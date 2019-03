"Mystinen yhteys musiikkiin on sitä, että musiikki vain on ja soi" – jyväskyläläistaustainen muusikko Petri Alanko on soittanut yli 20 vuotta bändeissä, 40-vuotisjuhlia vietetään tänään Vakiopaineessa

– Tää on puhtaasti estetiikkaa. Katso, kuinka kaunis ja hallittu on tuo liike!, hehkuttaa muusikko Petri Alanko kotisohvallaan Tampereen keskustassa keskiviikkoiltana.

Meneillään on hiihdon MM-kisojen miesten 15 kilometrin perinteisen tyylin kilpailu ja Alanko jännittää, tuoko Iivo Niskanen Suomelle mitalin.

– Olen hiihtänyt kaksivuotiaasta asti. Ehkä mä koen, että se on sellainen liike, jolla saa yhteyden minuuteen aikojen läpi. Tulee hyvä fiilis. Kun ei muuten ole elämässä niin selkeitä rutiineja, niin on myös mielenterveyden kannalta tärkeää pysyä liikkeessä. Hiihtämisen seuraamisessa on jotain samaa, kertoo Alanko.

Hiihtäminen on tärkeää, mutta Petri Alanko tunnetaan muusikkona. Yli 20 vuotta bändeissä enemmän tai vähemmän taustalla soittanut, tuottanut, säveltänyt ja sovittanut Alanko täytti hiljattain 40 vuotta.

Nyt on tekeillä hänen ensimmäinen sooloprojektilevynsä. Jari Raaste -taiteilijanimellä tehtävän albumin on määrä ilmestyä toukokuussa. Tyylilaji on suomisoul.

– Olen pitkältikin tehnyt sanat ja melodiat. Mikko “Silli” Siltanen ja Tomi “Kalevi Suopursu” Leppänen ovat olleet tärkeässä roolissa biisien soinnuttamisessa ja sovittamisessa. Syntetisoidun Motown-soundin kruunaavat Elliina Peltoniemen, Sini Mäenpään ja Minna Sihvosen ihanasti välkkyvät taustalaulut.

Keikoille voi tulla lisääkin väkeä yhtyeeseen.

– Yhteistyö sekä improvisointi ovat todella tärkeitä asioita tekemisessäni. En ole koskaan ollut mikään skaalojen treenaaja yksin kotona, eikä olisi mitenkään mahdollista tehdä tätäkään yksin.

Tulevana kesänä esimerkiksi Ilmiö-festivaalilla esiintyvä Jari Raaste on Alangon alter ego, jonka takaa on helpompi laulaa hyvinkin henkilökohtaisia tekstejä.

– Tekstit kertovat pitkälti ihmissuhteista. Joulukuussa julkaistu debyyttisingle Candy Dandy on helmeilevä ja pirskahteleva pop-kappale, joka kertoo kohtuullisista haaveista sekä saavuttamattomista unelmista.

Levyn pohjat saatiin äänitettyä tällä viikolla.

– Oli hyvät sessiot. Muun muassa Litku Klemetistä sekä Sumuposauttajasta tunnettu Sami Keinänen soitti rumpuja. Saatiin kaikki pohjat tehtyä parin päivän aikana.

Petri Alanko eli lapsuutensa Jyväskylän keskustassa Sammonkadulla. Perhetausta oli vahvasti uskonnollinen, ja hengellinen musiikki oli Alangonkin lähtökohta musiikkiin.

– Lauloin kirkkokuorossa ja aloitin kitara- ja pianotunnit ala-asteella. Laulaminen on edelleen tärkein ja läheisin instrumentti, kertoo myös muun muassa bassoa, kitaraa ja koskettimia soittava muusikko.

Yläasteella Alanko soitti ja lauloi paljon levyjen päälle kotona sekä teki musiikkia tietokoneella. Lyseon lukiota käydessään Alanko tutustui säynätsalolaiseen Mikko Kankaanpäähän ja hänen kautta Arwi Lindiin, Laulurastaan tyyppeihin ynnä muihin jyväskyläläissoittajiin.

– Tein silloin pesäeroa uskonnolliseen musiikkiin ja aloin soittaa bändeissä. Tuon ajan yhtyeitä olivat muun muassa Bone Orchestra, Dynamo sekä enemmänkin coverbändi, 1960–70 -luvun garagerockia soittanut The Pimps.

Uskonnollinen tausta jätti kuitenkin jälkensä asenteeseen, ihanteisiin ja ajatuksiin estetiikasta ja tekemisestä.

– Siitä on muotoutunut erityinen suhde musiikkiin. Joku aito, mystinen yhteys todellisuuteen. Musiikki vastasi samanlaisiin tunteisiin kuin uskonnollisuus aiemmin. Älyllä tämä ei tavoitu, kokemus on tärkeintä. Edelleen jahtaan sitä samaa fiilistä.

Hengellinen etsintä ei lakannut lukioiässä tehtyyn tarpeelliseen pesäeroon karismaattisesta luterilaisesta taustasta. Vuonna 2003 Alanko muutti Helsinkiin opiskelemaan teologiaa. Samalla vuosikurssilla opinnot aloitti Joose Keskitalo, jonka Kolmas Maailmanpalo -yhtyeeseen Alanko päätyi, kun vanha Jyväskylän kaveri Arwi Lind muutti Helsinkiin ja perusti Helmi Levyt -yhtiön vuonna 2006.

Helmi Levyistä muodostui kollektiivi, jossa samat soittajat soittivat useissa yhtyeissä. Alanko soitti kitaraa, sovitti, äänitti ja tuotti muun muassa jyväskyläläisen Ismo Puhakan Muuan Mies -yhtyeen kahdella ensimmäisellä levyllä.

– Koen, että monessa bändissä olen ollut tosi aktiivisessa roolissa. Joosen (Keskitalo) ja Jukan (Nousiainen) kanssakin tykkään olla aktiivinen ja mukana siinä luomisprosessissa.

– Mulla on aina ollut sellainen asenne, että kaikkea voi soittaa. En ole mikään virtuoosi. Kun itse tekee musiikin, sitä voi soittaa oman osaamisensa rajoissa. En osaa soittimia laittaa järjestykseen. Rumpuja ja bassoa olen viime aikoina soittanut.

Jonkinlaista modernia bluesia soittava Talmud Beach sai alkunsa Alangon ja kitaristi Aleksi Lukanderin kesken.

– Joulukuussa 2010 sitten pyydettiin Mikko ”Rock” Siltasta mukaan ja aika nopeasti tehtiin eka levy. Sitä pidän suoranaisena ihmeenä, että löydettiin oma juttu, joka kuulosti meiltä. Me kaljuuntuvat myöhäisteinit. Minulla ei ole mitään tarkkaa musiikillista genreä, kaikenlaista tykkään soittaa.

Vaikka Alanko on omien sanojensa mukaan aina ollut “helvetin huono tekemään suunnitelmia”, on jotain, aika paljonkin, vireillä kaiken aikaa.

– Tänä vuonna on tarkoitus saada tehtyä ja julkaistua Jari Raasteen, Inariveljien, Talmud Beachin ja Jukka Nousiainen & Kumpp. -yhtyeen levy.

Tällä hetkellä ykkösjuttu musiikin saralla on “saada Jari Raaste pois systeemistä”.

– Biisit ovat tulleet pintaan sieltä syvyyksistä ja jengi tuntuu olevan innoissaan. Tehdään se levy ja keikkoja ja katsotaan sitten, mitä tapahtuu.

Osaako 40-vuotias arvioida, miltä näyttää tulevaisuus?

– Musahommien suhteen en usko, että tässä mitään breaktroughta [läpilyöntiä] on tulossa. Tätä voi tehdä niin kauan kuin jaksaa ja korvat kestää. Olen myös miettinyt, että voisi tehdä jotain ihan käytännön työtä tai opiskella. Teologian opinnotkin ovat kesken, nekin voisi tehdä loppuun. Ehkä mulla on vähän sellainen neljänkympin kriisi. Mutta nyt mä elän tätä.