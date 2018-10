Muutakin tarjottimella kuin ameriikan piirakkaa

Don McLean

Helsingin Savoy-teatterissa 18.10.2018

Kun artistilla on yksi niin valtavan suosittu kappale kuin Don McLeanin American Pie, on se uran kirous ja siunaus. Kappale kulkee koko elämän mittaisena laahuksena ja kivirekenä, ”signature songina”, tunnuslauluna, kuten amerikkalaiset sanovat. Helsingin konsertissa American Pie kuultiin kolmasti – keikan lopussa kokopitkänä, ylimääräisten alussa vielä laulettuna lyhyenä repriisinä ja aivan lopuksi instrumentaalikatkelmana artistin poistuessa lavalta.

Mutta onhan nuoruuden menettämistä ja viattomuuden katoamista symbolisesti kuvaileva American Pie toki edelleen sykähdyttävä kappale, 70-luvun amerikkalaisen rockin suuria pitkiä eepoksia siinä missä Eaglesin Hotel California.

McLean on avannut American Pien arvoituksellista tekstiä sen verran, että kertosäkeen ”päivä, jolloin musiikki kuoli” merkitsee Buddy Hollyn kuolemaa. Tämä oli avain myös Helsingin konserttiin, jossa kuultiin usean kappaleen verran vanhaa rockia Gene Vincentin Lotta Lovin’ista Elvis Presleyn repertuaarista nostettuun Are You Lonesome Tonightiin. Etenkin Roy Orbisonin Cryingin tulkinta oli pysäyttävä.

McLean korostaa siis olevansa, paitsi ”Suuren amerikkalaisen laulukirjan” yksi laulunkirjoittaja, myös osa amerikkalaisen populaarikulttuurin pitkää jatkumoa. ”Song and dance man”, voisi sanoa, kuten Bob Dylan on joskus kuvannut itseään.

73-vuotiaan McLeanin lavaolemus oli valoisa, menninkäismäinen. Laulussa oli rahtunut vanhenemisen tuomaa käreyttä, mutta laulu sujui siinä missä Martin D-41:n pikkailu. Nelimiehen taustakokoonpano säesti jossain viihde- ja rock-soundien välissä – koskettimien jousimatot hieman vierastuttivat.

McLeanillä oli tarjottimella muutakin kuin rock 'n' roll -nostalgiaa ja ameriikan piirakkaa – omista töistä kuultiin esimerkiksi Crossroads, Winterwood, And I Love You So, Castles In The Air ja ylimääräisiin varattu Vincent, hieno, hieno laulu Vincent Van Goghista.

Usean laulun 70-luvun albumeilta olisi voinut nostaa vielä settiinkin, esimerkiksi vaikuttava kolmoslevy Don McLean (1972) jäi nyt vaille ensimmäistäkään nostoa. Kaipa McLean kokee, että hitit ja rivakammat rokit toimivat konserteissa paremmin kuin hitaat ja mietteliäät folkit.

Pelkkää taaksepäin katsomista McLeanin toiminta ei ole. Siitä on todisteena alkuvuodesta 2018 ilmestynyt uusi studioalbumi Botanical Gardens, jolta McLean esitti mukaansatempaavan, harmittoman rallin The Lucky Guy.

Yleisössä oli paikallaolosta onnellinen olo.