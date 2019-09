Marjo Hallila

Graafiset objektit

Höyry-galleriassa Korpilahdella 29.9. 2019 saakka.

Suolahden Sörkänmäellä työskentelevä Marjo Hallila on nopeasti murtautunut keskisuomalaisen nykytaiteen tunnetuksi tekijäksi. Ei olisi mikään ihme, jos moni pitäisi häntä pitkään aikaan kiinnostavimpana ”uutena” taiteilijana maakunnassa. Höyry-gallerian näyttely vahvistaa tällaista näkemystä.

Saattaa jopa olla, että aktiivisimmat taiteen seuraajat ovat ehtineet päätellä, että heillä on jo kokonaiskäsitys Marjo Hallilan taiteesta. Höyry-gallerian näyttelyssä käsitys kuitenkin murtuu itsetyytyväisyydeksi. Korpilahdelle kannattaa siis matkustaa, sillä se uudistaa ratkaisevasti taiteilijasta saatua kokonaiskuvaa.

Vuosilukuja tutkimalla huomaa, että Graafiset objektit -näyttelyn teokset ovat syntyneet kahdessa vaiheessa. Ilman muuta lähtökohdan muodostavat näyttelytilan lattialle installoidut Intersections-sarjan viisi objektia, jotka on tehty vuonna 2017. Tuolloin Marjo Hallila opiskeli vielä Varsovan taideakatemiassa, ja siksi oletan, että Intersections on taidekouluun liittyvä projekti. Näyttelyn neljä muuta teosta tai teossarjaa ovat sen sijaan aivan uusia ja syntyneet todennäköisesti juuri Höyry-galleriaan.

Näyttelytiedotteen mukaan taiteilija on teoksissaan tutkinut taidegrafiikan käsitettä. Päämääränä ei ole ollut luoda traditionaalisia grafiikan vedoksia, vaan siirtää kokeellisesti grafiikan kaksiulotteinen pinta toimimaan kolmiulotteisessa muodossa. Prosessissa keskeiseksi objektiksi on noussut vedoksen sijaan laatta ja kaiverrusjälki.

Menneiltä vuosilta muistuu mieleen, kuinka moni puupiirtäjä on ensimmäisen vedoksen tehtyään todennut, että jälleen kerran puulaatta on lopullista vedosta kiinnostavampi. Ehkäpä myös taidegrafiikkaa pääaineenaan opiskellut Hallila on jäänyt ihailemaan puulaattaa sellaisenaan ja saanut idean keskittyä laattaan itseisarvoisena visuaalisena elementtinä.

Ilmiselvästi Intersections on taiteilijalle tärkeä teos, sillä siitä kertovalla videolla hän aloittaa kotisivunsa. Videosta syntyy assosiaatio nykymuotoilijoihin, jotka esittelevät huonekalun funktionaalista muunneltavuutta. Marjo Hallila on asetellut muuntuvat teoksensa galleriatilan antamien vihjeiden mukaan. Lukuun ottamatta näyttelyn avaavaa teosta Tasapaino, muut graafiset objektit enemmän tai vähemmän häiritsevät Intersections-sarjan ihanteellista tilaorientaatiota.

Näyttely vakuuttaa taiteilijan monipuolisuudesta, mutta täydellistä poikkeamaa aikaisempaan siinä ei esiinny. Oikeastaan näyttely vahvistaa johtopäätöstä Marjo Hallilan yhteydestä käsitetaiteen ja minimalismin traditioon. Älyllinen pohjavire ei kuitenkaan nykytaiteeseen päivitettynä kaihda intuition ja tunteen merkitystä. Siksi niukka ja pelkistetty voivat tulla esiin yhtä hyvin maalauksellisesti kuin ekspressiivisenä kaiverrusjälkenäkin.