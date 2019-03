Naamioteatterinäytelmä Kun aika on ensi-iltaan Kansannäyttämöllä

Kansannäyttämö tuo lauantaina ensi-iltaan koko illan naamioteatteriesityksen Kun aika on. Kyseessä on Suvi Salomaan viides naamioteatteriohjaus. Salomaa on myös kirjoittanut näytelmän.

Kun aika on kertoo Erkistä, joka viettää eläkepäiviään omakotitalossaan. Lopulta on pakko muuttaa palvelutaloon. Rooleissa ovat Pablo Delahay, Siiri Lehtonen, Jukka Hämäläinen, Taru Eskonen-Myllylä ja Juhani Saksio.

Käytössä ovat samat luonnenaamiot, joita Salomaa on käyttänyt myös aiemmissa naamioteatteritöissään. Salomaan edellinen naamioteatterinäytelmä oli Ikävä, joka nähtiin vuonna 2016.

Kansannäyttämön Kun aika on esitetään Teatteri Miilussa (Sammonkatu 7).