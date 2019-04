Näin Reijo Taipale kertoi rakkaudestaan musiikkiin KSML:lle vuonna 2009 – lue arkistojuttu

Juttu on julkaistu Keskisuomalaisessa 6.1.2009

Taipaleellaan edelleen

Tangolaulajien kruunaamaton kuningas Reijo Taipale jatkaa 70 ikävuodesta huolimatta. Alkuvuodesta hän on jälleen vetäytynyt Espanjan lämpöön.

Tango- ja iskelmälaulaja Reijo Taipale on esittänyt Satumaata yli 7 000 kertaa. Satumaa on ikään kuin Suomen kansallistango, mutta on Taipale laulanut tuota häneen vahvasti iskostunutta lauluaan myös muilla mailla. Satumaa on soinut Espanjassa, Uruguayssa, Venäjällä – ja jopa Islannissa.

– Esko Aho minut Islantiin hommasi. Islannissa oli 1990-luvulla pohjoismaiden pääministerien kokous ja sain siellä laulamalla edustaa suomalaista kulttuuria, laulaja muistelee hymyssä suin.

Taipale, 68, kulki taas menneen kesän ajan keikkapaikalta toiselle. Hän lauloi laulamasta päästyään, vaikka alkujaan viime vuoden piti olla hänelle välivuosi. Vuonna 2007 Reijo Taipaleelta löydettiin pahanlaatuinen suolistokasvain. Se leikattiin Hyksin tiloissa Helsingin Meilahdessa.

– Yläkerran Herralle ja Meilahden lääkäreille minun on syytä olla kiitollinen. Voin vielä laulaa. Voin yhä tehdä sitä mitä rakastan, voin lähteä ihmisten luo kesälavoille ja muualle, Reijo Taipale sanoo.

Pitäisi olla eläkkeellä!

Taipale viivähti viime vuonna myös levytysstudiossa. Studiohetkien tuloksena syksyyn holahti pitkäsoittolevy Muistojen polku, josta löytyy muun muassa vanha tuttu Cherbourgin sateenvarjot – kuten myös sanomallinen uushitti Minä uskon.

Muistojen poluilla Reijo Taipale on ollut muutenkin. Hänen itsensäkin on joskus vähän vaikea käsittää, että hänen ensi levytyksistään, Aila, Yön hetket ja Satumaa, on jo 46 vuotta.

– Niin. Reilun vuoden päästä olen 70-vuotias. Siis 70! Numeroitahan nuo tietysti vain ovat..., mutta... eläkeiässähän tässä olen jo tovin ollut, Taipale pähkäilee helsinkiläisessä kellariravintolassa ennen lähtöään.

Espanjan auringon alla

Taipale on jo 23 vuoden ajan ollut talvet Espanjan auringon alla.

– Kevään, kesän ja alkusyksyn olen vuodesta toiseen saanut esiintyä hyvin paljon. Olen jossain määrin helpottunut siitä, että tammikuussa minun ei enää tarvitse krapata auton ikkunoita jossain seurojentalon takapihalla, hän sanoo.

Espanjassa Reijo Taipale oli silloinkin kun levy-yhtiössä ryhdyttiin puuhaamaan Reijo Taipaleen ja Ähtärin kultakurkun Topi Sorsakosken yhteistä levyä Kulkukoirat.

– Musiikkimies Antero Jakoila toi minulle Espanjaan masternauhat ja pystytti sinne studion, Topi hoiti oman osuutensa Suomessa, mutta niin vain tuokin levy valmiiksi tuli, Taipale toteaa.

Reijo Taipaleen levyt ovat paitsi valmistuneet, myös menestyneet. Hänellä on saavutuksena kuusitoista kultalevyä ja viisi platinalevyä.

Vuodesta 1962 koko 1960-luvun ja hiukan myös 1970-luvun alkupuolella Reijo Taipale oli Scandia-musiikin miehiä. Myöhemmin levy-yhtiöt ovat vaihtuneet, eivätkä aina ilman ehtoja.

– Sanoin minä yhden levy-yhtiön tiloissa ennen sopimuskirjoitusta 1990-luvulla, että moni asia passaa, mutta englanniksi en laula enkä kasvoleikkaukseen mene, Taipale virnistää.

Joka juhannus sama solisti

Reijo Taipale syntyi monilapsiseen pienviljelijäperheeseen Miehikkälässä vuonna 1940. Lapsuus- ja nuoruusvuodet kuluivat hänellä urheillen.

– Hiihdin kilpaa ja korkeutta hyppäsin, 185, haarapyörähdyksellä, Taipale muistelee.

Miehikkälässä on yhä tänään Kreivinkallion lava, jossa järjestetään vuosittain vain yhdet tanssit, juhannuksena. Ja solisti on aina sama mies, Reijo Taipale.

– Minulle on kerrottu, että nuo yhdet juhannustanssit vuodessa riittävät. Tanssien tuloilla saadaan aina lava maalattua ja kunnostettua, ja rahaa riittää muuhunkin toimintaan, Taipale kertoo.

Lapsenlapset sydäntä lähellä

Miehikkälästä saattaa olla pitkä matka Montevideoon. Oli miten oli, Uruguayn Montevideossakin Reijo Taipale on saanut esiintyä.

– Elettiin 1990-lukua, Montevideossa oli isot tangofestivaalit, siellä oli mukana 25 maata. Kyllä siellä juhlavaa oli laulaa, Taipale sanoo.

Reijo Taipale ja Eino Grön ovat oikeasti niitä vanhan liiton suomalaislaulajia, jotka on kelpuutettu maatamme edustamaan maailmalle tosi usein.

– Suomen edustamisen olen aina katsonut kunnia-asiakseni, perin juurin suomalaisen oloinen Taipale sanoo.

Tai suomalaisen ja suomalaisen...

– Kun sukuani tutkittiin, ja kun mentiin tarpeeksi kauas, tuli venäläisiä vastaan.

Olet nähnyt paljon ja kaikkea, mitkä asiat vaikuttavat sinuun toistuvasti?

– Lastenlapset. Kahdella tytölläni on yhteensä neljä lasta, tyttöjä kaikki. Kun tytöt tulevat kylään, niin se sykähdyttää aina, Reijo Taipale sanoo.

Satumaa, Niittykukkia, Ruusu joka vuodesta, Elämän parketeilla... Reijo Taipale on saanut monet laulut elämään. Yläkerran Herralle ja Meilahden lääkäreille minun on syytä olla kiitollinen. Voin vielä laulaa. Voin yhä tehdä sitä mitä rakastan, voin lähteä ihmisten luo kesälavoille ja muualle.