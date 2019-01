Näyttelyarvio: Katriina Sjöblomin Tytöt, tytöt on näyttely, jossa alastomien naisten keskellä alastomuus unohtuu

Katriina Sjöblom

Tytöt, tytöt

Galleria Beckerissä 23.1. saakka.

Katriina Sjöblomin suurten hiilipiirrosten ruumiilliset naishahmot ovat kaikki alasti. Sukupuolta ei tässä näyttelyssä voi paeta, mutta paeta ei voi myöskään taidehistoriaa. Taiteen historiassa alaston naisvartalo on vuosisadasta, jopa vuosituhannesta toiseen toistuva aihe.

Sjöblom käsittelee naiskuvaa ja naisvartaloon heijastettuja toiveita ja odotuksia piirtämällä naishahmojensa ihoon. Naiskuvia-teoksen naisen ihossa on taidehistoriallisia naisia Willendorfin Venuksesta lähtien. Nainen poseeraa itsekin, ja asettuu näin kuvaksi kuvien jatkumoon.

Koristeleminen osoittautuu peittämiseksi tai roolin ottamiseksi. Juhliin nainen pukeutuu naamioon. Nektari-teoksen nainen on sidottu vaaleanpunaisilla nauhoilla ikään kuin koristautuminen olisi samalla rajoittanut hänen mahdollisuuksiaan liikkua. Naisen iholla on jäniksen kuvia. Hän on tyhjentynyt pelkäksi kankaaksi, jolle kuka tahansa voi piirtää aina uusia kuvitelmia.

Piirrokset alastomista naisista korostavat pinnan ja ihmisen sisäisen elämän välistä ristiriitaa. Iholle voi kuvitella mitä tahansa, mutta vaikka iho kuorittaisiin pois, ihmistä ei löydy. Lopulta kuvissa on vain kylkiluut ja lantio, mutta nainen itse pakenee kuvaksi tulemista.

Tuntuu hassulta, että alastomien naisten keskellä alastomuus unohtuu. Lopulta en huomaa ihoa ollenkaan. Kun kuvasta poistetaan kaikki ulkopuolelta tuleva tarve peitellä, pukeutua tai nolostua, alastomuus katoaa kaiken muun mielenkiintoisen alle. Taiteilija näyttää kohteensa biologisina olentoina, ja kuvaa heidän ruumiinsa todellisuutta. Heillä on sydän, keuhkot ja kylkiluut.

Yksiväriset taustat muistuttavat studiokuvia, ja tämä mielleyhtymä antaa katsojalle luvan katsoa rauhassa. Ihmiset ovat asettuneet kuviin, heitä ei tirkistellä eikä paljasteta salaa.

Vaikka naiset ovat enimmäkseen nuoria, kuvista löytyy todellisuuden kohtaamisen ilo. Niissä on lupa katsoa naista sellaisena kuin hän on, vailla tarvetta muokata ja silotella esiin vain klassisesti kauneimpia puolia. Näyttelyssä on toteavaa voimaa.