Näyttelyarvio: Kaupungeissa asuu sameus

Heidi Toivainen

Ikkunamaisemia

Galleria Becker 7.11. saakka.

Näkyvän kaupungin alla on aina toinen kaupunki. Menneet ajat, puretut talot, kaupungin entiset asukkaat ja kadonneet kadut kummittelevat Heidi Toivaisen maalauksissa. Ikkunat karkaavat riveistään taivaalle, ja välillä uudelleen maalattujen seinien pinnan alta kuultaa entisiä ikkunanpaikkoja.

Toivainen maalaa rakennettua maisemaa. Hänen kaupungeissaan asuu sameus. Värit ovat murrettuja ja usein tummia. Ikkunoita on suhteettomasti enemmän kuin ovia.

Kaupunkien epäloogiset perspektiivit ovat kuin muistojen tai kokemusten karttoja. Muisti korostaa toisia yksityiskohtia ja unohdus syö toiset. Mittasuhteet ovat alitajuisia, eivät arkirealismia.

Mitä pidempään katson näitä seiniä, sitä painajaismaisemmilta ne tuntuvat. Ei ole taivasta, on vain talojen päälle kasvavia taloja. Enkä tiedä, voiko näissä kerrostaloissa edes asua. Tila ei riitä, huoneet tukahduttavat toisensa, seinät pinoutuvat toisiaan vasten.

Täällä yökin nukkuu -sarjassa on levollisempaa. Uni on valvetta ilmavampi, ja valoton kaupunki liukuu osaksi yötaivasta.

Kaikkien näiden ikkunoiden edessä tunnen olevani monen katseen kohteena. Muurimaiset seinät eivät päästä sisäänsä, mutta minut voi nähdä joka suunnasta.

Toisaalta toistossa on myös turvaa. Taiteilija on asettanut itsensä paikkaan rakentamalla kaupungin ympärilleen. Hän ei ole maalannut itseään nurkkaan vaan keskelle, ja tähän keskiöön myös näyttelyn katsoja joutuu. On näkökulmasta kiinni, onko keskellä ilmaa vai seinien tukahduttava puristus.