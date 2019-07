Musiikin aika: Mestarihuilisti Camilla Hoitenga opettaa Viitasaarella näkemään nuottien taakse

Kokemus on ollut mahtava! kertoo Camilla Hoitenga ensivierailustaan Musiikin aika -festivaalilla.

– Hyvin intensiivinen aikataulultaan tosin: en ole ehtinyt tutustua itse Viitasaareen oikein lainkaan vielä, hän jatkaa kiiruhtaessaan lyhyeltä haastattelu- ja lounastauolta hotelli Pihkurista jälleen uusiin harjoituksiin.

Uuden huilumusiikin konkari Hoitenga kehuu mestarikurssinsa oppilaita taitaviksi ja uteliaiksi.

– Neljätoista opiskelijaa kymmenestä eri maasta, ja puolet heistä opiskelee vielä muualla kuin syntymämaassaan. Vaikutteita tulee siis kaikkialta maailmasta, ja se näkyy erilaisissa perinteissä ja ohjelmistoissa.

Kurssilaiset keskittyvät Viitasaarella ennen kaikkea kahteen yksilölliseen tyyliin: Kaija Saariahon sekä vuonna 2007 kuolleen Karlheinz Stockhausenin musiikin esityspiirteisiin.

– Haluan opettaa tulkitsemaan, mitä musiikin takana piilee. Se ei ole vain nuotteja viivastolla, vaan kysymyksiä siitä, mitä säveltäjä on halunnut sanoa. Stockhausenille ääni merkitsi blokkia, tiettyä ajallista kestoa, ja Saariaho tulee ranskalaisesta traditiosta, jossa alukkeet, fraseeraus ynnä muu ovat merkityksellisiä. Täsmällisyys on molemmissa tärkeää, mutta kielioppi on eri, Hoitenga kuvailee.

– Säveltäjän ja kappaleen historia täytyy tuntea aivan yhtä lailla uudessa kuin vanhemmassakin musiikissa, jotta tietää, miten tulkitsee ja miksi. Esimerkiksi vibratottomuus 1960-luvun teoksissa oli shokeeraava, tietoinen irtiotto perinteestä.

Nimenomaan läheinen yhteistyö molempien teemasäveltäjien kanssa teki Hoitengasta luontevan valinnan tämän vuoden vieraaksi. Keskiviikkona hän esitti Stockhausenin Polesin yhdessä Taavi Kerikmäen ja Tammo Sumeran kanssa, ja torstaina hän esitti Saariahon, Jean-Baptiste Barrièren ja Jovanka Trbojevićin musiikkia.

Hoitenga kiinnostui nykymusiikista jo opiskeluaikoinaan, jolloin huilunsoiton opetus oli vielä tiukasti kiinni klassis-romanttisessa perinteessä. Omat opettajatkaan eivät esitelleet nykymusiikkia, joten hän etsi sitä itse käsiinsä yliopistojen kirjastoista. Yhdysvaltain rannikkojen sijaan hän päätyi tekemään maisteriopintojaan Illinoisin yliopistoon, joka oli tuolloin yksi amerikkalaisen nykymusiikin pöhinäpisteistä.

– Yhä konservatoriomaailmassa on paljon opettajia, jotka ovat kiinni klassisessa kaanonissa, samoin orkestereissa intendenttejä, jotka eivät kasvata yleisöä kuuntelemaan uutta musiikkia. Siksi saattaa yhä olla, että monet muusikot välttelevät nykymusiikkia, Hoitenga miettii. 29 – Onneksi genrejen sekoittuminen luo yhä moninaisempaa musiikkia, johon voi päästä käsiksi internetin kautta.

Myöhemmin tie vei Saksaan, jossa Hoitenga päätyi kontaktien ja sattuman kautta Stockhausenin yhtyeeseen ja vuonna 1982 hän ystävystyi Saariahon kanssa legendaarisilla Darmstadtin kesäkursseilla. Muun muassa Saariahon huilukonsertto Aile du songe on omistettu Hoitengalle, mutta muutkin tiet ovat tuoneet hänet Suomeen.

– Aila Gothóni houkutteli minut festivaalille Pekingin Kiellettyyn kaupunkiin, ja harjoitukset olivat Suomessa. Sitä kautta päädyin myös opettamaan Savonlinnan kesäkursseille. Yksi asia johti toiseen, ja niinpä olen lukuisilla vierailuillani rakastunut Suomeen.

Neljänkymmenen vuoden uran myötä Hoitengan on tullut soitettua runsaasti uutta ja kokeellista. Hätkähdyttääkö enää mikään konkarimuusikkoa?

– Monet omituisuudet löytyivät jo 1970-luvun teoksista, joten minua ei kiinnosta soittaa uudestaan jotain jo koettua. Tässä vaiheessa enemmän kiinnostaa teosten sisäinen yhtenäisyys ja syvyys.