Näyttelyarvio: Kukat ovat kieli, jota harva enää osaa lukea -Katri Heinäsen kukat ovat kauniita ja katkaistuja

Katri Heinänen

Unettoman runoja

Galleria Beckerissä 13.2. saakka.

Unikko on unen kukka. Katri Heinänen käyttää unikkoa näyttelyssään unenkaipuun symbolina. Unettoman runoja -maalauksessa uni naamioituu sini-keltaiseksi maastokuvioksi, jossa siniset unikot kelluvat kuin kaikkialle ulottuva toive saada nukkua. Teoksen pinta on valvovan ihmisen ajatusten kollaasi ja kuitenkin siinä on unen logiikkaa. Mikään ei näytä samalta kuin päivällä, aivokemia on toinen. Eikä valvominen aina edes ole valvomista. Ihminen näkee mikrounia myös silloin, kun luulee olleensa hereillä koko yön.

Heinänen on ripotellut kukkia kaikkiin näyttelyn teoksiin. Piirrokset ja maalaukset ovat pikkutarkkoja ja kauniita. Kuvat kantavat mielikuvia kesästä ja juhlista. Kukkiin kiinnitetään huomiota silloin, kun halutaan onnitella tai jättää hyvästit. Kukat ovat kieli, jota harva enää osaa lukea.

Mietin kadonnutta kieltä Taivaan rippeet -piirroksen äärellä. Hellyydellä kuvatut, kuivuneet ja kuolleet kasvien varret ovat konkreettinen viesti kyvyttömyydestämme tunnistaa kasvien symbolikieltä taiteen ja kulttuurin historiassa.

Näemme vanhoissa maalauksissa vain jotakin kaunista ja herkkää, ilahdumme tietämättä kukkien merkityksistä mitään. Ja siinä, silmiemme edessä, kukkiin ladattu symboliarvo kuolee tunnistamattomaksi.

Piirrosten alta näkyvä pohja ja sen puunsyinen pinta tekevät kuvista unenkaltaisia. On kuin kaadettu puu näkisi pinnallaan unta muista elävistä ja kuolleista.

Taituruus onkin siinä, että saa kuolevan näyttämään elävältä. Jokainen poimittu kukka ja seppeleeseen sidottu niittykasvi on kuolemassa. Heinäsen teoksissa elottomuus on toisella asteella: hän on tehnyt kuvia kuolevista kukista. Ja silti kaikki näyttää olevan elossa juuri nyt.

Kauneimmillaan kukkien kuvat ovat valon kuvia. Kun kuunvalo valaa hopeaa kaiken päälle tai kun yö muuttaa kukkakimpun hämäräksi muistoksi, valo ja pimeys valtaavat gallerian kokonaan. Yö muuttaa kaiken, myös ihmisen itsensä. Yöllä maailmaa havainnoi erilainen olento.

Taiteilija laajentaa kukkien kuvaamisen mainoksiin ja luonnollisuuden illuusiolla myymiseen. Keinotekoiset muovipullot mainostavat olevansa täynnä puhtaita tuoksuja. Suihkepullojen vatsoissa velloo kukkia. Niiden viattomuus myy mitä tahansa – kenelläpä olisi huonoja mielleyhtymiä niittykukista.

Näyttely on hellä ja salaa väkivaltainen kuva kauneudentarpeesta ja kukkien katkaistuista päistä. Jokainen kukinto on oma yksilönsä, ja jokainen ansaitsisi tulla huomatuksi.