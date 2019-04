Muotoilu tukee monen pienenkin yrityksen bisnestä – Karstulan Artrannan "residenssiemäntä" Anita Saarelainen julkaisi muotoilu- ja brändioppaan yrittäjille

Muotoilu on tärkeä työkalu bisneksen onnistumiselle, mutta se ei ole sujahtanut monenkaan pienyrittäjän työkalupakkiin. Maanantaina Muotoilu- ja brändiopas yrittäjille -kirjan julkistanut karstulalainen tietokirjailija Anita Saarelainen huomasi kirjaa tehdessään, ettei muotoilusanoman vieminen yrityksiin ole ollut kovin helppoa.

– Muotoilu on yrittäjille usein enemmän taiteellisuuteen viittaava asia, Saarelainen miettii.

Saarelaisen muotoiluopas antaa käytännönläheisiä vinkkejä muotoilun hyödyntämiseksi, mutta käsittelee myös muita bisneksen kehittämisen osa-alueita. Sieltä löytyy esimerkiksi ohjeet, mistä muotoilijoita löytyy. Mikä on ne taikasanat kirjassa, joilla yrittäjät innostuvat muotoilusta?

– Kirja on helppolukuinen ja käytännönläheinen, täynnä esimerkkejä yrityksistä, jotka ovat onnistuneesti hyödyntäneet muotoilua.

– Muotoiluun kannattaa tutkitusti investoida. Esimerkiksi Finn-Savotta on hyödyntänyt muun muassa karstulalaislähtöisen Harri Koskisen osaamista reppujen ja rinkkojen muotoilussa. Perusreput saivat ihan erilaisen ilmeen leiman, ja myyntiin tuli nousua. Muotoilu ja muotoiltu brändi parantavat yrityksen ja sen tuotteiden tunnettuutta ja sitä kautta lisäävät kauppaa ja parantavat kannattavuutta, muotoilee Saarelainen.

Muotoilukirja on ajankohtainen nimenomaan Karstulassa, sillä kunnassa on jo pitkään toiminut muotoilua edistävä Artranta-yhdistys. Sen järjestämissä residensseissä on käynyt kymmenkunta muotoilijaa hakemassa inspiraatiota. Anita Saarelainen on Artrannan "residenssiemäntä".

Viime syksystä alkaen muotoilijavieraat ovat voineet majoittua kunnan omistamassa, Viisari-hankkeen avulla kunnostetussa Kruukkilassa. Yläkerta kunnostettiin rakennuksen vanhaa henkeä ja nykyajan toimivuutta yhdistäväksi kolmen huoneen majoitustilaksi. Muotoilijavieraiden lisäksi siellä voi majoittua myös muita Karstula-vieraita. Yhdistysten kokoontumispaikkana toimiva alakerta vaatii vielä kunnostusta, mutta sen toteutuminen on niin sanotusta "budjettikysymys".

Seuraava muotoilijavieras on ensi kesänä yhdysvaltalainen Don Miller. Marraskuussa on vuorossa korutaiteilija Inni Pärnänen.

– Muotoilijavieraat ovat käyneet monissa yrityksissä, mutta yhteistyön syntyminen on ollut kovin nihkeää, vain muutamia toimeksiantojakin on syntynyt, pahoittelee Saarelainen.

Artrannan muu toiminta on nyt suvantovaiheessa, sillä 2,5-vuotinen hanke on päättynyt eikä uutta rahoitusta ole ainakaan vielä ole järjestynyt.

– Residenssitoiminta jatkuu ja muutakin pienimuotoista toimintaa pyritään järjestämään, sanoo Artrannan hallituksen puheenjohtaja Olli Möttönen.