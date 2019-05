Museoviikko avaa Keuruun museon kesänäyttelyt: tarjolla Rajatalo goes Kamana ja Elämänmenoa

Keuruulla vietetään meneillään olevaa museoviikkoa avaamalla perjantaina museosalissa kesänäyttely Rajatalo goes Kamana ja Vinttigalleriassa Elämänmenoa Keuruulla -näyttely. Lauantaina 18.5. vietettävän Kansainvälisen museopäivän kunniaksi Keuruun museon näyttelyihin tarjotaan vapaa pääsy ja opastuskierros kello 14.

Rajatalo goes Kamana esittelee rajatalosta tuttujen nuorten nykytaiteilijoiden tuotantoa, Vinttigalleriassa taas pääsee sukeltamaan 1980-luvulle. Näyttelyiden kaikille avoimet avajaiset alkavat perjantaina kello 15.

Museoviikkoa eli museoiden yhteistä tapahtumaviikkoa vietetään tänä vuonna 21. kerran. Museoissa eri puolella maata on näyttelyitä, opastuksia ja tapahtumia.

Kansainvälisen museopäivän teema on Museums as Cultural Hubs: The Future of Tradition. Teema tuo esiin museoiden työtä kulttuuriperintöön liittyvän tiedon, tarinoiden ja elämysten välittäjinä.