Näyttelyarvio: Maalattua ilmaa – sellaisenaan tärkeää kuten pilvilinnat

Marika Halonen

Illusion vs Reality

Galleria Beckerissä 14.8. 2019 saakka.

Saavun urbaaniin tilaan. Marika Halosen valokuvissa on katutaiteen tuntua: graffiteja, syrjäisiä epätiloja, raunioita. Ja raunioista nousee sininen savu.

Halonen kuvaa savupommeja. Samalla hän tulee kuvanneeksi koko maiseman. Savu rajaa ympäristön esiin, tutkii kärsivällisesti jokaisen mutkan ja halkeaman.

Eriväriset savut ovat kuin ihmisen liikkuva ajatus. Savu on kuvitelma siitä, kuinka olisin läsnä tilassa, kuinka asettuisin siihen. Kuinka maalaisin seinät, joihin auringonvalo osuu.

Savupommit luovat mielikuvia mellakoista ja mielenosoituksista. Samalla niissä on jotakin karnevalistisen riemukasta. Savupommin räjäyttäminen on tilan haltuunottamista ja ilman maalaamista. Teko on väliaikainen, mutta sellaisena tärkeä, kuten kaikki pilvilinnat.

Toisaalta savu on hämmästyttävän järkkymätöntä. Savupatsaat tuijottavat, vaikkei niillä ole silmiä. Ne ottavat menneisyyden ihmisten muotoja ja matkivat heidän liikkeitään.

Kauniinvärinen savu on enemmän kaunista ja sadunomaista kuin mitään muuta. Savun läpi paistava aurinko luo tunteen jostakin verhontakaisesta, jostakin suuremmasta. Köysien varaan tehty ripustus vahvistaa ajatusta siitä, että kiipeämällä, tutkimalla ja itsensä ylittämällä tuonne verhon taakse on mahdollista päästä.

Muuten lähes ihmisistä vapaa näyttely kääntää katseen sisätiloihin kahdessa rappukäytäväkuvassa. Niissä ilmeisesti humalainen ihminen on sammunut Suomen lipun alle, ja toinen vaeltaa rapussa housunsa kadottaneena.

Kun muissa kuvissa asioita jää savuverhon taakse, tässä on nyt kaksi ihmistä henkisesti alastomina vailla piilopaikkaa. He ovat estottomia, mutta yhtä aikaa eksyneitä.

En tavoita näiden ihmiskuvien yhteyttä muun näyttelyn taianomaiseen kuvastoon. Savuolennoissa on paljon enemmän tarttumapintaa kuin alaruumis paljaana portaita kiipeävässä ihmisessä. Savu pulppuaa kalliosta kuin vesi, kankaalle painettujen kuvien läpi kuultaa uusia kuvia.

