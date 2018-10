Monty Python -musikaali Spamalot ensi kertaa suomeksi Seinäjoella – aiemmin teos on käännetty Jyväskylässä

Monty Python -komediaryhmän musikaali Spamalot nähdään ensi kesänä ensimmäistä kertaa suomeksi. Seinäjoen kaupunginteatteri toteuttaa musikaalin Törnävänsaaren kesäteatteriin. Suomen kantaesitys on 6. heinäkuuta 2019.

Spamalot perustuu Monty Pythonin hullu maailma -elokuvaan (1975). Musikaalin on elokuvakäsikirjoituksen pohjalta kirjoittanut Monty Python -ryhmän jäsen Eric Idle. Spamalot kantaesitettiin Chicagossa vuonna 2004, ja Broadway-ensi-iltansa se sai seuraavana vuonna.

Monty Python on legendaarisen maineen saavuttanut brittiläinen komediaryhmä, joka tunnetaan omintakeisesta, absurdista ja surrealistisesta huumoristaan.

Seinäjoen Spamalotissa näyttelevät muun muassa Olli Rahkonen, Aku Hirviniemi, Anna Victoria Eriksson, Henrik Hammarberg, Pihla Pohjolainen, Lauri Ketonen ja Annina Rubinstein. Ohjaus on Mika Eirtovaaran.

Suomennoksen Seinäjoelle tekee Mikko Koivusalo. Kyseessä ei kuitenkaan ole ensimmäinen kerta, kun Spamalot kääntyy suomeksi. Jyväskylässä teoksen käänsi ilman toimeksiantoa jo muutamia vuosia sitten teatterintekijä, ohjaaja ja Monty Python -tuntija Antti Viitamäki.

Viitamäki on tarjonnut suomennostaan muutamille suomalaisteattereille, mutta ilman tulosta. Aiemmin Viitamäen Monty Python -suomennoksia on kuultu laajasti: hän on kääntänyt suositun jyväskyläläisen Må Pyton -lauluyhtyeen esittämät Monty Python -kappaleet.