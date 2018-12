Näyttelyarvio: Tunteeko kukaan olevansa maailmassa kuin kotonaan, kysyvät Tuomas Hallivuon teokset Jyväskylän Taidemuseossa

Tuomas Hallivuo

Aina on kevät IV

Jyväskylän taidemuseon alagalleriassa 20.1.2019 saakka

Pinnalta Tuomas Hallivuon näyttely vaikuttaa punk-henkiseltä sadulta, jossa sana ja kuva yhdistyvät luomaan vauhdikasta ja intensiivistä todellisuutta. Täällä eläimet ja esineet sulautuvat yhteen, talot pysyvät koossa ajatuksen voimalla, ja rakoilevan maailman halkeamissa liikkuu pientä, arvaamatonta elämää.

Pinnan alta löytyy identiteettiprojekteja ja suuria kysymyksiä arkisesta ihmisyydestä. Millaisia meidän pitäisi olla? Tunteeko kukaan olevansa maailmassa kuin kotonaan? Millaisina me kelpaisimme itsellemme?

Pääosin mustavalkoiset teokset esittävät peittämällä. Katsomisen intiimiys syntyy esittämisen ja esillä olemisen rajapinnasta, jota taiteilija koettelee. Katsooko katsoja kohdetta, jota taiteilija osoittaa vai osoittavaa taiteilijaa itseään?

Näitä mietin, kun katselen Peitetty ja sidottu -kokonaisuuden valkoisella valkoiselle maalattua kaupunkimaisemaa ja katseelta piilotettuja maalauksia. Teos on vahva yritys olla näyttämättä, kapina koko kuvataiteen esittävyyden ajatusta vastaan. Se kysyy, mitä me oikein teemme täällä museossa, mitä tämä näköaistin välityksellä tapahtuva kohtaaminen oikeastaan on. Jos teoksen piilottaa, jää vain ajatus tekijästä ja katsojasta avuttomina peitetyn kuvan molemmin puolin.

Näyttelyn ydin on kahdessa sarjassa piirustuksia (Kankaanpäässä heinä-elokuussa 2018 ja Kankaanpäässä syyskuussa 2018). Työpöydän ympärille ripustetut, päiväkirjamaiset piirustukset dokumentoivat päivittäistä kuvan kanssa työskentelyä. Kuvat ovat täynnä kirjoitusta ja tekevät näin sisäisen puheen näkyväksi. Puhe on välillä raadollista: taiteilija ei aina ole tyytyväinen maalauksiinsa eikä itseensä.

Teossarjasta muodostuu identiteettiprojekti, jossa piirtäjä kysyy ”kuka se minä olen?”. Hän luo kollaasimaisia vertailukohtia itselleen ja tuntuu piirtävän tauotta. Kuvien tekeminen on selvästi luonnollinen ajattelemisen muoto.

Teosten vimmainen estetiikka ja niiden seinille ryöpsähtänyt ripustus tukevat tarinaa inspiraatiosta, tekemisen imusta. On kuin taiteilijan olisi pakko tehdä kuvaa: jos ajatusta, viivaa tai väriä ei seuraa heti, sen menettää lopullisesti. Ajatuksessa on jotakin kauheaa. Asioiden ei koskaan voi antaa olla, sillä mikä tahansa oivallus saattaa olla tallentamisen arvoinen.

Tämä kauhu kiteytyy Verne-teokseen, jonka suurella, myrskyisellä taivaalla leijuu pieni kuumailmapallo. Tekemisen mahdottomuus ja silti tekemisen pakko – vaihtoehtoja ei ole, ideat on saatava toteen. Muutenhan ei koskaan saa tietää, mikä olisi ollut mahdollista.

Toisaalta kaikki tämä on tarina. Taiteilija ei ole yksinäinen, inspiraationsa perässä tempoileva olento, vaan hänen on elettävä samassa arkitodellisuudessa meidän muiden kanssa.

Hallivuo yhdistää harkitun kokonaisuuden ja spontaanilta vaikuttavan viivan. Lopputulos näyttää rehelliseltä ja kerralla tehdyltä, vaikka rakenteet ovat harkittuja ja juuri siksi niin toimivia. Vimmaisen tekemisen illuusio on vahva.