Näyttelyarvio: Jyväskylän Galleria Beckerissä on esillä näyttely, jonka jokaisesta teoksesta paljastuu seikkailun alku

Päivi Hintsanen

Aika sekuntien välissä – Time Between Seconds

Galleria Beckerissä 19.12.2018 saakka.

Päivi Hintsasen näyttelyn avain on teosten nimissä. Niiden kautta saa otteen tarinallisesta maailmasta. Lanka alkaa keriytyä auki, ja jokaisesta teoksesta paljastuu seikkailun alku.

Aika sekuntien välissä -näyttely vie katsojan paikkoihin ja hetkiin, joissa on lapsuudenkaltainen tunne. Aika on pitkää ja lempeää, eivätkä fysiikan tai yhteiskunnan lait päde. Täällä on mahdollista eksyä metsään, jossa saippuakuplat eivät rikkoudu, tai kävellä rannalle tietäen, että rannalta aukeaa ääretön määrä ennenkokemattomia seikkailuja.

Näyttelykokonaisuus saa Hintsasen vaikuttamaan aarteenetsijältä, joka on retkillään löytänyt nämä paikat ja ajat. Hän on nähnyt sillaksi asettuvat kivet, joita pitkin voi hyppiä avoimen veden yli. Hän on nähnyt houkutuksen hypätä kiveltä toiselle, vaikka matka on vähän liian pitkä, ja vesi kivien välissä kylmää ja armotonta.

Utuiset kuvat saavat lähiluonnonkin näyttämään jylhältä ja kesyttämättömältä. Luonnon kohtaamisessa on romanttinen ajatus siitä, että itseään suuremman edessä ihminen kokee itsensä toisin. Kun näkee ikuisuuden, oma elämä asettuu mittakaavaan, jossa murheet ovat pieniä. Mieli kaipaa tällaista lepoa.

Näyttelyn viileässä värimaailmassa on siinäkin jotakin jylhää. Kaikkialle virtaava, kylmä utu luo tilaisuuksia päästä yksinäisyyteen, jonne kukaan muu ei ole lämpimältä kotisohvaltaan malttanut lähteä.

Kun kuvissa on ihmisiä, heitä katsotaan kuin vanhaa, haalistunutta valokuvaa. Yksilöivät piirteet eivät erotu. Samaistuminen on helppoa, kun väliin ei tule mitään sellaista kuin toisen tunnistaminen erilaiseksi kuin itse olen. Ihmettely on yhteistä, onnen voi jakaa.

Yhden seinän täyttävä kyynelkuvien sarja La bellezza del Mondo sitoo luonto- ja ihmiskuvat yhteen. Ihmisyys on kuvissa läsnä vain täydellisiksi hiotuilta korukiviltä näyttävinä kyynelinä, mutta kyynel on vahva symboli. Pisaroiden läpi taittuva valo paljastaa taustalta puita ja eri vuodenaikojen valoa.

Löydän teossarjasta jotakin lohdullista (kaikkialla maailmassa koetaan samoja tunteita) että jotakin liikuttavaa (maailman kauneus voi saada kyynelet silmiin yllättäen). Sarjana kyynelet näyttävät sateelta, joka lankeaa maahan kaikkialla maailmassa. Mikä mahtaakaan olla juuri nyt itkettyjen kyynelten yhteenlaskettu paino?

Vahvasta tarinallisuudesta huolimatta Hintsasen estetiikka antaa katsojalle tilaa. Aika tuntuu avautuvan kaikkiin suuntiin: kuten tulevaisuudessa myös menneisyydessä mikä tahansa on mahdollista.