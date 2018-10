Multialainen Esa-Jussi Salminen kääntää kirjallisuutta, jota ei entuudestaan suomeksi juuri löydy: "Kiinnostus eksoottisiin kieliin on kai geeneissäni"

Venäjän federaatioon kuuluvassa Udmurtiassa on kehittynyt omaleimaista kirjallisuutta, piilossa muulta maailmalta. Udmurtia oli monelle vieras, kunnes se rävähti otsikoihin vuoden 2012 Eurovision laulukilpailuissa säteilleen Buranovskije Babuski -mummokuoron myötä.

Udmurtian valtionyliopiston suomen kielen lehtori, multialainen Esa-Jussi Salminen käänsi vuonna 2009 suomeksi tuon pienen suomalais-ugrilaisten kielten permiläiseen haaraan kuuluvan kansan oman eepoksen, Dorvyzhyn. Nyt makupaloja on tulossa lisää: 37 novellin kokoelma Murskautuneet tähdet alkaa olla julkaisuvalmiina.

Salminen on käyttänyt lokakuista Suomen-lomaansa udmurtilaisten novellien käännöstyön viimeistelyyn. Varmuus kustannustyön etenemisestä pitäisi saada lähiviikkoina.

Aiemmin udmurttien kirjallisuutta on käännetty suomeksi vain muutaman teoksen verran, ja nekin ovat olleet enimmäkseen runoutta. Salminen on aiemmin suomentanut kansalliseepoksen lisäksi neljä novellia Volga-antologiaan.

– Udmurttikirjallisuus on meille hyvin vierasta – ei ole ollut kielentaitajia tekemään käännöstyötä. Sikäläinen kirjallisuus on nuorta: ensimmäinen udmurtinkielinen novelli julkaistiin vuonna 1905 ja romaani 1929. Udmurtiassa kirjoitetaan runoutta suhteessa enemmän kuin proosaa, Salminen kertoo.

– Kun esimerkiksi suomalais-ugrilaisen kielitieteen professori Yrjö Wichmann (1868–1932) kävi Udmurtiassa 1890-luvulla, jolloin Suomi oli vielä osa Venäjää, ei siellä ollut kirjallisuutta; jos olisi ollut, hän olisi varmasti kääntänyt sitä. Vuodet 1905–07 Wichmann oli marien luona, mutta sen jälkeen hänenkin oli tultava pois noilta alueilta, eikä Udmurtiaan päässyt kukaan ennen 1980-lukua. Jos sikäläiset yrittivät pitää yhteyksiä muualle, se kävi kohtalokkaaksi.

Novellikokoelman vanhin teos on Grigori Vereshtshaginin Tuktash vuodelta 1905 ja tuorein Jelena Minnigarajevan viime vuonna julkaisema Siperianmaaorava. Väliin mahtuu kronologisessa järjestyksessä edustajia kaikilta muilta vuosikymmeniltä, paitsi raskaalta 1930-luvulta. Mukana on myös nykyinen kansalliskirjailija Vjatsheslav Ar-Sergi novellillaan Nainen hämärästä (1989).

– Periaate oli, että jokaiselta kirjailijalta on yksi novelli. Osan valitsemistani teksteistä löysin itse, osan sain suosituksina sikäläisiltä asiantuntijoilta, Salminen selvittää.

Hän kuvaa valtaosan novelleista olevan tiukasti kiinni omassa ajassaan ja hetkessään, ja useimpien olevan ainakin puoliksi omaelämäkerrallisia tai muutoin tositarinoita. Hän tietää muun muassa Kuzebai Gerdin Matin (1920) traagisen kertomuksen ja Kedra Mitrein (1926) Mahlan pohjautuvan tapahtuneeseen.

– Mielenkiintoinen on Aleksei Denisovin (1919) Pakoni vankileiriltä: Se kertoo hänen itse kokemaansa, ja sen ainoa kappale löytyi Suomesta 1990-luvulla. Jevgeni Samsonovin Lehdossa (1959) taas liittyy Pjotr Tshaikovskiin, jonka hevostenhoitajan tiedetään olleen udmurtti – ehkä suuren säveltäjän tuotannossakin on vaikutteita udmurteilta.

Lidija Njankinan Lara (1996) on novelleista ainoa, joka ei sijoitu Udmurtiaan. Darali Lelin Takiainen lehdossa (2016) taas on Salmisen mukaan "kunnolla nykyaikainen absurdi teos".

– Kaiken kaikkiaan kokoelmasta saa käsityksen udmurtilaisen kirjallisuuden historiasta, vuosisataisesta taipaleesta. Yllättävää on, kuinka suoraan kirjoittajat kertovat vaikeistakin asioista ja kuinka kriittisiä he ovat. Yllättävää on myös se, että monessa novellissa Suomi mainitaan ainakin parilla sanalla.

Udmurtian pääkaupunki Izhevsk, jossa Salminenkin asuu, on noin 1 000 kilometrin päässä Moskovasta itään. Tasavallassa on yli 1,5 miljoonaa asukasta. Kielialue on pieni, ja kirjallisuutta julkaistaan vähän.

Salmisen mukaan kansalliskirjailija Ar-Sergi on ainoa, joka saa luomistyöstä leipänsä. Näihin aikoihin asti kirjailijat ovat olleet miehiä, mutta tätä nykyä valtaosa on naisia, ja heistä monet työskentelevät toimittajana.

– On suorastaan ihmeellistä, että kirjoittajia on edelleen – kielen asema ei ole hyvä. Kiinnostus omaa kieltä kohtaan on nousussa, mutta realiteetti on, ettei sillä ole kouluissa virallista äidinkielenopetuksen asemaa.

Salminen opettaa valtionyliopistossa suomen kielen lisäksi kirjallisuutta, Opetushallituksen palkkaamana. Suomea opiskelee kahdessa ryhmässä yhteensä 22 nuorta naista. Näillä näkymin työ jatkuu ainakin tämän lukuvuoden.

Udmurtiaan Salminen matkusti ensi kertaa vuonna 1997 opiskelemaan kieltä. Hän palasi maahan vuosiksi 2001–02, tuolloin lähinnä venäjää oppimaan. Vuosina 2003–09 hän oli vuoroin Marin tasavallassa ja Udmurtiassa suomen kielen opettajana. Suomi-jakson jälkeen hän jatkoi vuosiksi 2010–13 opetustyöhön Transilvaniaan Romaniaan.

– Vuonna 2015 tuli taas yllättäen eteen lehtorin paikka Udmurtiassa. Samalla heräsi idea sikäläisten novellien kääntämisestä, ja kävin yliopistolla kirjallisuuden luennoilla. M. A. Castrénin Seura järjesti 2015 kirjallisuuskilpailun, johon pyydettiin teoksia eri kansoilta, ja sain arvioitavaksi Udmurtian osuuden – se vain lisäsi innostustani.

Salmisen isänpuolen sukujuuret juontavat Multialle. Vuonna 2012 hän osti kirkonkylältä tätinsä vanhan omakotitalon, ja nyt loma-ajat kuluvat Sinervän rantamaisemissa.

Suomen, udmurtin, marin ja venäjän lisäksi Salminen puhuu unkaria, englantia, saksaa, romaniaa, ruotsia, ranskaa ja viroa. Hänestä kielten opiskeleminen on monin tavoin mielenkiintoista.

– Haluan ymmärtää eri maiden kirjallisuutta. Nautinnollisinta on lukea niillä kielillä, jotka osaan parhaiten, eli suomeksi, udmurtiksi ja venäjäksi. Kiinnostus kieliin – ja etenkin eksoottisiin kieliin – on kai geeneissäni. Kiehtovinta on se tuttuuden ja eksoottisuuden sekoitus, joka on suomensukuisissa kielissä.