla

Peruslippu: 22 e

30.6.–11.8.

Karstula

Wanhat Wehkeet -kesäteatteri:

Suklaasydän

Otto Kanervan ja Osku Valven kirjoittamassa romanttisessa musiikkinäytelmässä kuullaan runsaasti 1960-luvun iskelmiä. Jarkko Järvenpää, Jukka Paananen, Keijo Salo, Minna Rekonen,Tarja Kultavuori, Teija Joensuu ja Tuula Leppänen näyttelevät.

Ohjaus: Anna-Maija Ojansivu

Peruslippu: 20 e

30.6.–28.7.

Laukaa

Savion lavan kesäteatteri:

Tauno ja Ansa

Juse Venäläisen kirjoittaman musiikkipainotteisen komedian päähenkilöt ovat Tauno Palo ja Ansa Ikonen. Tapahtumat sijoittuvat 1950-luvun Helsinkiin. Pääparina Tommi Soidinmäki ja Eeva Saarenpää. Eri puolilla Suomea vuodesta 2017 kiertänyt esitys nähdään Saviolla kahdeksan kertaa.

Peruslippu: 25 e

1.7.–15.7.

Kivijärvi

Kivijärven kesäteatteri:

Speden Naisen logiikka

Eri puolilla Suomea muutamana viime vuotena kiertänyt esitys nähdään kolme kertaa Kivijärvellä heinäkuun alussa. Speden Naisen logiikka pohjautuu nimensä mukaisesti Pertti "Spede" Pasasen naisen logiikka -sketseihin, joista Ville Virkkunen on dramatisoinut näytelmän. Avioparia esittävät Ville Virkkunen ja Kati Hyvärinen.

Ohjaus: Ville Virkkunen

Esitetään Hannunkiven lomakylässä

Peruslippu: 21 e

5.7.–28.7.

Laukaa

Kanavateatteri:

Metsolat – Urjanlinna

Kanavateatteri jatkaa suosittuihin tv-sarjoihin perustuvien kesänäytelmien esittämistä. Kesän näytelmä perustuu 1990-luvun tunnettuun Metsolat-sarjaan, jonka jokainen jakso keräsi aikanaan yli miljoona katsojaa. Ohjaajana jatkaa Kirsi Sulonen, joka vastasi myös kahden edelliskesän Taivaan tulet -menestysesityksistä. Metsolat – Urjanlinna kantaesitettiin kesällä 2017 Mikkelissä, ohjaajana toimi tuolloin Metsoloiden Eevanakin muistettu Katriina Honkanen.

Ohjaus: Kirsi Sulonen

Esitetään Laukaan Kuusassa

Peruslippu: 16 e

Kantaesitys

6.7.–18.7.

Kinnula

Muttiteatteri:

Ulvova mylläri

Muun muassa erilaisuuden kohtaamisen tematiikka on keskiössä Arto Paasilinnan klassikossa. Siinä kylään muuttavaa mylläriä pidetään ihan kelpo miehenä, kunnes käy ilmi, että hän ulvoo. Pääparina nähdään Jarkko Rekonen ja Jonna Muhonen.

Ohjaus: Matleena Paananen

Esitetään Kinnulan Muholassa

Peruslippu: 13 e

7.7.–4.8.

Jämsä

Jämsän kesäteatteri:

​Juuso - viimeinen patruuna

Elämäkertanäytelmä Jämsän tehtaiden legendaarisesta johtajasta, vuorineuvos Juuso Waldenista ja niin sanotusta "Juuson ajasta", jolloin tehdas oli läsnä kaikessa yhteisön elämässä. Risto Hakolan kirjoittama ja ohjaama Juuso – viimeinen patruuna lämmitetään nyt esityksiin kahden vuoden tauon jälkeen. Kesällä 2017 näytelmä oli jatkuvasti loppuunmyyty. Nimiroolia esittää Seppo Väänänen.

Ohjaus: Risto Hakola

Esitetään Pietilän Sähkökoskella

Peruslippu: 22 e

7.7.–28.7.

Toivakka

Taulun riihiteatteri:

Kapituliherra

Artturi Leinosen vuonna 1914 ensiesitetyn hupaelman tapahtumapaikka on pappila. Järjestävän seuran mukaan luvassa on "hauskaa, perinteistä kesäteatteria, jonka parissa nauru irtoaa ja viihtyminen on taattu". Lavalla nähdään Ruuhimäen ja Kankaisten alueen harrastajateatterilaisia.

Ohjaus: Mikko Kauranen

Esitetään Taulun kartanolla Toivakan Kankaisten kylällä

Peruslippu: 19 e

7.7.–28.7.

Kuhmoinen

Kuhmoisten harrastajateatteri:

Tuhannen riemun rysä

Heikki Luoman tunnetussa kesäteatterikappaleessa venäläinen suursijoittaja havittelee pienen kunnan maita. Rooleissa Jukka Järvinen, Tarja Vesikallio, Martti Pihlanen, Mirja Kolulahti, Tiina Uotila, Matti Mattila, Alisa Puolamäki, Lotta Unnaslahti ja Eetu Harjula.

Ohjaus: Jouni Uotila

Esitetään Kalholanniemen kesäteatterissa

Peruslippu: 18 e

13.7.–11.8.

Kyyjärvi

Het-teatteri:

Parasta ennen

Ensimmäiset kaksi vuotta HET-teatteri esitti Heikki Luoman näytelmiä, mutta nyt nähdään jo kolmas Markku Hyvösen kirjoittama kappale. Se on näytelmä keskenään torailevasta pienen firman työyhteisöstä, joka yhdistää lopulta voimansa, kun työpaikat uhataan viedä kaukomaille. Ohjauksesta vastaa kaikki HET-teatterin kesätuotannot ohjannut Veli-Pekka Halmila.

Ohjaus: Veli-Pekka Halmila

Esitetään Heikki Luoman Areenalla

Peruslippu: 20 e

Kantaesitys

14.7.–11.8.

Kangasniemi

Teatteriosuuskunta Estate:

Keisarikunta

Kesällä 1957 Kotka on Suomen vilkkain satamakaupunki, ja kaverukset perustavat jazz-ravintolan. Romanttinen musiikkinäytelmä perustuu samannimiseen elokuvaan. Sekä elokuvan että näytelmän ovat käsikirjoittaneet Pekka Mandart ja Sami Keski-Vähälä. Pääosissa Saku Taittonen ja Olli Jokinen.

Ohjaus: Arto Nieminen

Esitetään Syvälahden tanssilavalla

Peruslippu: 30 e

Kantaesitys

17.7.–28.7.

Muurame

Uusi iloinen teatteri:

Aavan meren tällä puolen

Timo Kärkkäisen kirjoittama musiikkinäytelmä tutkii suomalaisen musiikin kaihon historiaa Sibeliuksesta Sanniin ja Kalevalasta Kaihon karavaaniin. Lähtökohtana on Unto Mononen ja hänen tuotantonsa. Rooleissa, laulamassa ja soittamassa Timo Rautiainen, Jussi Lampi ja Puntti Valtonen.

Ohjaus: Timo Kärkkäinen

Esitetään Muuramen Riihivuoressa

Peruslippu: 33,50 e

Kantaesitys

18.7.–30.8.

Jyväskylä

Jyväskylän Kansannäyttämö:

Kesäinen maa – Rauli Badding Somerjoki

Kaisa Mattilan kirjoittama näytelmä kertoo laulajasuuruuden elämästä traagisiakaan puolia kaihtamatta. Esitys sisältää luonnollisesti Somerjoen musiikkia.

Rooleissa mm. Riikka Setälä ja Laura Niskala.

Ohjaus: Kaisa Mattila

Esitetään Harjun kesäteatterissa

Kantaesitys

19.7.–30.8.

Jyväskylä

Teatteriyhdistys Kulissi:

Urinetown

Mark Hollmannin ja Greg Kotisin musikaali sijoittuu vesipulan vaivaamaan suurkaupunkiin, jossa yksityiset käymälät on kielletty, julkiset toiletit ulkoistettu rahanhimoiselle wc-yritykselle ja puskapissaamisesta rangaistaan ankarasti. Urinetown on satiirinen teos, joka parodioi musikaalin lajityyppiä ja heittelee piikkejä moninaisiin yhteiskunnallisiin suuntiin. Jyväskylässä nähdään suomenkielinen kantaesitys, aiemmin Urinetown on esitetty ruotsiksi Turun ruotsalaisessa teatterissa vuonna 2006. Kulissin version tekstin ja laulut on suomentanut ohjaaja Tolvanen. Keskeisissä rooleissa muun muassa Sakarias Liukko, Petra Luukkainen, Aarni Auerniitty, Aleksi Mäenpää, Taru Mäkinen ja Jenny Haapalainen.

Ohjaus: Matti Tolvanen

Esitetään Survo-Korpelan Latoteatterissa

Peruslippu: 18 e

19.7.–11.8.

Saarijärvi

Teatteri Lumpero:

Hornanperän uusi paholainen

Virolaisen A.H. Tammsaaren viimeiseen romaaniin (1939) perustuvassa samannimisessä näytelmässä Paholainen (Matti Hiekkavirta) pääsee ihmiseksi maan päälle – ja näyttää monin ajoin ihmistä paremmalta, ainakin suurtilallinen Antsin (Jouko Moilanen) rinnalla.

Ohjaus: Antti Mankonen

Esitetään Teatteri Lumperossa

Peruslippu: 17 e

21.7.–

Kuorevesi

Kuoreveden nuorisoseura Nysä:

Pienen kylän arvoituksia

Nysä kantaesittää Maija-Liisa Isosompin näytelmän, joka on jatkoa kesän 2017 kappaleelle Impi Auvo ja lemmentyrskyt. Rooleissa muun muassa Suvi Nieminen, Irmeli Heikkilä, Reijo Väisänen ja Miika Väisänen.

Ohjaus: Maili Jokinen

Esitetään Kuoreveden kesäteatterissa

Peruslippu: 12 e

Kantaesitys

31.7.–24.8.

Tikkakoski

Ränssin Kievarin kesäteatteri:

Kuka nyt soittaa, Sir?!

Maalaistalon tyttären ja iskelmätähden rakkaustarinan ympärille sijoittuva, Anna-Maija Ojansivun kirjoittama musiikkinäytelmäsarja ehtii jo kolmanteen osaansa. Sarjan aiemmat näytelmät, nekin Ränssissä nähdyt, ovat olleet huiman suosittuja. Esiintymässä on tuttu ryhmä: Saija Tuupanen, Tommi Soidinmäki sekä Anna-Maija ja Kunto Ojansivu näyttelevät ja laulavat, Onnentähti-orkesteri säestää.

Ohjaus: Anna-Maija Ojansivu

Peruslippu: 27 e

Kantaesitys

10.8.–8.9.

Korpilahti

Korpilahden teatteri:

Peppi Pitkätossu

Korpilahden teatteri luottaa nuorten ryhmän näytelmävalinnoissaan klassikoihin ja tunnettuihin hahmoihin. Robin Hoodin, Veljeni Leijonamielen, Peter Panin, Risto Räppääjän ja Pinokkion jälkeen näyttämölle tuodaan Peppi Pitkätossu – ajan henkeen sopivasti pitkän poika- ja miesrimpsun jälkeen nimihenkilö on naisoletettu.

Ohjaus: Anu ja Iina Hakanen

Peruslippu: 10 e