Näyttelyarvio: Löytöretkiä Tourujoen maisemiin - Iana Vulpen teoksissa on omalaatuista hehkua

Iana Vulpe

Vuodenajat Tourujoella – musta ja valkoinen

Galleria Beckerissä 6.3.2019 saakka

Iana Vulpe on kuvannut Tourujoen luontoa eri vuodenaikoina tekemällä maisemasta mustavalkoista grafiikkaa. Teoksissa on omalaatuista hehkua. Valo siivilöityy oksien välistä ja välillä kuvat suorastaan häikäisevät.

Mustavalkoinen on mielenkiintoinen valinta luonnon kuvaamiselle. Ensisilmäyksellä kaikki näyttää talvelta, mutta sitten huomaan, miten valkoiset pinnat ohenevat kohti kevättä, ja lopulta puihin puhkeaa lehtiä kuin lentoon pyrähtäviä lintuja.

Äärimmillään kuvat ovat geometrisesti jaettuja pintoja, joissa risteilee niin oksia kuin railoja jäätyneen joen pinnalla. Kuvat ovat kuitenkin tunnistettavissa ja palautettavissa takaisin luontoon. Muodon intensiivisyys tai pelkistäminen ei tarkoita, että teos olisi abstrakti – näyttelyn kuvat ovat muotokuvia lähiluonnosta.

Jäämällä paikoilleen ja toistamalla Tourujoen maisemia Vulpe tuntuu toteavan, että taide ei vaadi kauas lähtemistä. Myös juurtuminen ja läheltä löytyvien muutosten seuraaminen voi tarjota lähes rajattomasti visuaalisia oivalluksia.

Teokset on nimetty pääasiassa vuodenajan mukaan. Näyttelyä kiertäessä syntyykin halu kokeilla, tunnistanko valon ja vuodenajan ennen kuin luen sen luettelosta.

Kuvissa on vain vähän ihmisen tekemiä rakennuksia ja reittejä. Kun niitä on, ne näyttävät leikiltä. Pitkospuut ovat rakennuspalikoita, jotka on aseteltu jonoon joen varteen.

Rakenteiden näkymättömyys vie huomion siitä, että luontopolku on kokonaan ihmisen aikaansaama. Itsekseen kaatuneet puunrungot ja talven koskematon lumi vahvistavat kuvaa luonnosta ilman katsojaa. Ihmisen läsnäoloa ei kuitenkaan voi kieltää, sillä edessäni on ihmisen tekemä teos.

Vulpe on rakentanut vähistä elementeistä monipuolisen näyttelyn. Teokset eivät ole toistensa toisintoja vaan löytöretkiä sekä Tourujoen maisemiin että mustan ja valkoisen dynamiikkaan. Valkoiset tuomenkukat ovat kuin uusi lumikerros puiden oksilla, kevään valo paperilla saa minut siristelemään silmiäni. Asettamalla tekemiselleen tiukat rajat taiteilija on löytänyt äärettömästi mahdollisuuksia.