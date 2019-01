Mitä nähdään Jyväskylän seudun teattereissa kevätkaudella? – Katso lista ensi-illoista

Tammikuu

Jyväskylän kaupunginteatteri: Supernaiivi

Erlend Loen menestysromaaniin perustuvassa näytelmässä nuori mies (Aaro Vuotila) potee eksistentiaalikriisiä ja selviää siitä. Supernaiivi on Johanna Sorjosen ensimmäinen ohjaus Jyväskylän kaupunginteatterille. Vuotilan lisäksi Jouni Salo, Henri Halkola ja Hegy Tuusvuori näyttelevät.

Esitetään jo.

Teatteri Eurooppa Neljä, Jyväskylän kaupunginteatteri, jne.: Miehen kylkiluu

Kahdeksan suomalaisen teatterin yhteistyöprojektin toinen näytelmä. Taiteilijaprofessori Mikko Roihan ohjausta Maria Jotunin tunnetusta komediasta on syyskaudella esitetty jo muutamissa kaupungeissa, ja se on saanut osakseen kiitosta ja ylistystä suunnilleen samalla kaliiberilla kuin viimevuotinen Pesärikko. Jyväskylästä mukana työryhmässä on tällä kertaa Eurooppa Neljän näyttelijä Paavo Honkimäki. Jyväskylässä Miehen kylkiluu esitetään kaupunginteatterin suurella näyttämöllä.

Esitetään jo.

Helmikuu

Teatteri Eurooppa Neljä: Pate, viidakon kuningas

Teatteri Eurooppa Neljä tuo näyttämölle jo toisen Timo Parvelan suosittuun lastenkirjasarjaan perustuvan näytelmän. Musiikkipitoisen esityksen on dramatisoinut ja sen ohjaa teatterin taiteellinen neuvonantaja Tanjalotta Räikkä. Rooleissa Tommi Niemi (Pate), Maiju Jokinen, Neija Välilä ja Jari Silventoinen. Esitetään TE4-klubilla Sepänkeskuksessa sekä kiertueella eri puolilla maata.

Ensi-ilta 2. 2.

Ad Astra: Sidotut

Sue Gloverin näytelmä kertoo naisten asemasta Skotlannin maaseudulla 1800-luvun puolivälissä. Gloverin näytelmää (1991) pidetään yhtenä modernin skottidraaman kulmakivistä. Lavalla nähdään pelkkiä naisia: Miki Huhtala, Laura Jouhtimäki, Marja Pylkäs, Niina Kupari, Tuija Kytölä ja Kati Hämäläinen. Jan Olaussen ohjaa.

Ensi-ilta Vakiopaineen teatteritilassa 15. 2.

Kanavateatteri: Tyttö ja varis

Sirkku Peltolan tarina ihmisistä ja inhimillisyydestä. Rooleissa Anu Kauppinen, Sari Lindell, Timo Piiparinen ja Antti Viitakangas. Minna Tuomanen ohjaa. Ensi-ilta Laukaan Kuusassa 15. 2.

Jyväskylän ylioppilasteatteri: Broken Heart Story

Kirjailijan sielu karkaa, eikä ilman sielua onnistu kirjoittaminen, vaikka sen kanssakin oli välillä hyvin hankalaa. Saara Turusen näytelmässä käytetään runsaasti kertojaa ja ”looppeja”: tapahtumia kerrotaan uudestaan eri hahmojen näkökulmasta. Kantaesitys oli Q-teatterissa Helsingissä vuonna 2011. JYTille Broken Heart Storyn ohjaa Riku Suonio, näyttämöllä nähdään pääasiassa uusia jyttiläisiä. Ensi-ilta Ilokivessä 17. 2.

Maaliskuu

Huoneteatteri: Skavabölen pojat

Huoneteatterin kevään ensimmäinen ensi-ilta on Antti Raivion kirjoittama rankka kasvukertomus, joka sijoittuu 1970- ja 1980-lukujen Etelä-Suomeen. Skavabölen poikien kantaesitysversio oli suuri menestys Q-teatterissa Helsingissä 1990-luvun alussa. Vuonna 2009 sai ensi-iltansa näytelmään perustunut samanniminen elokuva. Jyväskylään näytelmän ohjaa Matti Tolvanen, jonka aiempia töitä Huoneteatterissa ovat olleet Kolme apinaa ja Elviksen keittiössä. Päärooleissa Jani Jokivirta, Marjut Matala, Jani Ahonen ja Sulo Siikaranta.

Ensi-ilta 2. 3.

Teatterikone: Naapurirakkautta

Annu Sankilammen kirjoittama ja ohjaama Naapurirakkautta on ”koomisesti virittynyt näytelmä naapuruudesta, parisuhteesta ja ennakkoluuloista”. Rooleissa Minna Tuomanen, Sari Anria ja Kari Toiviainen. Edellisen kerran Tuomanen ja Toiviainen nähtiin Teatterikoneen tuotannossa mainiossa B for Baby -näytelmässä vuonna 2012. Ensi-ilta 2.3. Juomatehtaalla.

Kansannäyttämö: Kun aika on

Suvi Salomaan kirjoittama ja ohjaama naamioteatteriesitys kertoo Erkistä, joka asuu vielä omillaan, mutta nyt olisi aika muuttaa palvelutaloon. Siiri Lehtonen, Taru Eskonen-Myllylä, Jukka Hämäläinen, Juhani Saksio ja Pablo Delahay näyttelevät. Salomaa on jyväskyläläisen naamioteatterin pioneeri, ja Kun aika on on hänen viides naamioteatterityönsä Jyväskylässä. Käytössä ovat aiemmista tuotannoista tutut luonnenaamiot. Huomattavaa on sekin, että Kansannäyttämö tuo näyttämölle jälleen kantaesityksen. Ensi-ilta 9. 3. Teatteri Miilussa.

Tanssiteatteri Kramppi ja Jyväskylän kaupunginteatteri: MC175

Minna Canthin syntymän 175-vuotisjuhlaa muistetaan yhteisteoksella. Esiintymässä Krampin Ayla Brinkmann, Ringa Aflatuni, Pablo Delahay ja Atte Niittykangas sekä kaupunginteatterin Saara Jokiaho ja Hanna Liinoja. Koreografia ja ohjaus ovat Laura Lehtisen ja Vilja Mihalovskyn. Ensi-ilta kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä 29. 3.

Torstaiteatteri: Mooseksen äiti

Mika Lahtisen johtaman Torstaiteatterin uutuudessa ääneen pääsee itse Mooses, joka kertoo elämänsä alkutaipaleesta sekä muun muun muassa siitä, miten valtiaat lietsoivat vihaa muualta tulleita kohtaan. Lahtinen ja Päivi Ala-Mutka näyttelevät. Ensi-ilta 30.3. Kulttuuritila Omenapuussa.

Huhtikuu

Jyväskylän ylioppilasteatteri: Planet

Ylioppilasteatterin nykysirkusesityksen ohjaa JYTin entinen puheenjohtaja, parkour-asiantuntijanakin tunnettu Panu Ilén. Ensi-ilta Ilokivessä 10. 4.

Toukokuu

Kanavateatteri: Yökyöpelit

Yökyöpelit on Laura Ruohosen runokirjoihin Allakka pullakka ja Yökyöpelit perustuva lastennäytelmä, joka kantaesitettiin Helsingin kaupunginteatterissa vuonna 2011. Kanavateatterin lasten- ja nuorten ryhmän esityksen ohjaa Taru Eskonen-Myllylä. Ensi-ilta Laukaan Kuusassa 3. 5.

Nähdäänkö 29tätä ollenkaan?

Jyväskylän kaupunginteatteri: Sydänmaa

Ari-Pekka Lahden kehuttu esikoisnäytelmä Sydänmaa (2005) käy läpi kokkolalaisen suvun vaiheita itsenäisen Suomen historian ajalta. Ohjaaja Jarno Kuosan edellinen työ Jyväskylään oli kevätkaudella 2017 esitetty Aki Kaurismäen elokuvaan perustunut Kauas pilvet karkaavat.

Suuren näyttämön lavanostinromahdus esti viime lauantaiksi suunnitellun ensi-illan, ja toistaiseksi on epävarmaa, nähdäänkö teosta lainkaan ainakaan kevätkaudella. Mahdollista on kuulemma sekin, että Sydänmaa tuodaan näyttämölle vasta vuoden kuluttua.

Lisäksi

Toukokuussa Yläkaupungin yö -festivaalilla nähdään Puskakollektiivin kolmas tuotanto, joka käsittelee ennakkotietojen mukaan karaokekulttuuria. Lisäksi loppukeväästä nähdään ainakin Korpilahden ilmaisutaidon ryhmän perinteinen tuotanto Korpilahden teatterissa ja Jyväskylän lyseon lukion produktio Huoneteatterilla.