Muusikko, Broadcast-yhtyeen Esa Kaartamo on kuollut

Broadcast-yhtyeen kitaristi ja perustajajäsen Esa Kaartamo on kuollut. Asiasta kertoo muun muassa hänen yhtyetoverinsa Veli-Matti (Masa) Maijanen Facebookissa.

– Yhtyeemme jäsen, ystävämme, muusikko, lauluntekijä, artisti ja tuottaja Esa Kaartamo menehtyi äkilliseen sairauskohtaukseen 18.8.2018. Omaiset ja yhtyeen jäsenet eivät kommentoi asiaa ja toivovat voivansa surra Esan poismenoa rauhassa, Maijanen kirjoitti Facebookissa.

Asiasta ensin uutisoineen Iltalehden mukaan 56-vuotias Kaartamo sai sairauskohtauksen, kun Broadcast-yhtye oli tekemässä soundcheckiä Kangasalla järjestettävällä festivaalilla. Iltalehden haastatteleman Kartamon äidin Terttu Kaartamon mukaan Esa Kaartamolla oli synnynnäinen aivojen verisuonen pullistuma.

Tunnettu säveltäjä ja muusikko

Broadcast-yhtyeen tunnetuimpiin kappaleisiin kuuluu muun muassa You Break My Heart. Kaartamo on ollut mukana säveltämässä tunnettuja suomalaisia hittejä, kuten esimerkiksi J. Karjalaisen Mies, jolle ei koskaan tapahdu mitään -kappaletta.

Kaartamo oli Broadcastin lisäksi mukana lukuisissa muissa musiikkiprojekteissa, kuten Kaartamo Kettunen Kuustonen -kokoonpanossa, jonka muut jäsenet olivat Edu Kettunen ja Mikko Kuustonen. Hän oli mukana myös Hoedown-yhtyeessä.

Muun muassa laulaja Maarit Hurmerinta kommentoi pitkän uran tehneen Kaartamon poismenoa Facebookissa.

– Menetyksesi on järkälemäinen omaisille, ystäville ja suomalaiselle musiikille, Hurmerinta kirjoitti.