Näyttelijä Johnny Depp saapuu pian Suomeen – esiintyy Alice Cooperin kanssa Helsingissä

Yhdysvaltalaisen näyttelijän Johnny Deppin luotsaama Hollywood Vampires -yhtye esiintyy Helsingin Kaisaniemessä 10. kesäkuuta.

Vuonna 2015 perustetussa kokoonpanossa ovat mukana Deppin lisäksi glam-rockin mestari Alice Cooper ja Aerosmith-yhtyeen kitaristi Joe Perry.

Suomeen ensimmäistä kertaa saapuva Depp on ollut kolmesti Oscar-ehdokkaana. Hän on näytellyt muun muassa elokuvissa Saksikäsi Edward ja Pirates of the Caribbean: Mustan helmen kirous.

Suomessa useasti vieraillut Alice Cooper on julkaissut lähes 30 albumia. Hän on ollut Grammy-ehdokkaana ja päässyt Rock and Roll Hall of Fame -legendojen joukkoon.

Joe Perry on yksi Aerosmith-yhtyeen perustajajäsenistä. Hän on päässyt yhtyeen mukana Rock and Roll Hall of Fameen sekä ansioistaan lauluntekijänä Songwriters Hall of Fameen.