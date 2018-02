Näyttelyarvio: Ekspressionisti taipuu patetiaan

Sanna Halme

Patetia

Galleria Beckerissä 7.3. 2018 saakka

Monet ekspressionistit ovat todenneet, että vain joka kymmenes maalaus onnistuu. Juuri se kymmenes sitten myös korvaa monet ahdistukset ja työn vaivat. Ehkäpä Sanna Halmekin etenee tällä tavoin, vaikka näyttelystä paljastuu myös ratkaisevasti toisenlainen onnistumisen väylä.

Halme on ilmiselvä ekspressionisti. Silti, vasta kun hän etenee tyylin äärirajalle tai sen yli, syntyvät sykähdyttävimmät teokset. Ainakin siltä alkaa tuntua, kun löytää näyttelystä pienen maalauksen Punanaamainen tyttö (45x38 cm). Sen rinnalla olevat kaksi maalausta Hypnoosi ja Näky viittaavat enemmänkin ekspressionismin alkulähteille, jolloin pioneerit kiinnostuivat primitiivisestä ja mielisairaiden taiteesta. Varsinkin jälkimmäisen vaikutuslähteen tutkiminen ja vaikutus on Suomessa jäänyt pahasti kesken.

Historiatietoisuus on välttämätöntä, sillä muuten taiteilija luo ympärilleen kuplan, josta ei ole mitään hyötyä. Ekspressionismin viimeisin kausi, uusekspressionismi, oli vain niin voimallinen, että se jopa rasittaa Halmeen maalausten tarkastelua. Kun sieltä täältä löytää ehkä tahattomastikin syntyneitä yhtymäkohtia esimerkiksi Tapiolaan ja Luostariseen, moinen kliseisyys muodostaa kuin näköesteen maalausten pintaan.

Ekspressionismin alueella on tehty jo niin paljon, että suuria vallankumouksia on turha odottaa. Taiteilijan kehitys on siis oikein mielekästä, kun se tapahtuu vähä vähältä ja näyttää edistyksensä vaikkapa joka kymmenennen maalauksen kohdalla. Näyttely osoittaa vahvasti, että Halmeen maalaamisessa on meneillään juuri tuollaista tekemisen intensiteettiä. Katsoja myötäelää ja kuiskaa mielessään kannustushuutoja.

Enää ei tyyliin samaistuva tunne ja sukellus tuntemattomaan välttämättä riitäkään. Siksi Halme on hakenut uudenlaista näkökulma maalauksiinsa aivan päinvastaisesta suunnasta. Hän tavallaan koukkaa käsitaiteen kautta ekspressionismiinsa ja sehän tarjoaakin suurenmoisen aarteiston. Keskeisenä käsitteenä on näyttelyn otsikkonakin esiintyvä patetia.

Näyttelyesitteessä taiteilija kuvailee pateettista elämänasennetta, jonka voi sijoittaa oikein hyvin myös ekspressionismin ytimeen. Ohjaako patetia taiteilijan ekspressionismia yhä syvemmälle olemassaolon merkityksiin samalla, kun se hioo hänen omaperäisyyttään. Odotan mielenkiinnolla seuraavaa yksityisnäyttelyä.