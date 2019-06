Näyttelyarvio: Ihmisen paikkaa etsimässä

Vuoden nuori taiteilija 2019 – Nastja Säde Rönkkö

Altered Breaths, Future Feelings

Tampereen taidemuseossa 11.8. 2019 saakka.

Järjestyksessään 35. Vuoden nuori taiteilija, jyväskyläläislähtöinen Nastja Säde Rönkkö, on tuonut Tampereen taidemuseoon mediateoksia, installaatioita ja performansseja. Näyttelyn yhteydessä julkaistu suurikokoinen ja kaunis kirja sisältää teosten tekstit ja kuvamateriaalia Rönkön muistakin teoksista.

Kieli ja tarinat ovat tärkeä osa Rönkön taidetta. Videoteoksissa on katselemisen lisäksi paljon kuunneltavaa. Teokset on puhuttu englanniksi, eikä tekstityksiä ole. Tämä sopii osittain Lontoossa asuvalle ja työskentelevälle taiteilijalle hyvin, mutta ehkä yleisöstä karsiutuu jokin osa pois, kun näyttelyssä on näitä videoita yhteensä kymmeniksi minuuteiksi.

Millaisia tarinoita Rönkkö sitten kertoo? Hän neuvoo metsästämään ja nylkemään jääkarhun. Karhun turkin alta löytyy ihmismäinen, nahaton olento, jonka tapaaminen herättää metsästäjässä yllättävää ahdistusta.

Hän kertoo merenpinnan nousemisesta, kojooteista jotka valtaavat ihmisen nykyiset asuinalueet. Ja hän kertoo romanttisista hiekkarannoista muovia täynnä olevan meren laidoilla.

Näyttely avaa ikkunoita tulevaisuuteen, josta katsotaan kohti meitä. Millaiset asiat tekivät meidät onnellisiksi? Mitä ajastamme pitäisi muistaa? Vaikka planeetan tuhoutuminen vaikuttaa yhtä vääjäämättömältä kuin jääkarhunmetsästyksen lopputulos, lopuissa on aina myös uuden alku.

Taiteilija etsii yksityisen ja yhteisen kokemuksen rajaa ja hahmottelee ihmisen paikkaa maailmanhistoriassa. Yksilön kokemus ei vastaa sitä, mitä tiedämme olevan meneillään planeetan mittakaavassa: voimme viettää rauhallista kesäpäivää joutumatta kohtaamaan ympärillämme kiihtyvää luonnon tuhoutumista.

Suuri osa näyttelystä koostuu multimediateoksesta 6 months without, jossa taiteilija dokumentoi puolta vuotta ilman nettiä. Lehdistötilaisuudessa taiteilija kertoi, että häneltä on kysytty paljon sitä, mitä hän teki näiden kuuden kuukauden aikana. On havahduttavaa ajatella, että netin kadotessa katoaisi myös kaikki tekeminen.

Netittömyys ei suinkaan tarkoittanut syrjäytymistä. Rönkkö kävi aktiivista kirjeenvaihtoa ja osallistui yhteiskuntaan. Esillä onkin suuri määrä kirjeitä sekä fyysisesti vitriinissä että ääneen luettuina.

Unohtumisen pelko on hyvin inhimillinen syy pysyä jatkuvasti tavoitettavissa. Rönkkö ei kuitenkaan unohtunut. Hän vietti päiviään vastaten kirjeisiin ja lukien, tehden taidetta ja järjestäen tapahtumia. Verkostot olivat olemassa, vaikkei hän vahvistanut niitä koko ajan klikkailemalla tykkäyksiä.

Näyttely avautuu perehtymällä. Videoteoksia pitää kuunnella rauhassa, sukeltaa jokaiseen tarinaan vuorollaan. Performansseista on tiedettävä, mitä niissä tapahtuu, kun näyttää siltä, että tapahtuu varsin vähän.

Vaikka moni teos käsittelee raskaita ja toivottomiltakin tuntuvia asioita, tunne kokonaisuudesta on kuitenkin toiveikas. Vanhan maailman murtuessa uusi alkaa – ja uudessa maailmassa merkitykset voidaan luoda täysin toisiksi kuin nyt.

Puutarhakatu 34, Tampere. Museo on avoinna ti–to 9–17, pe 9–18, la–su 10–18.