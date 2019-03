"Musiikki ei ole se mikä soi, vaan miksi se mikä soi, soi niin kuin se soi silloin kun se soi" – kapellimestari Leif Segerstam on johtanut elämänsä aikana lukuisia sinfonioita... sekä tämän haastattelun

Hei odotas, vielä yksi.

Käännyn nöyrästi ja laitan äänittimen takaisin päälle.

– Mikä on musiikki? Musiikki ei ole se mikä soi, vaan musiikki on miksi se mikä soi, soi niin kuin se soi silloin kun se soi. Ja sama englanniksi.

Näin Leif Segerstam on paaluttanut oman musiikillisen credonsa, ja haastattelu on saatettu päätökseensä toisen tai kolmannen kerran. Hankala pysyä laskuissa.

Toimittajan työhön kuuluu tietyn käsikirjoituksen laatiminen ennen haastattelua. Leif Segerstamilla on kuitenkin tilanteeseen oma partituurinsa, ja lyhyestä lounashaastattelusta tulee vapaapulsatiivinen puolitoistatuntinen, jonka aikana harmaapartainen kapellimestari väistää taidokkaasti liki jokaisen kysymyksistäni, pompottaa toimittajaa fyysisesti paikasta toiseen, ja omalla rakastettavalla tavallaan tekee työstäni sekä raivostuttavaa että taivaallisen palkitsevaa.

Segerstamin kohdalla säännöt eivät päde. Edellisessä Jyväskylä Sinfonian kanssa pidetyssä konsertissa kantaesitettiin Segerstamin sinfonia nro 322, Waiting for the Pandalinos to Emerge, jolloin kapellimestari saapui lavalle pienen pandamaskotin kanssa soitellen nalleille näkymättömällä puhelimella.

– Sehän oli se koko juttu. Me odotetaan pieniä pandalinoja, mutta eihän niitä tule, kun ei ne pääse edes nuuskimaan toisiaan ne isot pandat. Voihan musiikki olla veijarimaista, etenkin jos on pandalinot mielessä, vihjaa Segerstam pikkutuhmasti.

Yritän jatkaa konventioiden haastamisesta, mutta Segerstamin papereista löytyy parempi ehdotus.

– Se on muuten kaksi miljoonaa katsomiskertaa Youtubessa sille mun Scheherazadelle, jossa orkesteri huutaa mun innoittamana. Ei suomalaisilla niin montaa klikkaajaa ole. Ihmiset tykkäävät vaikka tehtäisiin toisin, kun ne huomaavat, että täähän on kivaa. Jopa saksalaiset.

Saksalaisethan pitävät suomalaisista taidekapinallisista, M.A. Nummisen Schubert-tulkinnat…

– Mutta mullahan on kaunista musiikkia. Äänet ovat oikeat, oikaisee Segerstam hyväntuulisesti, mutta napakasti.

Leif Segerstam on kuuluisa vapaapulsatiivisesta sävellystyylistään, jossa nuottiin ei ole merkitty tahtiviivoja ja orkesteri johtaa itse itsensä.

– Toverikansan virolainen kapellimestari Peeter Lilje kuoli 1993, ja minua pyydettiin säveltämään hänen muistolleen teos. Hän oli 43-vuotias, joten jokaisella soittimella oli teoksen mittaan 43 säveltä, kunnes kaikki päätyvät e-nuotille. Lilj-E. Ja koska tämä oli kapellimestarin poismenolle sävelletty teos, ei sillä tietenkään voinut olla johtajaa, kertaa Segerstam käänteentekevää oivallusta urallaan.

Tapansa mukaan Segerstam kantaesittää keskiviikon konserteissa yhden johtajattomista sinfonioistaan, ja tällä kertaa mukaan on valikoitunut ennakkotiedoista poiketen sinfonia 320, Baking Music Recyclingly ...from a Liedreise.

– Ei Winterreise vaan Liedreise. Tää on mun vitsi. Se on 44 laulun kokoelma, joista teos on kierrätetty. Mulla on ne täällä kompuutterilla, voin antaa ne sulle. Säähän oot laulaja, niin saat siitä 44 laulua laulettavaksi.

Tietokoneeni on valitettavasti autossa.

– Käy hakemassa. Minä syön sillä aikaa.