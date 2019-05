Näyttelyt: Eliisa Määttälä pohtii yksin olemisen ja yksinäisyyden rajoja

Eliisa Määttälä

Juurihoito

Galleria Beckerissä 12.6. 2019 saakka.

Eliisa Määttälän Juurihoito ei tarkoita kivuliasta toimenpidettä hammaslääkärissä. Juurihoidossa ovat ne, jotka saavat olla toistensa sylissä. Sylityksin luodaan juuria sukupuulle ja ihmissuhteille, mutta ehkä myös sivutaan sanaan liittyvää kipua. Lapset kasvavat, sylittely päättyy, ihmissuhteet purkautuvat.

Kaikilla Juurihoito-sarjan perhekuvien aikuisilla on kruunu päässään. Lapset ovat eläimiä, pehmeitä olentoja. Teosryppään keskellä on yksinäinen ihminen, väritön olento valkoisella taustalla. Tällaiseltako elämä tuntuu ilman juuria? Haalealta ja vailla sylintäyttä halattavia pentuja?

Näkemys on pelkistetty. Tyhjä syli ei väistämättä tarkoita väritöntä ja juuretonta elämää. Toisaalta Määttälä etsii yksin olemisen ja yksinäisyyden rajaa muissakin näyttelyn teoksissa.

Kaikki pääsevät kuvaan mukaan -nimisiä teoksia on näyttelyssä useita. Toistuvana nimi on kuin vihje siitä, ettei näin ehkä olekaan. Ihmisiä, eläimiä ja muita olentoja tungeksii kuvissa, mutta jos kaikki ovat päässeet mukaan, kuka kuvan on ikuistanut? Suurikokoisten ryhmäkuvien piirtäminen vaikuttaa meditatiiviselta tekemiseltä, jonka kautta yksinäinen ihminen voi luoda itselleen lauman.

Kuusiosaisen Helluntai-sarjan teosten reunoja kiertää vanha sanonta heilasta, jota ei ole koko kesänä, ellei häntä ole löytynyt helluntaiksi. Käsinkirjoitettu sananlasku toistuu kuin muiden piikikkäät kommentit yksinäiselle. Kuvissa ei kuitenkaan olla yksin. Pöydän toisella puolella istuu ihminen ja toisella keltainen lintu. Riittääkö lintu seuralaiseksi? Milloin ihminen on oikeasti yksin? Lopulta itselleen voi vaikka kasvattaa elollista seuraa (kuten teoksessa Timjami).

Määttälän teoksissa on hakevaa viivaa, tummia taustoja ja epätasaista väripintaa. Kuvat eivät ole nopeita katsoa. Ne eivät hahmotu helposti tai yksiselitteisesti. Ne ottavat katsojan ajan haltuunsa ja pakottavat pysähtymään.

Katsomisen hitaus ja kuvaamistapojen rosoisuus kehottavat kestämään turhautumista ja löytämään kuvan sen pinnan alta. Suurelta osin mustavalkoisessa visuaalisuudessa on huumorin alta versovaa vakavuutta ja tekemisen intensiteettiä. Yhtä tärkeää kuin mitä kuvissa on, on se, miten niissä ollaan: ulkopuolisuutta tuntien, pinnasta halkeillen, etsien.