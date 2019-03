"Moni lapsi ei tiedä, että Sibelius oli suomalainen" – Lintu Sininen -teos jatkaa kulttuurihistorian tutuksi tekemistä lapsille

Hankasalmelaistaustainen sellisti Jussi Makkonen ja pianisti Nazig Azezian tunnetaan klassisen musiikin sanansaattajina erityisesti nuorille. He ovat muun muassa soittaneet Jean Sibeliusta yhteensä yli puolelle miljoonalle koululaiselle.

Sibeliuksesta valmistui myös tietokirjasta ja cd-levystä koostuva Soiva metsä – Jean Sibeliuksen matkassa -julkaisu. Kirjan kuvitus on palkitun kuvittajan ja lastenkirjailijan Katri Kirkkopellon tekemä.

Kolmikon yhteistyö jatkuu tänään torstaina ilmestyvässä Lintu Sininen -satukirjassa (Lasten Keskus). Lintu Sininen on Kirkkopellon kuvittama ja uudelleenkirjoittama tarina Zacharias Topeliuksen tutusta satunäytelmästä.

Musiikin teokseen on säveltänyt Jonne Valtonen. Orkesterina on Vaasan kaupunginorkesteri kapellimestarinaan James Lowe. Solisteina soittavat Makkonen ja Azezian.

Lasten taidekasvatukselle on Makkosen mukaan huutava tarve.

– Aikuisten olisi hyvä tarjota lapsille mahdollisuus kokea taidemusiikkia. Taiteesta saadaan välineitä identiteetin rakentamiseen ja tunne-elämän kehittämiseen, sillä taide auttaa ymmärtämään muita kulttuureja ja ihmisiä. Se on tärkeää tänä päivänä, kun muuten arvoissa korostuu itsekkyys tai raha, Makkonen sanoo.

Myös tarinan kertoneen ja kuvittaneen Kirkkopellon mukaan lapsille suunnattu taide on tärkeää juuri tunnetaitojen kehittymisen kannalta.

– Omat empatiataidot kasvavat, kun esimerkiksi sadussa eläydytään johonkin toiseen hahmoon. Tämä aika on vaikea lapsille, sillä hyvän ja pahan rajat ovat häilyviä. Sadussa tuodaan keinoja näiden asioiden tarkasteluun, kun rajat ovat hyvin selvät, Kirkkopelto toteaa.

Kirkkopellon mukaan Topeliuksen satunäytelmä sopii hyvin tämän päivän lapsille kerrottavaksi, sillä siinä on nykypäivänäkin puhuttelevia elementtejä. Tarina puhuu reilusti ja suoraan rakkauden ja hyvän puolesta.

– Florinna on hieno sankarihahmo tytöille, sillä hän on epäitsekäs ja oikeamielinen. Näitä arvoja on syytä nostaa tänä päivänä, Kirkkopelto toteaa.

Sekä Makkonen että Kirkkopelto haluavat myös tehdä suomalaista kulttuuriperintöä tutummaksi lapsille.

– Tuntuu siltä, että esimerkiksi muualla Euroopassa arvostetaan enemmän omaa kulttuurihistoriaa, mutta Suomessa se on lapsille vierasta. Moni ei tiedä, että Sibelius on suomalainen. Jos omaa kulttuurihistoriaa ei arvosteta, sitä ei myöskään osata välittää lapsille, Makkonen pohtii.

Taidemusiikkiin voi olla Makkosen mukaan helpompaa tutustua, kun taustalla on tarina ja siten viitekehys. Valtosen tekemän sävellyksen jokaisessa osassa on hyvin vahvat karaktäärit, jotka kuvaavat tarinan hahmoja.

– Nazig kertoi minulle, että kun hän harjoitteli ilkeän äitipuolen Kuningatar Sibyllan osaa, alkoi hänen koiransakin murista. Jopa koira aisti pahuuden karaktäärin, Makkonen kertoo nauraen.

Myös Kirkkopellon mukaan Valtosen sävellys tukee erinomaisesti sitä, miten hän on tarinan tulkinnut.

– Kun kuulin ensimmäistä kertaa Florinnan laulun, kyyneleet tulivat silmiin. Sävellys puhui samaa tarinaa, jota itsekin olen ajatellut kirjoittaessani ja vahvisti siten omaa kokemustani sadusta, Kirkkopelto kertoo.

Lintu Sinisen tiimoilta aiotaan järjestää konsertteja. Makkonen kertoo, että teos on teknisesti yksi haastavimmista, mitä hän on soittanut. Vaikka teos on sävelletty tarinaa ajatellen, ei se ole tarkoitettu ainoastaan lapsikuulijoille.

– Kunnioitan Valtosen tapaa paneutua työhön. Lapsikuulijaa arvostetaan siinä missä aikuistakin. Kun teos on sävelletty huolella, sitä voidaan esittää kenelle vaan, hän toteaa.

Makkonen jatkaa lisäksi yli kymmenen vuotta kestänyttä musiikkikasvatustyötään seuraavaksi pitämällä koulutuksia: hän ja Azezian ovat saaneet kolmen vuoden työviisumin Yhdysvaltoihin, jossa he konsertoinnin lomassa kouluttavat muita taiteentekijöitä kohtaamaan nuoria kuulijoita.