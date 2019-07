Näitä kappaleita suomalaisfanit odottavat Ed Sheeranin keikoilla – katso lista

Helsingissä Malmin lentokentällä tiistaina ja keskiviikkona konsertoivan Ed Sheeranin suomalaisfanit odottavat Spotify-kuuntelujen perusteella keikalta ennen kaikkea kappaleita Beautiful People, South of the Border ja Cross Me.

Suoratoistopalvelu Spotify julkaisi listan suomalaisten kuunnelluimmista Ed Sheeranin kappaleista. Katso lista alta.

Suomalaisten kuunnelluimmat Ed Sheeranin kappaleet juuri nyt:

1. Beautiful People (feat. Khalid)

2. South of the Border (feat. Camila Cabello & Cardi B)

3. Cross Me (feat. Chance the Rapper, PnB Rock)

4. I Don’t Care (with Justin Bieber)

5. Antisocial (with Travis Scott)

6. Remember The Name (feat. Eminem & 50 Cent)

7. Best Part of Me (feat. YEBBA)

8. Take Me Back to London (feat. Stormzy)

9. Shape of You

10. Perfect

Katso alta kappaleen Beautiful People musiikkivideo.