Musiikinopetus 70 vuotta Jyväskylässä: Sunnuntaisen juhlakonsertin solistit löysivät koulussa sisäisen muusikkonsa

Musiikinopetuksen alkamisesta Jyväskylässä tulee tänä syksynä kuluneeksi 70 vuotta. Musiikkikampus juhlistaa menneitä vuosikymmeniä Campus Sinfonietan konsertilla "Solisti e Maestro" tänään sunnuntaina.

Konsertin solisteina esiintyvät Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) musiikkipedagogiikan opiskelijat ja pianistit Hanna Katainen ja Ilona Kurvinen sekä musiikin perusopetuksen opiskelija ja pasunisti Emma Vasala.

Pääaineenaan pianoa opiskelevat Katainen ja Kurvinen valmistuvat ensi keväänä, ja sunnuntain konsertti on heille tärkeä etappi opiskeluissa. He aloittivat opintonsa Jyväskylässä vuonna 2015.

– Tämä on ensimmäinen kerta meille molemmille, kun pääsemme soittamaan soolon orkesterin kanssa. Tällaista tilaisuutta ei tule kovin usein vastaan pianistille. Konsertti on myös osa b-tutkintoamme, mikä tekee tästä erityisen jännittävää, kaksikko kertoo.

Juhlakonsertissa Katainen ja Kurvinen soittavat yhdessä Poulencin kahdelle pianolle tekemän konserton.

– Se on hyvin monipuolinen kappale. Siinä on sekä rauhallisia että hyvin rytmisiä kohtia, Katainen kuvailee.

Kaksikolle teoksen harjoittelu yhdessä on ollut opettavainen kokemus, sillä Kataisen ja Kurvisen soittotyylit eroavat toisistaan. Katainen on soittajana herkempi ja romanttisempi, kun taas Kurvisen tyyli on roisimpi. Molemmat kokevat kuitenkin oppineensa harjoittelun aikana toisen tyylistä jotain.

– Olen välillä varmaan vähän liiankin herkkä, Katainen sanoo.

Vasalan pasuunasoolo on Larssonin Concertino. Hänelle sooloesitys on suurin tähän mennessä, vaikka nuori muusikko on soittanut ja esiintynyt paljon eri kokoonpanojen kanssa. Muita nuoria pasunisteja ei juuri Jyväskylästä löydy.

Jyväskylän musiikinopetuksen lisäksi Vasala opiskelee Sibelius-Akatemian nuorisolinjalla. Kuusivuotiaasta asti pasuunaa soittanut Vasala kertoo saaneensa musiikkiopinnoista erityisesti itsevarmuutta.

– Pitäisi vain mennä ja soittaa, eikä epäröidä.

Samaa sanovat Katainen ja Kurvinen.

– Varsinkin tässä konsertissa täytyy soittaa kunnolla, kun on solisti.

Katainen, Kurvinen ja Vasala ovat tyytyväisiä musiikkikampuksen tarjoamaan opetukseen. Ennen kaikkea he kertovat saaneensa koulusta lisää itsevarmuutta sekä löytäneensä sisäisen muusikkonsa. Kaikilla musiikki on kuitenkin ollut iso osa elämää jo lapsesta asti.

– Aloitin pianonsoiton kahdeksanvuotiaana. Ennen tänne opiskelemaan tuloa pidin kuitenkin neljä vuotta taukoa, enkä käynyt soittotunneilla. Innostuin kuitenkin uudelleen, kun harjoittelin pääsykoekappaletta ja pääsin tänne sisään. Tuntuu, että mitä pidemmälle olen päässyt, sitä enemmän olen innostunut musiikista, Katainen kertoo.

Koulutusta nuoret muusikot kehuvat monipuoliseksi. Jokainen kokee löytäneensä koulun kautta myös oman tyylinsä.

– Opettajilta on tullut paljon kommenttia, että kannattaa tehdä vain mahdollisimman paljon kaikenlaista, Kurvinen sanoo.

Tulevaisuudestaan nuoret muusikot eivät juurikaan halua keskustella, sillä takaraivoon on iskostettu ajatus, että musiikkiala ei ole helppo.

– Tässä ollaan tekemisissä taiteen kanssa, ja tällä alalla monet asiat ovat paljon kiinni ihmisten mielipiteistä. Kun on soittanut pitkään ja musiikista on muodostunut osa identiteettiä, aiheesta puhuminen on herkkä kohta, Kurvinen sanoo.

Kurvinen, Katainen ja Vasala näkevät kuitenkin itsensä musiikkialalla myös tulevaisuudessa. Pianonsoiton opettajiksi valmistuvat Kurvinen ja Katainen ovat saaneet kokemusta musiikin opetuksesta jo opintojen aikana.

– Kun hain kouluun, halusin vain päästä kehittämään omaa soittamistani. Opettajuus on sitten tullut myöhemmin mukaan, Katainen sanoo.

Hyvän opettajan ominaisuuksina pian valmiit pedagogit pitävät innostuneisuutta.

– Myös joustavuus ja luovuus ovat tärkeitä asioita. Kaavoihin kangistuneet opettajat opettavat vain tiettyjä asioita. Kaikilla on toki tiettyyn pisteeseen asti asioita, jotka toistuvat aina. Toivon silti, että esimerkiksi koulujen musiikinopetuksessa tehtäisiin kaikkea, eikä vain asioita, jotka kiinnostavat opettaa itseään. Myös soittamaan pitäisi ottaa sellaisia opiskelijoita, jotka eivät välttämättä osaa soittaa jo valmiiksi, Kurvinen sanoo.