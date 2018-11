Miten yhdeksänmetrinen airo pysyy pystyssä keskellä Väinönkadun rakennustyömaata? – Kaupungin mittavin taidehankinta rakentuu vähitellen Jyväskylän Kauppakadulle

Kadun pintaa hipaiseva yhdeksänmetrinen pronssiairo on vaikuttava näky Väinönkadun ja Kävelykadun risteyksessä, vaikka katutyö ovat vielä kesken. Kapeaa ja painavaa, vailla näkyvä jalustaa olevaa airoa katsoessa herää kysymys, miten teos oikein pysyy pystyssä.

– Kadun alle on tehty iso perustusantura, siellä on monta kuutiota betonia ja teräsrakenne, johon airo on hitsaten istutettu. Kyllä se on tukevasti paikoilleen laitettu, Jyväskylän kaupungin kaupunkirakenteen rakennuttajapäällikkö Jari Lohi kertoo. Lohi toimii myös kaupungin taidehankintatyöryhmässä liikenne- ja viheralueiden edustajana.

Kaupunki tilasi kuvanveistäjä Jussi Heikkilältä taideteoksen Väinönkadulle vuonna 2012. Heikkilän Selkälokille-teokseen kuului alunperin kahdeksan osaa: pronssiset airo, vene ja viisi melaa sekä vesielementti.

Lopulta kaikki osat eivät mahtuneet veistokselle varattuun tilaan kadulla. Iso pronssivene on ollut taidemuseon edustalla, mutta teos on viety väliaikaisesti varastoon.

– Tavoitteena on, että sijoitamme teokset saman kadun varrelle. Vene palaa takaisin taidemuseon eteen asetettuna jalustaan ja teokseen kuuluvat pienet mela-aiheet tulevat todennäköisesti Kauppakadun yläpäähän pihakadulle.

Vesielementin toteuttamiseen ei Lohen mukaan löytynyt toimivaa ratkaisua.

– Mietimme veden vaikutelmaa ehkä valaistuksen kautta toteutettuna. Väinönkadun maanalaiset työt on tehty ja katu valmistuu kaikkinensa ensi kesänä.

Selkälokille-teoskokonaisuus on nimensä mukaisesti omistettu selkälokkilajille. Airossa linnusta muistuttaa lokin sulkaan viittaava alaosa.

– Selkälokki, tieteelliseltä nimeltään Larus fuscus fuscus, on maailmanlaajuisesti harvinaisin suomalainen lintulaji. Suomi on selkälokin pääasiallinen pesimäalue, ja Tourujoen suu sisämaan tärkeimpiä lokkien levähdyspaikkoja, kuvanveistäjä Jussi Heikkilä kertoo.

Veneen ruodelaudoissa on eri lokkilajien siipikaavioita. Vene on on monitahoinen symboli, joka löytyy myös Jyväskylän kaupungin vaakunasta.

– Vene liittyy Jyväskylän historiaan ja nykypäivään. Veneellä on liikuttu vesireittejä pitkin, veneeseen yhdistyy myös hidas soutelu, maiseman ihailu ja rauha.

Jyväskyläläinen Heikkilä tunnetaan käsitteellisistä, lintuaiheisista teoksistaan. Lajien esiintyvyys, ornitologian historia ja tieteellisten nimien etymologia kiinnostavat taiteilijaa.

Linnut ovat Heikkilälle indikaattori, joka näyttää, miten ihmisen toimet vaikuttavat luontoon ja eläimiin.

Suojelu on ollut yksi ajatus myös Selkälokille-teoksen taustalla, samoin kuin Kävelykadulla Sokoksen edessä päivystävän pienen Silmällä pidettävä -varpusveistoksenkin. Veistos muistuttaa kaupunkilinnun vähenemisestä.

Linnut ovat olleet Heikkilän pääaihe ja elämän rytmittäjä 1980-luvulta saakka. Lintujen tarkkailijan vakiopaikat löytyvät Ahvenanmaalta ulkosaaristosta, maailmalla linnut ovat vieneet häntä Aasiasta Yhdysvaltoihin.

– Keväät ja alkusyksyt ovat aktiivista aikaa seurannalle, mutta lintubongailun olen lähes jättänyt.

Talvisin lintuja voi tarkkailla vaikka kodin parvekkeelta.

– Keskustassa on tiaisia ja muutama varpunenkin. Talvisin myös suunnittelen uusia teoksia ja saatan maalata, Heikkilä kertoo.

Viime vuosina Heikkilän teoksia on nähty kotimaassa muun muassa kutsunäyttelyissä Ateneumissa ja Taidehallissa. Ateneumissa esillä ollut kokonaisuus Havaintoja – löytöjä ostettiin Kiasmaan. Teos koostuu 15 000 rengastuksissa käytetystä metallirenkaasta.

Heikkilää kiinnostavat niin tavalliset kuin harvinaisemmatkin lintulajit. Lokkien rinnalla kohteita ovat tiirat ja saariston useat muut lajit, ulkomailla merilinnuista esimerkiksi albatrossi sekä vähälukuinen, Koillis-Siperiassa pesivä lusikkasirri. Heikkilä osallistuu lusikkasirrin suojelutyöhön.

– Olen piakkoin lähdössä Thaimaahan etsimään lusikkasirriä. Tärkeintä olisi suojella lajin levähdyspaikkoja. Haaveissa on tutkimusmatka myös Beringinsalmelle.

Heikkilä katsoo huolestuneena maailman nykyistä kehityskulkua ja ihmisen käyttäytymistä luonnossa.

– Ihminen tuhoaa lintujen ja nisäkkäiden luonnolliset ympäristöt, metsät ja niityt. Linnut eivät löydä ravintoa eivätkä paikkaa, mihin pesiä. Lajit voivat kuolla sukupuuttoon nopeastikin. Esimerkiksi maailman yleisin lintu muuttokyyhky hävitettiin 50 vuodessa 1800-luvun lopussa. Viimeisin yksilö kuoli 1914.

Ihmisen aiheuttamissa maailman ympäristökatastrofeissa ihmisestä itsestään voi tulla uhanalainen, hän muistuttaa.