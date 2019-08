Hanna Råst

Aftermath

Galleria Ratamossa 18.8. 2019 saakka.

Katoava huone -videoessee yhdistää tekstiä, kuvaa ja musiikkia. Hanna Råst rypistelee, peittää ja muokkaa valokuvia kuin yrittäisi päästä niiden pinnan läpi. Videolla piirretään kuvaa kuvan päälle ja etsitään näin sitä todellisuutta, josta vanha valokuva kertoo. Taiteilija leikkaa ihmisiä pois ja pohtii muistojen merkitystä: "ei ole mitään väliä oliko".

Emme voi toistaa menneisyyttä vaan omat muistomme tai kuvitelmamme siitä. Kuinka tärkeää totuudentavoittelu oikeastaan edes on? Menneisyyttä on mahdotonta koskettaa. Valokuvissa on kuitenkin jotakin alkuperäistä: menneen ajan valo on valottanut filmin.

Myös Råstin valokuvat käsittelevät läsnä- ja poissaolon, muistamisen ja tietämisen kysymyksiä. Suurennettu, rakeinen kuva lapsesta ( A piece of me) luo siltaa menneisyydestä tähän. Mitä katson, kun katson tätä kuvapinnan muodostamaa lapsihahmoa?

Teokset eivät anna katsomisen rauhaa. Niihin ei ole tallennettu hetkiä elämästä – ne ovat korostuneesti tehtyjä ja muokattuja. Kuvapinta väreilee kuin vesi, mutta kuvaan ei voi sukeltaa.

Pinnan alla muhii näkemisen suru. Kuva kuvan jälkeen menneisyys on edessämme, mutta me emme voi koskettaa siitä yhtään mitään.

Råst piilottaa ja pyyhkii pois ihmisiä. Hän valikoi menneisyyttä. We weren't there -kuvassa maantiellä kävelevä aikuinen ja lapsi on pikselöity tunnistamattomiksi. Voiko muistoja poistaa poistamalla kuvia siitä? Tai vielä suoremmin: jättämällä jotakin kokonaan kuvaamatta ja näyttämättä muille?

Yhtäkkiä huomaan olevani itsekin suurennuslasin alla. Parallax-teoksen keskellä on pyöreä alue, joka tuijottaa minua. Se on linssi, jonka kautta minua tarkkaillaan samalla, kun tarkkailen tarkkailijaa.

Näyttely on ripustettu polveilevasti eri korkeuksille. Katsominen on ruumiillinen, liikkuva teko. Råst asettaa katsojan näin palaksi omaan peliinsä, täyttää hänen vartalollaan kuviin jääneitä aukkoja.

Galleria on avoinna ti–su klo 11–18. Vapaa pääsy.