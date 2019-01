Näyttelyarvio: Heli Kurunsaaren puupiirrokset kätkevät vaiettuja asioita

Heli Kurunsaari

Vihreä oksa

Galleria Ratamossa 3.2. 2019 saakka.

Kaiken alla väreilee outouden pohjavirtaus. Vaikka kuvissa on sukulaisia, tavallisia lintuja ja perimmältään tutun näköisiä kyliä, jokin on vinksahtanut. Heli Kurunsaaren puupiirrosnäyttely on kuin lapsen yritys ymmärtää sukuhistoriaansa. Vaietut asiat vaanivat tuttuuden takana, ja niistä syntyy surrealistisia tulkintoja, kun kukaan ei kerro totuutta.

Pinnalta kaikki vaikuttaa normaalilta. Nyt liikutaan kuitenkin maailmassa, jossa varikset syövät kasvoja unohduksiin ja lapset saavat näkyä, kunhan pysyvät hiljaa. Iltaisin nukahdetaan peikkomaisen otuksen kainaloon.

Kurunsaari kuvaa kykenemättömyyttä lähteä. Korkea kasa perunoita pitää arjessa kiinni, vaikka selän takana olisi avonainen ovi. Ihminen on kivuliaan tietoinen lähtemisen mahdollisuudesta, mutta silti ovi pysyy selän takana. On tässä tärkeämpääkin kuin oma onni.

Tällaisessa todellisuudessa ihmiset muuttuvat vähitellen persoonattomiksi silueteiksi. Lanko-maalauksen mieshahmo on kuin musta aukko, jonka yllä kohoaa risuinen kupoli kuin sateenvarjosta jäänyt ranka. Lukeakseen ihmistä on osattava lukea sitä, mitä hänestä on jätetty kertomatta.

Taiteilija onnistuu luomaan puupiirroksiinsa läpikuultavia kerroksia, joiden läpi voi yrittää nähdä ihmisen kaiken alla. Silmäterä-teoksessa on osittain naamiolla peitetty, miltei mykistetty lapsi. Hänellä on ahdasta omassa itsessään. Taustan ristikkokuviointi tuo mieleen liian pienen häkin.

Ihminen katoaa vähitellen roolien ja salaisuuksien taakse, mutta samaan aikaan luonto hänen ympärillään yksilöityy. Puut tanssivat, aurinko kurkistaa vedestä. Luonnon kuvaajana Kurunsaari on pelkistäjä. Hän puhdistaa näkymän ja osoittaa: vain tämä on tässä oleellista.

Taiteilija leikkii assosiaatioilla ja seuraa niitä niin pitkälle kuin taulun rajoissa pääsee. Mykkyys ei ahdista, kun siihen liittää loistavan valon. Tunteiden jäätymisestä tulee vähän koomista, kun siihen liittyy (teoksen nimen mukaan) Yritys näyttää tavalliselta.

Kurunsaari katsoo historiaan uteliaasti ja poimii sieltä lähes kadonneita ihmisyksilöitä. Ihmiset ovat toiveikkaita, lannistuneita ja sitkeitä, kukin omassa kohdassaan elämää.

Galleria on avoinna ti–su klo 11–18. Vapaa pääsy.