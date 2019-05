Mitä nähdään Tanssin Ajassa? – Syyskuussa jo 14. kertaa järjestettävä jyväskyläläinen nykytanssifestivaali julkisti torstaina ohjelmistonsa

Tanssin Aika -nykytanssifestivaali järjestetään ensi syksynä 14. kertaa. Ohjelmisto julkistettiin eilen kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä. Kokoava teema tänä vuonna on ”yhdessä olemisen kauneus ja monimutkaisuus”.

Siksi olikin kovasti sopivaa, että ohjelmisto esiteltiin One Next to Me -tanssiteoksen esityksen jälkeen. One Next to Me käsittelee muun muassa hellyyden ja väkivallan välistä rajanvetoa, eli liikkuu täsmälleen ensi syksyn Tanssin Ajan temaattisilla vesillä.

– Yhteiskunnallinen tilanne ja ilmapiiri eivät voi olla vaikuttamatta taiteilijoiden ajatteluun. Näkisin, että tämä on ajassa vahvasti oleva teema. Siihen sopivia teoksia oli meille tarjotuissa tosi paljon, sanoo festivaalin taiteellinen johtaja Antti Lahti.

Festivaalin avaa keskiviikkona 25. syyskuuta jyväskyläläisen katutanssiryhmä UMC:n eli Urban Movements Companyn kantaesitys Movements – Motions – Mindsets. UMC:lle epätavallisesti teoksella on ulkopuolinen koreografi, ennen muuta musiikkiteatterin koreografina ansioitunut Reija Wäre. Movements – Motions – Mindsets osuu festivaalin teemaan, sillä se käsittelee ”läheisten ihmisten merkitystä ja yksilön ainutlaatuisuutta ryhmän sisällä”.

Tapahtuma huipentuu lauantaina Kankaan entisen paperitehtaan Pergamenttihallissa järjestettävään Sep/Dance 19 -klubiin, jonka festivaali toteuttaa yhdessä nykytanssiryhmä Off/Balancen kanssa. Kankaalla nähdään vastikään Tanssin maineteko -palkinnon vastaanottaneen Jarkko Mandelinin johtaman Kinetic Orchestra -ryhmän uutuus I´ll Bite Back sekä Palefacen live-keikka.

Tosin tähän ei tapahtuma vielä pääty: vielä sunnuntaina on yksi esitys, Saarijärvellä. Siellä nähdään Tanssiteatteri Hurjaruuthin muun muassa liiketunnistimia hyödyntävä luontosatuteos Flora & Fauna. Ennen Saarijärveä Flora & Fauna esitetään Jyväskylässä, Muuramessa ja Äänekoskella.

Keskeisiä esityspaikkoja ovat ensi syksynä Juomatehtaan studio ja Kankaan entisen paperitehtaan Pergamenttihalli.

Pergamenttihalli on käytännöllinen esimerkki Tanssin ajan runsaista yhteistyökuvioista: yhtä aikaa tanssifestivaalin kanssa järjestetään Valon kaupunki -tapahtuma, ja Pergamenttihallissa järjestetään myös muita kuin Tanssin Ajan tapahtumia.

Jyväskylän kaupunginteatterin kanssa tehtävällä yhteistyöllä on pitkät perinteet. Tänä vuonna Tanssin Ajan ohjelmistossa nähdään festivaalin ja teatterin yhteistuotantona nykysirkusryhmä Zero Gravity Companyn Liljat. Teosta esitetään syyskuussa teatterilla viisi kertaa, Tanssin Ajassa nähdään viimeinen esitys.

Tilojen suhteen taiteellisella johtajalla Antti Lahdella on haave.

– Totta kai haluaisin nähdä, että minun aikanani päästäisiin vielä esiintymään Villa Ranaan, Lahti sanoo.

Kiirettä pitää. Lahden kausi festivaalin taiteellisena johtajana päättyy vuoden 2020 festivaaliin.

Tanssin Aika järjestetään 25.–29. syyskuuta.