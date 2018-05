Näin jakautuivat ammattiraatien pisteet Euroviisufinaalissa – Itävalta ja Ruotsi kärjessä, Suomi häntäpäässä

Kaikkien 43 maan ammattiraadit ovat antaneet pisteensä Euroviisujen finaalissa. Kärjessä on Itävalta 271 pisteellä. Kakkosena on Ruotsi, jolla pisteitä on 253.

Kolmantena kisassa on Israel, jolle Suomi antoi 12 pistettä. Israelilla on kaikkiaan 212 pistettä.

Saara Aallon edustama Suomi on kolmanneksi viimeisenä 23 pisteellä. Finaalissa on mukana 26 maata.

Ammattiraatien pisteiden julkistamisen jälkeen kerrotaan yleisöäänestyksen tulokset.