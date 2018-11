Näyttelyarvio: Joitakin ajatuksia tasapainosta - Kari Södön palikkakieli riemastuttaa galleria Beckerissä

Kari Södö

Grand Design(s)

Galleria Beckerissä 28.11. saakka

Kari Södön puuveistokset ovat kuin palikkatestin monimutkaisia palikoita, jotka odottavat sopivaa koloa. Tai ehkä ne ovat avaimia odottamassa lukkoa, joka avautuu näillä muodoilla ja rytmeillä.

Södö luo harmonioita ja kaaosta. Teoksissa tapahtuu valtavasti, mutta kaikki pysyy tasapainossa. Seiniltä kurottavat veistokset ovat kolmiulotteista kieltä, eräänlainen mallinnus digitodellisuudesta, jossa tieto kerrostuu pilviksi ja rönsyiksi.

Taiteilijan palikkakieli riemastuttaa. Sillä voi sanoa mitä tahansa. Esimerkiksi The Choice -teokseen pysäytetty mustan sateen rytmi on uhkaava kuva.

Näyttelyn nimiteos Grand Design(s) on kuin galleriaan kasvanut kaupunki. Se mallintaa täydellisesti kaupungin rytmiä, jossa yhdistyvät spontaanius ja ennustettavuus, keskittymisen puute ja suunnitteleminen. Samalla teos on kaiku universumin kokoisista rytmeistä.

Mitä pidempään teosta jaksaa kierrellä, sitä enemmän se paljastaa. Palikoihin on merkitty teollisia koodeja ja niihin on kirjoitettu sanoja. Orgaaniset puunrungot katkeavat ja muuttuvat veistetyksi geometriaksi.

Taiteilijan näyttelyyn luoma ääniteos ohjaa tulkintaa urbaaniin ja dystooppiseenkin suuntaan. Äänimaisema annostelee uhkaa ja valoa, ja tuntuu pitävän mahdottomatkin maailmat koossa.

Yksi mahdottomalta näyttävä on teos nimeltä Anna kaikkien kukkien kukkia. Sen pienelle, jakkaraa muistuttavalle perustalle on ryöpsähtänyt valtava, hallitsematon suorakaiteiden ja kuutioiden kasvusto. Mutta kuten suuret kasvit, teoskin pysyy tasapainossa. Se on evoluution hioma eliö, olemassa luonnonlakien sallimalla tavalla.

Södön teoksissa on tikapuita, rakennustelineitä, reittejä ja nuolia. Katse etsii syitä ja seurauksia. Reitti minne? Rakennustelineet mitä varten? Sinne tänne ripotellut sanat ja kirjaimet luovat kaiken päälle oman koodistonsa.

Ja kuitenkin kaikki hakeutuu harmoniaan. Kun katsoja on sopiva vastakappale, näyttelyn tasapaino pysyy.