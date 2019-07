Näyttely: Petäjäveden Hullussa Talossa surukin hymyilee

Petäjäveden Toinilan talon pihapuussa lymyää videokasetista syntynyt otus ja maassa makaa hampaansa kertaalleen menettänyt krokotiili. Neiti harvahammas -teos on muuttunut vuosien saatossa Pöllö Pööperöksi ja moni muukin teos on luonut nahkansa moneen kertaan taidepolun kahdeksanvuotisen uran aikana.

– Keväällä puista roikkuvat purkit ovat täynnä linnunpesiä, taiteilija Biagio Rosa kertoo.

Meininki on iloisen hervotonta ja leikkisää. Sisällä talossa on vakavammat teemat. Vesankalaisen taiteilijapari Rosan ja Johanna Juvosen näyttelyyn kuratoimat työt puhuvat muun muassa lapsettomuudesta, kuulumisesta ja kuulumattomuudesta.

Juvonen arvelee, etteivät sisätilan työtkään välttämättä avaudu synkkinä. Näin varsinkin, jos ei lue taiteilijoiden teosten taustoja.

– Me valitsimme mukaan taiteilijoita, joilla on teoksia, jotka sopivat mukaan Hullu talo -näyttelyteemaan.

Rosa sanoo näyttelyn nimen laajentuneen pikkuhiljaa koskemaan koko taloa – Sen kokeilevaa, vapaata ja melankolisista teemoistaan huolimatta riemukasta katsontatapaa. Vaikka esimerkiksi taiteilijapari Maja Breifen ja Jans-Peter Schüttin lastenvaatteilla päällystetty Este-teos kumpuaa pohjimmiltaan kaipuun ja mahdottomuuden tuskasta, voi se näyttäytyä katsojalle milteipä hupsuttelevan hassuna teoksena.

Rosa ja Juvonen ovat järjestäneet Toinilan talossa näyttelyitä ja tapahtumia nyt kahdeksan vuoden ajan. Toiminnan punaisena lankana on matalan kynnyksen taidetila. Juvonen muistuttaa, että tämä ei tarkoita sitä, että taide olisi tasotonta tai heikkolaatuista. Kynnyksen mataluus viittaa siihen, että taloon on helppo tulla, pääsymaksua ei ole, toiminta on monitasoista ja piha avoin leikeille silloinkin kun talo ei varsinaisesti ole auki.

– Esimerkiksi päiväkodit käyvät tuolla Taidepolulla leikkimässä, Rosa kertoo.

– Pihan sääntö on, että toisen työtä pitää kunnioittaa, mutta se on vähän sama kuin katutaiteessa. Päälle saa maalata, jos tekee paremman kuin aikaisempi, Juvonen sanoo.

Näyttelyssä on teoksia seitsemältä taiteilijalta. Rosa ja Juvonen ovat tuoneet itse tilaan aikaisemmin Galleria Ratamossa esillä olleen kuulumattomuutta käsittelevän veistosinstallaation. Teos syntyi osana Jyväskylän yliopiston tutkimushanketta. Siinä ontot ja kuorimaiset vaatteet näyttävät pirstaloituvan ilmaan betonilohkareina, jotka painostaan huolimatta leviävät kevyesti kaikkialle.

– Kuulumisessa ei ole kyse vain siitä, mihin itse kokee kuuluvansa. Esimerkiksi luonnonkatastrofit ja sodat voivat pakottaa meidät jättämään omaksi tuntemamme paikat, Rosa sanoo.

Huoneen toisessa nurkassa Liisa Ihmemaassa -teoksesta tuttu jänis etsii sekin paikkaansa. Mari Liimataisen grafiikkainstallaatio käsittelee kasvua ja oman identiteetin hakua.

Toinilan talon kesä ja syysnäyttelyissä ja paikalla järjestetyissä tapahtumissa vieraili viime vuonna 455 kävijää. Talo toimii yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa ja saa kunnalta avustusta. Juvonen sanoo Toinilan olevan nyt Petäjäveden ainoa näyttelytila, sillä kirjaston näyttelyalue on otettu muun toiminnan piiriin. Enää taulut eivät nouse kirjaston seinille.

Rosasta Toinilan taloa on hyväksi galleriatila. Se ei ole liian steriili ja teokset istuvat hienosti kodinomaiseen ympäristöön.

– Epätäydellisyys tarjoaa sopivan tunnelman teoksille.

Näyttelyssä on teoksia jo mainittujen taiteilijoiden lisäksi myös Melanie Norrisilta ja Toni Esseliltä.

Hullu talo -näyttely Toinilan talossa petäjävedellä 10.8. asti.