Mukana myös pumpattavia hitlereitä – Maanalainen armeija iskee jälleen päättää Jyväskylän teatterisyksyn

Huoneteatterin syksyn viimeinen ensi-ilta on brittikomedia Maanalainen armeija iskee jälleen. Tapahtumat sijoittuvat pieneen ranskalaiseen kahvilaan, jossa sen isäntä René tasapainoilee vastarintaliikkeen ja saksalaismiehittäjien ja toisaalta vaimonsa ja kahden tarjoilija-rakastajattarensa välissä.

Näytelmä perustuu 1980-luvulla Suomessakin esitettyyn suosittuun, samannimiseen tv-sarjaan. Näytelmän ohjaa Kirsi Sulonen – ja tämä onkin kiintoisa seikka siinä mielessä, että Sulosella on selkeästi tv-sarja-putki päällä.

Talvella 2016–2017 Äänekosken teatterissa esitettiin Sulosen ohjaamaa Pokka pitää -brittikomediaa, joka perustui samannimiseen suosittuun tv-sarjaan.

Kesällä 2017 Sulonen ohjasi Laukaan Kuusan Kanavateatteriin suosittuun kotimaiseen tv-sarjaan-perustuvan Taivaan tulet -näytelmän. Viime kesänä hän ohjasi sen jatko-osan.

Ja ensi kesänä Sulonen ohjaa Metsolat-tv-sarjan näyttämöversion Kanavateatterille!

Mitenkäs tässä näin on päässyt käymään?

– Itse asiassa kaikki ovat olleet tilaustöitä. Kaikissa näissä tapauksissa näytelmän on valinnut teatteri tai työryhmä. Taivaan tulien toinen osa oli oma dramatisointini, että siinä minulla oli vähän enemmän sormet pelissä, Sulonen sanoo.

Tilaustyön valmistaminen on tietyllä tavalla helppoa.

– On hyvin kiitollista ohjata, kun ryhmässä on jo valmiiksi halu tehdä se kyseinen näytelmä. Omat puolensa on toki siinäkin, jos kyseessä on jokin henkilökohtainen intohimoproggis, mutta silloin näytelmä pitää myydä työryhmälle.

Maanalainen armeija iskee jälleen -näytelmässä ohjaaja Sulosta kiehtoo kokonaisuuden positiivinen vähäjärkisyys.

– Tämä on älyttömyyden taidetta. On ollut mielettömän terapeuttista, kun ei ole tarvinnut sensuroida mitään. Työryhmäkin on huomannut, että voi rohkeasti ehdottaa ja tarjota, mikään ei ole tällä kertaa lähtökohtaisesti mahdotonta.

Mikä on suosikkiälyttömyytesi tässä näytelmässä?

– En tiedä kehtaako sitä edes sanoa... mutta ovathan nämä pumpattavat hitlerit aikamoisia. Ne jaksavat kyllä naurattaa.

Alapäähuumori on muutenkin runsaasti esillä.

– Tämähän ei ole yhtään mielensäpahoittajille sopiva näytelmä. Jos on sellaiseen taipumusta, niin saattaa tulla väliajalla lähtö. Jututhan ovat periaatteessa ihan tyylikkäitä, mitään ei sanota suoraan, mutta kaksimielisyys kytee pinnan alla tosi vahvasti.

Tarkkaavainen katsoja voi havaita lavastukseen liittyvän pienen yksityiskohdan: mikäs se siellä roikkuu, Renén kahvilan keittiön seinällä, kinkun vieressä?

Maanalainen armeija iskee jälleen -tv-sarjalla on runsaasti ihailijoita. Sulonenkin on nähnyt muutamia jaksoja.

– Olin aika pieni, kun sitä esitettiin, eli silloin en varsinaisesti seurannut. Hieman olen myöhemmin youtubesta katsonut, mutta ihan tarkoituksella vain vähän.

Tällä Sulonen on halunnut välttää suosikkielokuvien ja tv-sarjojen näyttämöversioiden ilmeisen riskin.

– Olemme lähteneet esittämään tarinan roolihahmoja emmekä tv-sarjan näyttelijöitä esittämässä niitä roolihahmoja. Jälkimmäisellä tavalla nimittäin syntyy aika kummallisia kerroksia.

Lavalla nähdään Huoneteatteri-veteraaneja, mutta myös tuoreempia kasvoja. Rooleissa ovat muun muassa Heikki Susiluoma, Maarit Laakkonen, Reetta Kivinen, Jenna Simpanen, Johanna Joutsen, Lauri Laakso ja Heidi Maaranen. Ensi-ilta perjantaina.