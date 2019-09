Näkökulma: Jyväskylän Valtiontalon sisartalo löytyy Turusta – murroskauden työt johdattelivat nuoren Alvar Aallon läpimurtoon 1920-luvun lopussa

Porraskäytäviin tulee väistämättä kiinnitettyä huomio Alvar Aallon rakennuksissa, sillä portaat saattavat olla ainoita alkuperäiseen asuunsa jääneitä ja kunnostettuja tiloja rakennuksissa tai muihin osiin ei ole pääsyä. Näin on myös Turussa Lounais-Suomen maalaistentalossa ja Turun Sanomien vanhassa toimitalossa, joihin viime viikolla vietetty Aalto-viikko tarjosi kurkistuksia.

Molemmissa rakennuksissa on kauniita porraskäytäviä, erityisesti pääportaikot.

Muutamasta elementistä – askelmista, kaiteista, materiaaleista, väreistä ja valaisimista – suunnitellut kokonaisuudet pääsevät paljaissa tiloissa oikeuksiinsa.

Aallon portaat aivan kuin kutsuvat kulkijaa siihen suuntaan, mihin hän on menossa. Jyrkätkään portaat eivät anna torjuvaa vaikutelmaa, vaan houkuttelevan, ylöspäin soljuvan polun, jossa eteneminen on enemmänkin kävelemistä kuin kiipeämistä. Askelmat ovat matalat, etenemä pidempi kuin nousu, ja askelman reuna on pyöristetty.

Ihmisen mittaan tehdyissä portaissa kaide on sopivalla korkeudella. Aalto koki tärkeäksi sen, että käden tuntuma kaiteeseen oli miellyttävä. Vanhassa lehtitalossa kapeat rautakaiteet on päällystetty käsitellyllä mustalla nahalla, Maalaistentalossa kaiteet ovat kovasta metallimateriaalistaan huolimatta sileät ja pyöreät, käteen pehmeän tuntuiset.

Portaikoissaan Aalto leikittelee myös ulko- ja sisätilan tunnelmilla.

Turun keskustassa sijaitsevaa Lounais-Suomen maalaistentaloa (1927–28) voi kutsua Jyväskylässä parhaillaan peruskorjattavan Valtiontalon (1926–29) sisartaloksi. Valtiontalon suunnittelu alkoi hieman aiemmin kuin Maalaistentalon, joka oli Valtiontaloa huomattavasti isompi hanke.

Molemmat ilmentävät kiinnostavaa murroskautta, jossa arkkitehti siirtyy pohjoismaisesta klassismista kohti funktionalismia.

Ulkoseinissä on vielä vanhan tyylisuunnan peruina koristeaiheita, ornamentteja ja maalauksia, mutta funkkikselle tyypillisten standardiratkaisujen käyttöä nähdään esimerkiksi metallisissa ikkunanpuitteissa ja Poul Henningsenin valaisimissa. Rautaprofiilit olivat käytössä myös Valtiontalon juhlasalin suuressa ikkunassa, Henningsenin valaisimia Aalto käytti Maalaistentalon ja Valtiontalon lisäksi muun muassa Muuramen kirkossa.

Aallon 1920-luvun maailmaan kuuluivat myös tummat, italialaiset värit sisätiloissa.

1920-luvun loppupuoli merkitsi nuorelle arkkitehdille tunnettuvuuden ja jalansijan kasvamista arkkitehtuurin kentällä. Aalto muutti toimistonsa Jyväskylästä Turkuun 1927. Pian pöydällä oli useita suunnittelutöitä, vaikka ajankohdan lama vaikeuttikin rakentamista. Valtiontalon Aalto teki loppuun Turusta käsin. Turusta Aalto pääsi Sisä-Suomea vaivattomammin ulkomaanmatkoille ja tutustumaan uusiin eurooppalaisiin arkkitehtuurivirtauksiin.

Turun Sanomien toimitalo valmistui samoina vuosina 1928–29. Teräsbetonirunkoisessa talossa Aalto on edennyt jo modernismiin julkisivun suurine lasipintoineen ja vaakasuorine nauhaikkunoineen. Lehtitalossa Aalto luopuu myös klassismin symmetriasta sekä rakennusten osissa että huoneratkaisuissa.

Jyväskylän ja Turun suunnittelutyöt johdattelivat Aallon läpimurtotöihin: Turun Sanomien taloon ja Paimion Parantolaan (1929–33) sekä edelleen Viipurin kirjastoon (1935).

Turun naapurissa sijaitsevan, kohtaloaan odottavan Paimion Parantolan suojaksi on perusteilla säätiö. Paimion massiivinen koko hämmästyttää, eikä sen omistajatahoja käy kateeksi kustannusten vuoksi. Mäntykankaalla kohoava parantola on huikea arkkitehtoninen kokonaisuus niin ulkoa kuin sisätiloiltaan.

Porrassuunnittelu on huipussaan sairaalassa, jossa Aalto keventää sairastuneiden raskaita askelia kevytkulkuisilla, auringonkeltaisilla portailla ja isoista ikkunoista tulvivalla luonnonvalolla.

Alkuperäistä Aaltoa on tuhottu tai muutettu käyttötarkoituksen mukaan huomattavasti sekä Maalaistentalossa että lehtitalossa. Pääosin asuntoja sisältävän Maalaistentalon porraskäytävät on remontoitu alkuperäistä kunnioittaen ja sisäpiha on katettu viihtyisäksi yhteiseksi tilaksi, josta voisi ottaa ideoita Valtiontaloonkin. Ulkoseinien rappaukset näyttävät rapisevan. Ulko-ovella kohdattu asukas kertoo, että Aalto-turistit ovat tuttu näky ovien takana ja sisäänpäässeitä ryhmiä vilisee porraskäytävillä.

Tilanne on varmasti sama Turun Sanomien vanhassa toimitalossakin. Kellarikerroksen Aalto-yökerhosta voi muuten bongata muutaman jäljelle jääneen 1920-luvun pilarin.

Aalto kiinnostaa niin kotimaisia kuin kansainvälisiäkin arkkitehtuurimatkailijoita, mutta pääsy rakennuksiin on varmasti tulevaisuudessa vielä vaikeampaa, kun turvajärjestelmät vahvistuvat kaikkialla. Vuosittain järjestetty Aalto-viikko on yksi mahdollisuus arkkitehtuurin lähitarkasteluun. Turussa ja Paimiossa yleisöä oli välillä jonoksi asti.

Turussa kuulin osallistujien kiittelevän erityisesti viime vuonna Jyväskylässä pidettyä Aalto-viikkoa monipuolisesta ohjelmasta ja hyvistä järjestelyistä.