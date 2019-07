Näyttelijä Kati Outinen löysi taas runot – Kajaanin Runoviikko alkaa ensi kertaa Outisen johdossa

Joka saralla on niin paljon tarjontaa, että yksi ihminen ei millään löydä kaikkea mielenkiintoista, ensimmäistä vuottaan Kajaanin Runoviikon taiteellisena johtajana toimiva Kati Outinen ihmettelee. Kulunut vuosi on Outiselle ollut tämän kesän ohjelmiston kokoamista, ja ainakin sen perusteella voi sanoa, että runous taiteenlajina voi Suomessa hyvin.

– Olen löytänyt valtavan rikkaan runon esittämisen kulttuurin ympäri maata. Runous on nyt nostamassa päätään, ja se näkyy esitysten määrässä ja siinä, että runoja luetaan ja lausutaan paljon. Erityisesti nuoret muusikot myös säveltävät nyt paljon suomalaista runoutta.

Uuden taiteellisen johtajan tavoitteena onkin tuoda tapahtumassa esiin nuoria tekijöitä – runoviikolla ääneen pääsee esimerkiksi aiempina vuosina valittuja nuoria lausujia.

– Runoja lausutaan helposti siten, että merkitykset hukkuvat. Nuoret lausujat avaavat eri tavalla merkityksiä kuulijoille. Olen onnellinen, että pystyn tarjoamaan tällaisia tilaisuuksia, Outinen sanoo.

Alunperin näyttelijänä tutuksi tullut Outinen tietää, millaisia merkityksiä runous voi antaa nuoren sielunelämälle. Hän löysi Edith Södergranin melankoliset tekstit teini-iässä.

– Silloin sielu soi sellaista melankoliaa, että runot upposivat. 1980- ja 1990-luvuilla oli paljon näyttelijän töitä ja runous jäi syrjään. Löysin sen uudelleen viisi vuotta sitten, kun lyhyessä ajassa useita läheisiäni kuoli. Alunperin etsin runokirjoista muistosanoja, mutta löysin paljon muuta. Yhtäkkiä muistin, että runoushan on hieno juttu.

Outinen on esiintynyt useita kertoja Kajaanin Runoviikolla esimerkiksi muistisairautta käsittelevän monologinsa Niin kauan kuin omat siivet kantaa kanssa. Kun edellinen taiteellinen johtaja Taisto Reimaluoto sitten pyysi Outista seuraajakseen Runoviikolle, ei Outinen ottanut tarjousta heti vastaan.

– Pohdin asiaa tosi paljon. Kun Taisto kertoi ajattelevansa itseään mahdollistajana, se nappasi. Taiteellinen johtaja on sellainen henkilö, joka antaa esiintyjille tilaisuuden ja asialle omistautuneen yleisön, ja yleisölle monipuolisia esityksiä.

Yhdeksi ensimmäisen runoviikkonsa teemaksi Outinen on halunnut nostaa naisen aseman ja tasa-arvon. Tai ei suoraan halunnut, vaan teema ikään kuin tuli eteen väistämättä viime aikaisten MeToo -keskustelujen ja monien taiteilijoiden juhlavuosien kautta. Esimerkiksi Minna Canth ja Eeva Kilpi ovat esillä runoviikolla.

– Teema on äärimmäisen tärkeä edelleen esimerkiksi naisten palkkatasa-arvosta lähtien. Elokuva-alalla minut on naurettu ulos neuvotteluista, kun olen sanonut, että haluan samaa palkkaa kuin miehet, Outinen muistelee.

– Jokaisella alalla on edelleen valtavia palkkavääristymiä. Esimerkiksi Japanissa on annettu lääketieteelliseen pyrkiville miehille lisäpisteitä sukupuolesta. Sama asia näkyi eri muodossa Suomessa ainakin 1970–80-luvuilla, kun yliopistoihin pyrkiessä sai pisteitä armeijan suorittamisesta – mihin naisilla ei ollut edes mahdollisuutta.

Kajaanissa nähdään myös Outisen teos Minä maalaan teidät kaikki, joka kertoo kuvataiteilija Helene Schjerfbeckin elämästä.

Schjerfbeck Outisen suosikkitaidemaalari, ja hänen isoäitinsä on ollut Annuli lukee -taulun mallina.

– Schjerfbeckissä minuun vetoaa sama asia kuin Södergranissa, melankolia. Schjerfbeck oli myös oman aikansa rohkea nainen, joka seurasi omaa ääntään ja polkuaan ja maalasi juuri niin kuin halusi, vaikka aikalaiset olisivat sanoneet mitä.

Runoviikon toinen näkyvä teema on luonto. Sekin tuli Outisen mukaan kuin sattumalta pinnalla olleiden ilmastonmuutoskeskusteluiden kautta. Outinen ajattelee, että kun jokin aihe nousee esille, sitä alkaa väistämättä seurata lisää joka paikasta.

– Kyllähän luonto on ollut aina taiteessa esillä. Täällä pohjantähden alla alkaa siitä, että Jussia kuvataan käppyrämännyn kautta. Nyt teema vain nähdään paremmin. Taiteilijat lukevat lehtiä, joissa ilmasto on esillä, ja kyllähän se vaikuttaa runoihin. Kun ajassa alkaa liikkua aihe, siihen on pakko reagoida, puolesta tai vastaan.

Kati Outinen haluaa jatkossa uudistaa festivaalia maltilla.

– Olen sillanrakentaja, en usko, että uusi ja vanha olisivat sodassa keskenään. On paljon hyviä perinteitä ja uusia tapoja, haluan, että ne jatkavat elämäänsä rinnakkain.

Epävarmassa ja vihapuheen täyttämässä ajassa Outinen toivoo ihmisten muistavan, mikä merkitys sanataiteella – tai ylipäätään sanoilla – voi olla.

– Runojen merkityksestä kertoo jo se, että diktaattorit polttavat ensimmäisenä kirjarovioita. Runoilijat, kuten Neruda tai Lorca, ovat taistelleet sanoilla ja metaforilla diktatuuria vastaan.

– Se pitäisi muistaa esimerkiksi nettikeskusteluissa. En ymmärrä, että ihmiset kirjoittavat vihapuheita ja sitten ovat ymmällään, kun joku ottaa ne tosissaan, vaikka nimenomaan sanat ovat ne, joilla on valtaa.