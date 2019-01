Museoiden supervuosi, Alvar Aalto ja ilmastonmuutos – mitä nousi esiin, kun 43 keskisuomalaista kulttuurivaikuttajaa nimesi vuoden kulttuuriteon?

Muun muassa museoiden vahva menestys, Alvar Aallon suunnittelemien rakennusten kunnostustyöt ja ilmastonmuutos nousivat esiin sanomalehti Keskisuomalaisen perinteisessä Vuoden kulttuuriteko -kyselyssä.

Museoalan myötätuulisuuden nosti esiin kolme vastaajaa. Yksi heistä oli Keskisuomalaista vakituisesti avustava kuvataidekriitikko Raisa Jäntti. Minkälaista Amos Rexin jonossa oli?

– Oikein mukavaa. Se oli alkusyksyä, päivä oli aurinkoinen ja luin Sarah Crossanin Yksi-romaania parikymmentä sivua, eli todennäköisesti olin jonossa muutamia kymmeniä minuutteja, Jäntti kertoo.

Kohtuullinen museojono ei Jäntin mielestä ole huono asia.

– Jonottaessa tapahtuu siirtymä. Kun vähän jonottaa, niin siinä rauhoittuu ja virittyy, ja näyttelyyn meneminen on ihan erilaista kuin silloin, kun sisään voi vain kävellä suoraan.

Keskisuomalaisen Vuoden kulttuuriteko -kyselyssä vastausten kirjo on tyypillisesti hirmuisen laaja. Kooste on jälleen mosaiikki, joka avaa ikkunoita kulttuuri- ja vähän muuhunkin vuoteen 2018. Ohessa 43 näkemystä.

Mikko Auerniitty

valokuvataiteilija, Luovan Valokuvauksen Keskuksen pj

Kapan retrospektiivinen näyttely Jyväskylän Taidemuseossa. Humaanin äksyilijän hieno sarjoista muodostuva kokonaisuus, jossa valokuvan rakastaja voi siirtyä ajasta toiseen, henkilökohtaisesta yleiseen.

Petra Luukkainen

puheenjohtaja, Jyväskylän Ylioppilasteatteri

Kuvittaja Venla Vaattovaaran Muijavaara-projekti. Kuvittaja Venla Vaattovaara on nostanut valokeilaan Instagramissa julkaisemillaan piirroksilla jo yli 200 upeaa muijaa. Vaattovaaran taide on helposti lähestyttävää ja lämminhenkisen feminististä.

Nikke Isomöttönen

Jyväskylä Sinfonian vs. intendentti

Jyväskylän sydän -projekti. Kaupunki panostaa merkittävästi tähän taidelaitosten ja kaupunkikeskustan yhteiseen kehittämishankkeeseen, jossa kulttuuri tunnustetaan keskeiseksi keskustan elinvoimatekijäksi. Mikä tärkeintä, hankkeessa ratkotaan myös kulttuurilaitosten tilahaasteita, ja olen varma että tämän hankkeen myötä myös vuosikymmeniä vellonut musiikkisalikysymys ratkaistaan ja sali saadaan toteutettua.

Janne Saarikoski

Kulttuuriyhdistys TUFF!

Helsingin taidemuseo HAM:in järjestämä suuri graffitinäyttely on merkittävä tunnustus suomalaiselle graffitille ja sen tekijöille.

Raisa Jäntti

kuvataidekriitikko ja runoilija

Jonottaminen ja yleisön kasvava halu käydä museoissa. Helsinkiin avatun taidemuseon Amos Rexin edessä oli monta viikkoa avajaisten jälkeen jokapäiväinen jono. Moni muukin museo on tekemässä tänä vuonna kävijäennätyksen.

Olli-Pekka Tennilä

runoilija, Keski-Suomen kirjailijat ry:n puheenjohtaja

IPCC:n ilmastoraportin myötä vihdoin muuttunut median suhtautuminen ekologisiin kysymyksiin, eli viime kädessä tieteellisesti tuotettuun tietoon siitä, miten haitallista kulttuurimme nykymuodossaan on elonkehälle ja elämän monimuotoisuudelle. Heräävien kysymysten suo on niin tolkuton, ettei sille ole aiemmin löytynyt edes mittakaavaa, mutta nyt suunta on oikea.

Jukka Hassinen

Jyväskylän seurakunnan kanttori

Jyväskylän seurakunnan tuottama Händelin Messias-oratorion konserttiesitys Taulumäen kirkossa. Ammattilaisten ja amatöörien innostunut työskentely tuotti musiikkielämyksen barokin suurteoksesta, jossa kiteytyvät kristinuskon keskeisimmät sisällöt.

Raine Koskimaa

nykykulttuurin tutkimuksen professori, Jyväskylän yliopisto

Keski-Suomen kirjailijoiden järjestämät Sähkö-klubi-tapahtumat Vakiopaineessa. Sähkö-klubit tuovat ansiokkaasti esille laadukasta ja kunnianhimoista nykyrunoutta, muuta kirjallisuutta ja musiikkia. Sähkö-klubit ovat yksi keskeisistä syistä siihen, että Jyväskylä on Suomen johtava runokaupunki.

Heli-Maija Voutilainen

Jyväskylän museotoimenjohtaja

Suositun Museokortin rinnalla pidän tärkeänä maaliskuussa 2018 valmistunutta Mahdollisuuksien museo -julkaisua, joka on Opetus- ja kulttuuriministeriön museopoliittinen ohjelma 2030. Ohjelma valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä museokentän kanssa. Siinä on linjattu museoalan keskeiset menestystekijät vuoteen 2030. Museot nähdään ohjelmassa asiantuntijoina, kumppaneina ja mahdollistajina. Museoilla on tärkeä tehtävä kulttuurisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän yhteiskunnan rakentamisessa ja hyvinvoinnin edistämisessä. Tavoitteena on, että vuonna 2030 Suomessa on Euroopan ajankohtaisimmat museot ja innostuneimmat yleisöt. Hyvällä tiellä ollaan jo Keski-Suomessakin. Ohjelman lukeminen kannattaa.

Pirjo Hassinen

kirjailija

Vuoden 1918 sisällissodan uhrien äänen kuuluminen erilaisissa taideteoksissa. Kirjat, näytelmät ja dokumenttiprojektit auttoivat avaamaan asioita, jotka ovat meissä monen historiallisen ja poliittisen lukon takana.

Tuukka Toijanniemi

Jyväskylän kaupunginteatterin käyttöpäällikkö

Keski-Suomen taidetoimikunnan puheenjohtaja

Jyväskylän Kesä. Erityisesti puistokonsertit tuntuivat vetävän mukavasti väkeä ja toimivat loistavasti. Muutenkin Jyväskylän Kesä elää nyt mielenkiintoisia aikoja; tapahtuma uudistuu ja hakee uudenlaisia sisältöjä, mikä on virkistävää.

Pauli Sivonen

Mäntän Serlachius-museoiden johtaja

Amos Rex -museon jonot Helsingissä. On hienoa, että uudet museokohteet kiinnostavat.

Ville Ojanen

säveltäjä, viulisti

Saarijärven elokuvaviikko. Kyseessä on yksi Suomen tärkeimmistä elokuvatapahtumista, jota on järjestetty jo 35 vuotta. Ohjelmisto on taiteellisesti korkeatasoinen ja siihen kuuluu mielenkiintoisia tekijävierailuita. Elokuvaviikon järjestävä taho Saarijärven Elokuvakerho tekee pyyteetöntä ja tärkeää työtä tapahtuman eteen, ja vielä pienellä paikkakunnalla. Hatunnosto!

Johan Tallgren

säveltäjä, Musiikin aika -festivaalin taiteellinen johtaja

Kesällä 2018 emme saaneet enää kokea kahta edelläkävijää festivaalikentällä: Kokkolan oopperakesää ja Stage-festivaalia. Maljannosto Anu Komsille ja Sakari Oramolle hienosta linjasta ja tyylikkäästä lopetuksesta.

Jorma Rihto

vapaa-aikatoimenjohtaja, Viitasaari

Kansallisen lukutaitofoorumin perustaminen. Tavoitteena monialaisen yhteistyön voimin kehittää lasten ja nuorten lukutaitoa ja -intoa. Sivistyskansa tarvitsee paitsi Oodin, myös hyvän sanavaraston.

Nina Kuikka

kirjasto- ja kulttuuritoimen esimies, Joutsa

Haihatuksen toteuttama Ruudun takaa -näyteikkunanäyttely Joutsan keskustassa. Eri taiteilijoiden töitä oli esillä tyhjentyneiden liiketilojen näyteikkunoissa. Surullinen asia muuttui hienoksi taiteen voimin, ja teokset olivat ilmaiseksi kaikkien nähtävillä arkisen kulkureitin varrella.

Ville Koivisto

Jelmu ry:n puheenjohtaja, Provinssi-festivaalin tuotantopäällikkö

Basso Noste -kilpailu tarjoaa alustan uusille ja tuntemattomammille esiintyjille sekä taiteentekijöille saada ääntään kuuluviin. Kilpailun kautta sponsorirahaa kanavoidaan kerrankin kulttuurin ruohonjuuritasolle, esiintyville taiteilijoille itselleen.

Tero Wéman

Arkkitehtitoimisto Arkkitehtipalvelun hallituksen puheenjohtaja ja pääsuunnittelija

Alvar Aallon rakennusten uusi tuleminen entistä ehompina ja ajassa kiinni olevina: Yliopiston päärakennus, Keski-Suomen museo, Suojeluskuntatalo. Kaikki Aallon rakennuksia kehittävät tahot ansaitsevat kiitoksen. Lisäksi Lutakko, Poppari ja Vakiopaine, nyt ja aina. Ilman tätä pyhää kolminaisuutta Jyväskylän keikkatarjonta olisi piha ilman sadettajaa!

Jaana Kangas

Jyväskylän ylioppilaslehden Jylkkärin päätoimittaja

The Local Culture Hostel, joka antoi uuden elämän Jyväskylän vanhimmalle kivitalolle, 1850-luvulla rakennetulle Rehtoraatin rakennukselle. Rakennuksen kulttuurihistoriallisen arvon lisäksi The Local Culture Hostel on tuonut yläkaupungille uusia kulttuuritapahtumia, joista pääsevät nauttimaan niin matkailijat kuin paikallisetkin.

Raimo Saastamoinen

Keski-Suomen Sarjakuvaseuran puheenjohtaja

JP Ahosen Belzebubs-sarjakuva. Black metal -perheen elämää seuraava Belzebubs laajeni nettisarjakuvasta monitaiteiseksi yhteistyöksi. Sarjakuvassa perheen isällä on metalliyhtye Belzebubs, ja nyt yhtyeellä on oikeassa elämässä kolmen levyn levytyssopimus Century Media -levy-yhtiön kanssa. Blackened Call -kappaleen animoitu musiikkivideo on katsottu Youtubessa lähes miljoona kertaa, ja sarjakuva-albumin käännösoikeuksista on sovittu jo kuudelle kielelle.

Sami Kotola

”kulttuuriaiheuttaja”, Tekotaiteellisen paskan festivaalin entinen tuottaja

Kulttuuritila Nuijamies Lappeenrannassa. Vanhan elokuvateatterin jatkuva purku-uhan alla oleminen on valjastanut kulttuurialan ihmisiä yhteiseen rintamaan, jotta teatteri pysyisi edelleen yleisessä käytössä. Tämä on valtakunnallisella tasolla inspiroiva ja onnistunut esimerkki yhteisöllisestä toimimisesta kaupunkikulttuurin saralla.

Markku Möttönen

toimittaja, Keski-Suomen rahaston hoitokunnan varapuheenjohtaja

Pohjoisessa Keski-Suomessa toimiva yhteisötaideprojekti Taiteen Wirtapiiri, joka on tuottanut lukuisia ympäristötaideteoksia pohjoisen Keski-Suomen taajamiin ja etenkin kylämaisemiin. Euroopan Unioni valitsi tänä syksynä Taiteen Wirtapiirin hyvän käytännön esimerkkihankkeeksi. Wirtapiirin koordinaattori Jaana Bombin on pyydetty mukaan laatimaan hankkeesta artikkeli EU:n verkkosivujen tietopankkiin. Aiemmin Suomesta on valittu tietopankkiin neljä kulttuurihanketta, jotka kaikki ovat toimineet isoissa kaupungeissa.

Kari Kotilainen

Saarijärven museon johtaja

Saarijärven kulttuurikaupungin kulttuurisihteerin viran lakkautus. 1960- ja 1970-luvulta alkaen hyvinvointivaltion sekä kuntien kulttuuripolitiikan keskeisenä tavoitteena oli tuottaa kulttuurista tasa-arvoa, saavutettavuutta ja saatavuutta. Kulttuurilla sinänsä katsottiin olevan kunnissa ja kuntalaisille oma itseisarvonsa. Tämä näkemys konkretisoitui kulttuurilautakuntien ja –sihteerien virkojen perustamisina lähes joka kuntaan. Nyt vuonna 2017 myös Saarijärvi päätti lakkauttaa maakunnan viimeisimpinä vähin puhein kulttuurisihteerin viran ja kulttuurin tehtävät tullaan hajauttamaan eri toimijoille. Nähdäänkö kulttuuri kunnissa enää vain osana matkailua, imagon rakennusta ja tapahtumatarjontaa?

Sari Toivakka

kulttuuritoimituksen esimies, Keskisuomalainen

Vuoden kulttuuriteoksi käy Alvar Aallon 1920-luvulla uudistaman Korpilahden kirkon mittava peruskorjaus, jossa kirkko muun muassa palautettiin Aallon väreihin. Korjaustyö jatkoi viime vuosina toteutuneita Aalto-hankkeita, Muuramen kirkon peruskorjausta ja yliopiston päärakennuksen peruskorjausta. Korjaushankkeet etenevät hyvin: loppusuoralla olevaa Keski-Suomen museon peruskorjausta seuraa toivon mukaan keskeytymättä Aalto-museon remontointi ja uudisosan rakentaminen. Pidetään huoli rakennusperinnöstä, jolla on arvoa myös maailmalla!

Pauliina Siekkinen

baari Vakiopaineen ravintoloitsija

Keski-Suomen kirjailijat ry ja Kirjailijatalon paluu.

Johanna Juvonen, Biagio Rosa

kuvataiteilijat

Kirsi Pitkäsen toiminta kaupunkiympäristön kehittämiseksi ja taidehankintojen integroimiseksi rakennushankkeisiin, prosenttitaiteen parissa, Kankaan taidekoordinaattorina sekä Kehä Vihreällä. Mielestämme julkisen taiteen eteen tehty työ on arvokasta, sillä julkisesta taiteesta pääsevät kaikki nauttimaan.

Sami Valkonen

Jyväskylän Kansannäyttämön puheenjohtaja

Kansalaistoiminnan keskus Mataran toiminta sekä olemassaolo yleensäkin. Sen katon alla toimivien, yhteensä melkein 30 toimijan tekemä työ on hyvin tärkeää. Vaikka ne toimivatkin laajalla alueella, niin yhteinen nimittäjä tai kattavampi tavoite kaikilla on nähdäkseni seuraava: yhteisöllisyyden, osallistumisen ja osallisuuden edesauttaminen, syrjäytymisen ehkäisy sekä yleensäkin toiminta joka rakentaa jotain sellaista, jonka pohjalta voi syntyä ja syntyykin uutta kulttuuria, yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja jopa taidetta.

Anna-Maija Keurulainen

kulttuuriluotsi, Jyväskylä

Jyväskylä Sinfonia huolehtii kuulijoistaan ja kantaa yhteiskuntavastuuta tekemällä onnistunutta yleisötyötä. Lähes loppuunmyytyjen konserttien lisäksi On the Move -kiertueet, avoimet kenraaliharjoitukset, yleisöluennot, taiteilijatapaamiset sekä Pop Up -kirjastot tavoittavat uutta yleisöä ja avaavat ovia kaikille musiikillisten elämysten maailmaan.

Hannu Ikonen

musiikkineuvos, Suomalaisen Musiikkikampuksen johtaja

Alvar Aallon perinnön uusi nousu: Alvar Aalto -viikon uudenlainen läpivienti, Valtiontalon remontti on toteutumassa, Säynätsalon kunnantalon uusi elämä kahviloineen ja kirsikkana kakun päällä Korpilahden kirkon upea saneeraus Aallon mallin mukaisesti. Hieno ja monipuolinen kokonaisuus erilaisia tapahtumia, Aallon arkkitehtuuria, historiaa, kulttuuria ja herkuttelua.

Kyösti Ylikulju

Jyväskylän Kesän toiminnanjohtaja, Radio Hearin puheenjohtaja

En vieläkään voi käsittää, että toimittaja Perttu Häkkinen on kuollut. Menneeltä vuodelta siinä tapauksessa kiteytyy paljon koko elämän ja kulttuurien haurautta. Tekemisillämme on merkitystä.

Orvokki Vääriskoski

Einari Vuorela -seuran puheenjohtaja

Keuruun museon hanke, joka Museoviraston rahoituksella saattoi Haapamäen yhtenäiskoulun 1.–9.-luokkien oppilaat keräämään, kuvaamaan ja tallentamaan rautatiekylänsä historiaa katukuvasta elinkeinoihin ja kirjailijoihin. Oppilaat innostuivat, ja Opitaan kulttuuriperinnöstä -opetuspakettimalli on sekä kunnan muiden koulujen, varhaiskasvatuksen että maakunnassa ja yleisesti kaikkien halukkaiden opetusyksikköjen käytettävissä.

Jemo Kettunen

musiikkikriitikko

Nunna Taisian vihkiminen suureen skeemaan Lintulan luostarissa. Kyseessä oli merkillepantavan harvinainen tapaus suomalaisessa uskonnolliskulttuurisessa historiassa. Suuri skeema on korkein henkisen kilvoittelun aste ortodoksisessa luostarijärjestelmässä eikä tällaista hengellistä vihkimistä ole toimitettu Suomessa 45 vuoteen.

Jesse Brandelin

Jyrock-festivaalin promoottori

Acid Symphony Orchestran konsertti Tanssisali Lutakossa Jyväskylän Kesässä.

Marko Hämäläinen

valokuvataiteen läänintaiteilija

Tämän vuoden kulttuuriteko on Jyväskylän Parkour Akatemian ja Jyväskylän Sirkuskoulun Luovan liikunnan keskus Tanner. Tanner yhdistää hienolla tavalla kulttuurin eri osa-alueita, lähentää taidetta ja liikuntaa ja on synnyttänyt aivan uudenlaisen liikkumisen kulttuurin Keski-Suomeen.

Kai Mecklin

museonjohtaja, Suomen Ilmavoimamuseo

Erään määritelmän mukaan ”kulttuuriin kuuluvat kaikki ne asiat, joita ihmiset ovat historiansa aikana oppineet tekemään, arvostamaan, joihin he ovat oppineet uskomaan ja joista he ovat oppineet nauttimaan”. Nostan vuoden kulttuuriteoksi Suomen Ilmavoimien 100-vuotislentonäytöksen, joka järjestettiin Tikkakoskella kesäkuussa. Näytös keräsi kahden päivän aikana yli 30 000 kävijää.

Ville Rauvola

kustantaja, Atena Kustannus

Vuoden paikallinen kulttuuritapaus on kaupunginkirjaston remontti. Tuleva valoisa ja viihtyisä kirjasto kutsuu viettämään aikaa kirjojen keskellä.

Valtakunnallisesti merkittävin kulttuuritapaus on sähköisten kirjojen arvonlisäveron laskeminen painettujen kirjojen tasolle 10 prosenttiin. Jos (ja kun) eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen, uusi alv astuu voimaan jo heinäkuun alussa vuonna 2019. Arvonlisäveroa puitiin EU-tasolla vuosia, ja kun asia siellä vihdoin nytkähti kohdalleen, Suomessa esitys arvonlisäveron laskemisesta tehtiin vauhdikkaasti, mistä kirja-ala kiittää.

Riku Lehtoranta

toimittaja, kriitikko

Jukka Nousiaisen Ei enää kylmää eikä pimeää -albumi, joka on paitsi taideteoksena nappisuoritus, myös suomalaiseen rockiin kaivattu selväsanainen yhteiskunnallinen kannanotto. Nousiaisen huolestuneet kommentit niin vihapuhetta kuin planeettamme tuhoamista vastaan ovat simppeleitä, mutta niihin samaistuu hyvin helposti.

Kristiina Lempiäinen-Trzaska

puheenjohtaja, Jyväskylän Taiteilijaseura

Tänä vuonna käynnistetty Jyväskylän sydän -hanke nostattaa odotuksia Jyväskylän kulttuurin resurssien aidosta ylösajosta. Hanke luo myös pohjaa kulttuurin vapaan kentän toimintaedellytyksille. Jännittävää ja innostavaa!

Antti Lahti

tanssitaiteilija, Tanssin aika -festivaalin taiteellinen johtaja

Kulttuuriyhdistys Tuff!, joka on usean vuoden ajan tehnyt tärkeää työtä mm. dokumentoimalla paikallista undergroundia, järjestämällä tapahtumia ja siirtämällä tietoa seuraavalle sukupolvelle. Yhdistyksen monikulttuurinen ja kansainvälinen toiminta kasvattaa Jyväskylään tulevaisuuden kulttuurivaikuttajia, jotka ovat jo nuorena omaksuneet, että heidän mielipiteellään on väliä ja se mikä puuttuu, voidaan tehdä itse.

Leena Lokka

intendentti, Jyväskylän taidemuseo

Mannerheimintiellä on jonotettu raitiovaunuun, ravintolaan, muumimukiostoksille ja 30. 8. alkaen museoon. Amos Andersonin taidemuseon loikka kansallisaarteeksi Amos Rexinä on ollut huikea.

Tarja Sara

tanssitaiteilija, Jyväskylän Tanssiopiston tuottaja

Vuoden kulttuuriteot nousevat Tanssin Aika -festivaalin tasokkaasta ohjelmistosta: Tero Saarisen ja Kimmo Pohjosen Breath, Off/Balancen Face to Face ja Compañía Kaari & Roni Martinin Anna Karenina.

Johanna Ketola

kuvataiteilija

Syyskesällä 2018 nuori ruotsalaiskoululainen Greta Thunberg päätti olla menemättä kouluun ja sen sijaan istua Ruotsin valtiopäivien päärakennuksen edessä koulupäivinä syyskuun alun vaaleihin asti. Tämän hän teki mielenilmauksena kiinnittääkseen huomiota siihen, että ilmastonmuutoksen torjumiseksi ei tehdä tarpeeksi. Hän kehotti muitakin koululaisia ympäri maailman tekemään samoin. Tästä inspiroituneena Jämsän lukiolaiset tekivät rauhallisen ja kauniin mielenil­mauksen ilmaston ja planeettamme puolesta syksyllä 2018 Jämsän toriaukiolla. He olivat valmistaneet banderolleja, joiden sanoma oli tiukka, mutta rakentava ja inspiroiva.

Nuoret ovat kasvaneet ympäristöhuolen maailmassa, ja toisaalta heillä on tarpeeksi voimaa nostaa huolensa rakentavasti esiin. Sen lisäksi, että he ovat huolissaan omasta tulevaisuudestaan, tuntuvat he myös sisäistäneen sen, että planeetan hyvinvointi linkittyy syvästi kaikille yhteiskunnan osa-alueille ja on elinehto ihmisten lisäksi kaikelle tunnetulle elämälle.

Ilmastonmuutoksen torjuminen voi olla yhteinen ja rakentava haaste, joka kannustaa yhteistoimintaan. Sen ei tarvitse olla ahdistavaa, se voi olla jopa kaunista. Nuoret saavat minut optimistiseksi. On kuitenkin syytä muistaa, että vastuu ilmastonmuutoksen torjumisesta on kaikilla ja etenkin aikuisilla. Kyse on kulttuurisesta muutoksesta tai murroksesta, jota tarvitaan ja johon tämäkin tapaus omalla esimerkillään viittaa.

Timo Koivisto

kaupunginjohtaja, Jyväskylä

Vuosi vuodelta vetovoimaisempi Valon kaupunki –tapahtuma on hieno esimerkki siitä, miten kulttuurin voimalla saadaan ihmiset liikkeelle ja kaupunki täyteen elämää.