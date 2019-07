Multian Kesä 2019: Tupacircus Companyn pelkoa käsittelevä teos on nähtävissä vain torstaina

Poikkitaiteellinen nykysirkusryhmä Tupacircus Company esittää torstaina historiansa 12. teoksen Tiihalan 175-vuotiaan talonpoikaistalon tuvassa Multialla. The Voice of Fear – Pelon ääni tutkii pelkäämisen eri tasoja aina kauhuun saakka. Esikuvana teoksella on klassikkomusikaali Oopperan kummitus, joka kääntyy ajatukseksi Phantom of Tiihala – Tupacircus goes Opera.

Työryhmä koostuu poikkitaiteellisista osaajista, joista jokainen tuo teokseen oman tulkintansa ja näkökulmansa pelosta. Vesa ja Sanna Purokurun vetämän Tupacircuksen työryhmä vaihtuu vuosittain. Tänä kesänä mukana ovat muun muassa sirkusammattilaiset Joonas Purastie ja Salla Santanen, muusikko Juuli Hyttinen, laulaja-akrobaatti Elsa Kalervo ja trumpetisti Lotte Nyberg.

Teos on osa Multian Kesä 2019 -tapahtumaa.

Tupacircus on perustettu vuonna 2007, jolloin toteutettiin ensiesitys Kohtaaminen. Companyn työskentelymuotona on tiivis yhteiskehittely ja teosten valmistusprosessi on nopea. Esitystä muhitetaan mielissä kevään ja kesän aikana, jonka jälkeen se synnytetään muutamassa päivässä. Esitykselle sovitaan teema, tunnelma ja rakenne, jolloin improvisaatiolle jää runsaasti tilaa.

Tupacircus on lajina lähimpänä nykysirkusta. Nykysirkus on käsitteenä laaja ja rajaton, ja se viittaa usein muotoon, jossa temppujen sijaan keskitytään sisältöön, tarinallisuuteen ja tunnelmiin. Nykysirkus voi olla hyvin kokeellista ja se yhdistelee vapaasti eri taidemuotoja.

Tupacircuksen esitykset (2kpl) Multialla, Tiihalan tuvassa, torstaina 11.7.