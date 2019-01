Näkökulma: Viikon kuluttua järjestettävä Työväen näyttämöpäivät on harrastajateatteritapahtuma yli muiden – Jyväskylällä yliedustus, ja Erika Hast tekee ennätyksen

Maan tärkeintä harrastajateatteritapahtumaa Työväen näyttämöpäiviä vietetään Mikkelissä jälleen ensi viikonloppuna. Mukana on kolme teatteriryhmää Jyväskylästä.

Tämä ei ole enää ”jopa” tai ”peräti”, sillä kyseessä näyttää olevan viime vuosina tavaksi vakiintunut käytäntö. Kolme jyväskyläläisteatteria tapahtumassa nähtiin myös vuosina 2017 ja 2016.

Tänä vuonna Mikkelissä esiintyy yhteensä 13 ryhmää. Tapahtumaan haki 55 ryhmää, mikä on kaikkien aikojen ennätys.

Kolmen ryhmän valituksi tuleminen on yhä vain huimaa. Muun muassa sen vuoksi, että festivaalille pääseminen on ylivoimaisesti merkittävin kansallisen tason vakiintunut meriitti, jonka harrastajateatterin esitys voi saavuttaa.

Muistaakseni olen joskus nähnyt Mikkelissä esityksen, joka oli ei-hyvä, mutta lähtökohtaisesti valituksi tuleminen on sertifikaatti siitä, että esityksessä on vähintään jotain.

Työväen näyttämöpäivillä esitykset eivät kilpaile keskenään. Yleisö kyllä äänestää oman suosikkinsa, mutta siinä kaikki. Aika monta kertaa yleisöäänestyksen voittajalle myönnettävä kiertopalkintotuoli on nähty Jyväskylässä Huoneteatterin lämpiössä.

Ammattiraati katsoo esitykset ja antaa palautetta. Raati on, jälleen, huh huh -tasoa: Leea Klemola, Mikko Roiha, Taisto Reimaluoto, Kirsikka Moring, Sirpa Riuttala ja Tanja-Lotta Räikkä.

Työväen näyttämöpäivien ohjelmiston valitsi tällä kertaa näyttelijä Jarkko Lahti.

Jyväskylästä mukana ovat Huoneteatterin Kirjopesu, Puskakollektiivin Toinen näytelmä ja Ad Astran Viettelyksen asuntovaunu.

Ne on kaikki periaatteessa mahdollista nähdä vielä Jyväskylässäkin, mutta vain periaatteessa. Syksyllä esitettyä Viettelyksen asuntovaunua on lämmitelty ja lämmitellään Mikkelin-kuntoon kahdella ylimääräisellä esityksellä. Eilen oli ensimmäinen ja tänään toinen. Tämän illan esitys on loppuun varattu, mutta jos tosi aikaisin menee Vakiopaineesen jonottamaan, saattaa saada peruutuspaikan.

Puskakollektiivin Toinen näytelmä sai ensi-iltansa viime Yläkaupungin yössä. Vain puolituntinen aivan hulvaton esitys nähdään ennen Mikkeliä kerran Vakiopaineessa, poikkeuksellisesti yläkerrassa ravintolan puolella ensi torstaina 24.1. Ravintolamiljöössä, Kahvila Nandassa, Puskis esiintyy myös Mikkelissä.

Huoneteatterin Kirjopesu on kolmesta ainoa, jota esitetään vielä Työväen näyttämöpäivien jälkeenkin. Kirjopesu on Mika Terävän neljäs ohjaus, joka valitaan Mikkeliin. Viettelyksen asuntovaunun ohjaaja Erika Hast puolestaan tekee tällä kertaa ainakin piirinmestaruussarjatason ennätyksen: hänen ohjauksensa nähdään Mikkelissä nyt kolmantena peräkkäisenä vuotena.