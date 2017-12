Näkökulma: 26 vuotta rakkausmetallia – "HIM saavutti kaiken, mitä pitikin"

Suksee on ollut ihan järisyttävä, ei mitään pelkoa.

Näin Ville Valo kuvasi mennyttä keikkakesää Lista Top 40 -ohjelmassa vuonna 1997, kuukausi ennen debyyttialbumin julkaisua. Nuoren orkesterin keulakuva luotti siihen, että HIMin musiikilla on ystäviä myös Helsingin ulkopuolella.

Nyt kommentista on kaksikymmentä vuotta. Sinä aikana HIM on julkaissut kahdeksan albumia, myynyt miljoonia levyjä ja kiertänyt palloamme lukuisilla maailmankiertueilla – myös siellä Helsingin ulkopuolella. Nuorista muusikoista on tullut rautaisia, nelikymppisiä ammattilaisia ja meistä HIMin kanssa kasvaneista milleniaaleista työssä käyviä aikuisia.

Ja nyt HIM on tullut tiensä päähän. Aiemmin tänä vuonna yhtye ilmoitti lopettavansa uransa ja järjestävänsä jäähyväiskiertueen. Sen päätteeksi sulkeutuisi His Infernal Majestyn arkku.

Poikkeuksellinen tarina

HIMin tarina on poikkeuksellinen suomalaisen musiikin historiassa. Helsingin Tapanilan treenikseltä HIM nousi kansainvälisille markkinoille harvinaislaatuisen nopeasti, heti ensijulkaisulla. Greatest Lovesongs vol 666 sai huomiota erityisesti Saksassa, ja toinen albumi Razorblade Romance (1999) singahti jo Saksan listaykköseksi. Suomessa Join me -hitin sisältävä albumi oli vuoden 2000 myydyin.

Menestystarina oli alkanut.

Pohjois-Amerikkaa HIM valloitti hyvin määrätietoisesti Dark Light -albumilla vuonna 2005. Työ tuotti tulosta. Dark Light nousi sijalle 18 avausviikolla, ja seuraavana vuonna levy toi ennätyksen.

HIM pokkasi ensimmäisenä ja toistaiseksi ainoana suomalaisena yhtyeenä kultalevyn Yhdysvalloista, kun Dark Lightia oli myyty 500 000 kappaletta. Musiikki löysi kuulijansa ilman Spotifyta tai muita suoratoistopalveluita.

Dark Light on yksi yhtyeen kiinnostavimmista levyistä, sillä siitä tuli monella tavalla vedenjakaja. HIM sai albumin menestyksen ansiosta kosolti uusia kuuntelijoita, mutta samalla myös menetti niitä. Levy oli liian kliiniseksi tuotettu, ja Amerikan-valloituskin näytti hetkittäin itseisarvolta.

Mikä sitten on onnistunein hengentuote? Suomessa kehutuimmaksi nousee usein debyytti Greatest Lovesongs vol 666. Se on harvoja HIM-levyjä, joihin olen itsekin palannut viime vuosina. Esikoinen on samaan aikaan hyvin valmis ja silti rosoinen.

Levy enteilee jo valon ja varjon, rakkauden ja kuoleman tematiikkaa, joka vakiintui Ville Valon lyriikoihin. Lauluntekijä antoi tyylilajille myös nimen, Love metal.

”Lovemetalli on itse keksimäni määre: se kertoo, että meidän soundi on samalla kertaa pehmeä ja rankka”, Valo kuvaili STT:n haastattelussa vuonna 1998.

Kiitelty ja kiistelty

Poikkeuksellisesta menestyksestä huolimatta HIM on aina ollut erikoisen kiistelty yhtye kotimaassaan. Siihen on montakin syytä.

HIM toi suomalaiseen musiikkikulttuurin roimasti lisää päämäärätietoisuutta. Tänä päivänä sitä voisi kutsua ehkä brändäämiseksi. HIM nimesi oman genren ja loi oman logon, Heartagramin, jota ihmiset ympäri maailman tatuoivat ihoonsa.

Ulkomusiikillinen estetiikka oli tärkeää. Bändin jäsenet näyttivät hyviltä kuvissa, ja Ville Valo oli kuin syntynyt rock-yhtyeen keulakuvaksi. Kaikki tällainen tuntui uudelta, vaikka olihan sitä tehty ennenkin, mainittakoon tärkeimpinä Hurriganes ja Hanoi Rocks.

Suomessa ulkomusiikillisia seikkoja on kuitenkin pidetty arveluttavina – turhana koreiluna. Perisuomalaiseen mentaliteettiin kuului, ettei itsestä pidä tehdä numeroa. Tästä on ehkä jo alettu päästä eroon.

Vuonna 1991 perustettu HIM on aina kerännyt kuuntelijoita laajasti, raskaan musiikin ulkolaidoiltakin. Samasta syystä se on joutunut irvileukojen hampaisiin. Monelle raskaan musiikin puritanistille HIM on höyhensarjaa romanttisine virityksineen.

Mutta salaisuus onkin ollut ihan muualla kuin genre-tietoisuudessa. HIM on naittanut ennakkoluulottomasti yhteen elementtejä niin metallista kuin eri vuosikymmenten rockista, popista ja iskelmästä. HIM on herkkiä melodioita ja nopeaa tykitystä, doomia laahausta ja vahvoja kitaravalleja, muhevaa tiluttelua ja slaavilaista melankoliaa.

Ville Valo on nimennyt lukuisat kerrat esikuvikseen Tapio Rautavaaran ja toisaalta Black Sabbathin ja Type O Negativen – ja liudan muita, osan ehkä kieli poskessakin. Yhtä kaikki, Valon kiinnostus niin suomalaiseen lauluntekijäperinteeseen kuin metallimusiikin pioneereihin ja jalostajiin on luonut omintakeisen, tunnistettavan soundin.

"Saavutti kaiken, mitä pitikin"

Keväinen uutinen HIMin lopettamisesta ei tullut yllätyksenä. Päätös olisi voinut syntyä aiemminkin. Viime albumista, Tears on Tapesta, on kulunut neljä vuotta. Myynnillä mitattuna menestys on ollut aiempaa vaisumpaa. Toki musiikin kuuntelun tavatkin ovat muuttuneet rajusti sitten Dark Lightin.

Lopulta rumpali Gas Lipstickin, eli Mika Karppisen lähtö bändistä vuonna 2015 sinetöi HIMin tarinan. 16 vuotta yhtyeessä soittaneen Karppisen tilalle pestattiin Jukka Kröger, mutta oli selvää, että aikakausi oli väistämättä tullut päätökseen. HIM saavutti kaiken, mitä pitikin.

Ville Valo ei ole vielä paljastanut tulevaisuudensuunnitelmiaan, mutta eiköhän hänestä kuulla vielä, ja hyvä niin. Valo kuuluu Suomen taitavimpiin tulkitsijoihin hämmästyttävän laajalla äänialallaan. Syvästi soiva baritoni yltää matalista nuoteista korkeaan falsettiin ja vavahduttaa vibratollaan.

Tyylilajitkaan eivät ole Valoa sitoneet. Laulaja pystyy ottamaan tyylikkäästi haltuun niin Summer Wine -iskelmän, Olet mun kaikuluotain -klassikon kuin Abban Knowing Me Knowing You -hitin.

Nyt on kuitenkin HIM-hittien aika. Kesällä käynnistyneestä Helldone-jäähyväiskiertueesta ovat jäljellä vielä loppuunmyydyt kotimaan keikat Helsingin Jäähallissa, Oulussa, Seinäjoella, Tampereella ja uuden vuoden aattona Helsingin Tavastialla. Sitten se on siinä, 26 vuotta rakkausmetallia.

Mutta ennen hautaanlaskua on vietettävä juhlat. Valvojaisten tematiikkaan sopivaa musiikkia löytyy järjestäjän puolesta – myös ylösnousemukseen uskovalle.