Musiikin aika: Näyttämö nykymusiikin täydentäjänä

Musiikin aika: The Heart of Darkness

Viitasaari Areenassa 6. 7. 2019

Vaikka Musiikin ajan sunnuntaissa vielä soivatkin mestarikurssien konsertit, päättyi varsinainen vierailijaohjelma näyttävästi lauantai-iltaan, jonne oli säästelty festivaalin kokoonpanoltaan isommat teokset. Pariisilainen musiikkiteatteri La chambre aux échos toi mukanaan kaksi festivaalin säveltäjävieraan Kaija Saariahon teosta ryhmän omina näyttämöversioina.

Saariahon Study for Life oli kantaesityksensä jälkeen jäänyt melkein 40 vuodeksi arkistoihin, mutta koki nyt jälleensyntymän. Sopraanolle, valoille ja elektroniikalle sävelletty teos käyttää laulutekstinään viimeistä osaa T. S. Eliotin runosta The Hollow Men, ja ohjaaja Aleksi Barrière oli dramatisoinnissaan liittänyt sävellykseen koko runon näyttelijä Thomas Kellnerin esittämänä. Silmien ja sokeuden motiivit liittyivät teoksen ja koko festivaalin teemaan valosta. Tuuli Lindeberg saapui laulamaan lopun säkeensä kuin yliminä tai transendentaali viestintuoja, joka itsekin epäröisi tai kenties tuntisi myötätuntoa vastaanottajaa, Kellnerin kärsivää ja yllättävän alistuvaa kertojaa kohtaan. Alkurunon ja dramaturgian lisäys onnistui tuomaan hyvää pohjaa itse Study for Lifeen.

Saariahon teosten väliissä kuultiin Uusinta Ensemblen esittämänä ruotsinserbialaisen Đuro Živkovićin On the Guarding of the Heart. Živković on kertonut ortodoksitraditiosta ja Filokalia-tekstin ”sydämen vaalimisen” ajatuksesta ammentaneen teoksen pyrkimään katsomaan yhteiskunnallisen ja kaoottisen toiselle puolen, yksilön sydämen aarteisiin. Vaivihkaisten borduunasävelten yllä leijui alussa useita levottomia sooloja sekä voimistuvia sointuja, joista laskeuduttiin vähäeleiseen, rohkeasti hiljaisuuden lähelle. ”Sielun yön” hypnoosi päättyi nousevaan intensiteettiin ja vahvaan toisteisuuteen. Teos onnistui pysymään kunnioitettavan omaperäisenä.

Loppuhuipentumana toimi näyttämöversio Saariahon viulukonsertosta Graal Théâtre. Barrièren kirjoittaman tekstin kautta Kellner toimi lavalla shakesperiaanisena prologistina, konserttotilanteen kommentaattorina ja Graal-myytin tarinankertojana. Konserton osat ja solisti Thomas Herresthalin toiminta rinnastettiin Graalia tavoitelleiden ritareiden lankeemuksiin: vasta kolmas sankari ja kolmas osa, jossa viulisti ja orkesteri toimivat toisiaan täydentävinä tasavertaisina kumppaneina, tuo onnistumisen. Visualisoinneissa muodoilla ja väreillä vahvasti pelanneen ohjauksen hintana oli huomion siirtyminen musiikin yksityiskohdista ja rakenteista, mutta spektaakkelimainen kokonaisuus toi myös mukanaan tunteen ja ajatuksen syvyyttä, joita pelkkä musiikki ei olisi voinut herättää. Herresthal, Kellner ja Christian Karlsenin johtama Uusinta toteuttivat kaikki osansa mainiosti.